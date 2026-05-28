Arsenal Aventura & Aqua Park deschide sezonul de vară pe 29 mai: weekend extins de 1 Iunie cu tobogane, aventură și relaxare pentru întreaga familie

Arsenal Aventura & Aqua Park dă startul sezonului de vară vineri, 29 mai, odată cu deschiderea Aqua Park-ului și pregătește un weekend extins dedicat familiilor, chiar de 1 Iunie. Copiii și părinții sunt invitați să transforme Ziua Copilului într-o minivacanță activă, cu distracție în apă, aventură în pădure și relaxare într-un singur loc.

“Deschiderea Aqua Park-ului marchează începutul unuia dintre cele mai așteptate momente ale anului – startul verii. Ne dorim ca părinții și copiii să găsească aici locul în care pot petrece timp împreună, alternând distracția, aventura și relaxarea într-o experiență completă de vacanță”, au declarat reprezentanții Arsenal Aventura & Aqua Park.

Experiența Arsenal Aqua Park este gândită pentru toate vârstele și combină distracția cu relaxarea într-un singur loc. Vizitatorii au acces la 9 tobogane cu apă, piscine exterioare și interioare și zone încălzite care permit distracția indiferent de vreme.

Cei mici se pot bucura de 3 spații special amenajate cu jocuri și piscine dedicate, în timp ce părinții au la dispoziție jacuzzi și piscine de relaxare, pentru o experiență completă de vacanță.

Biletul de acces la Arsenal Aqua Park include și accesul în pădurea cu activități, la Muzeul Militar în aer liber, skatepark, locuri de joacă, Fitness Park, iar tarifele pornesc de la 45 lei pentru copii și 70 lei pentru adulți în timpul săptămânii.

Dincolo de zona acvatică, Arsenal Aventura & Aqua Park oferă un întreg univers de aventură în mijlocul naturii. Amplasat pe 88 de hectare de pădure, complexul include trasee suspendate, tiroliene, zone de joacă și activități outdoor pentru întreaga familie, transformând o simplă zi la piscină într-o experiență completă de vacanță. Totul este completat de facilități de cazare și restaurant, astfel încât familiile pot petrece aici un întreg weekend de vară, fără să mai fie nevoie de alte opriri sau activități suplimentare.

Rezervările pentru pachetele de vară sunt deja deschise, iar reprezentanții parcului recomandă rezervarea din timp. Pentru minivacanța de Sfânta Maria (14 – 16 august), Arsenal Aventura & Aqua Park a pregătit un pachet special ce include două nopți de cazare, acces Aqua Park, mese incluse, muzică live, cină BBQ cu foc de tabără și activități outdoor pentru întreaga familie.

Despre Arsenal Aventura & Aqua Park

Situat în Orăștie, județul Hunedoara, Arsenal Aventura & Aqua Park este una dintre cele mai complexe destinații de aventură și relaxare din România, construită pe terenul unui fost depozit militar transformat în resort turistic. Complexul include Aqua Park, activități outdoor, zone SPA, cazare și facilități dedicate familiilor, grupurilor și taberelor.

