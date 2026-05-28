Lovitură pentru administrația Fritz! Instanțele demontează experimentul fiscal al Timișoarei. HCL-uri anulate, bani de restituit, impozite reduse de la 1,3% la 0,2%

Tribunalul Timiș a decis, în dosarul nr. 1574/30/2025, anularea articolelor din patru hotărâri ale Consiliului Local Timișoara care au majorat impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. Instanța obligă Consiliul Local Timișoara și Direcția Fiscală să restituie către 14 firme diferențele de impozit achitate în plus pentru anii fiscali vizați, cu majorări de întârziere.

În paralel, un dosar similar de la Tribunalul Gorj indică o lovitură și mai dură. M ai exact, anularea hotărârilor pentru anii 2023–2025 nu doar pe majorare, ci și pe cota de bază de 1,3%, redusă la 0,2%. Hotărârile nu sunt definitive, dar cronologia arată că administrația Fritz nu a fost surprinsă de instanțe. A fost avertizată ani la rând și a mers mai departe.

27 mai 2026. Bomba fiscală a explodat

Pe 27 mai 2026, în dosarul nr. 1574/30/2025, Tribunalul Timiș a pronunțat o soluție care lovește direct în arhitectura fiscală a Timișoarei.

Nu vorbim despre o mică înfrângere procedurală, nici despre o virgulă scăpată într-o hotărâre de consiliu local, nici despre un litigiu exotic purtat de câțiva contribuabili încăpățânați.

Vorbim despre anularea unor articole din patru hotărâri fiscale prin care administrația locală a aplicat majorări de impozit pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice.

Comunicarea pe scurt a soluției este piesa care arată, sec și fără retorică, ceea ce administrația a încercat în ultimii 3 ani să împingă în zona tehnică. Instanța a admis în parte acțiunea celor 14 firme reclamante și a dispus anularea art. 1 alin. 5 din HCLMT nr. 655/2018, HCLMT nr. 542/2019, HCLMT nr. 487/2020 și HCLMT nr. 459/2021, în ceea ce privește majorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Citatul din minută trebuie pus în text aproape integral, pentru că exprimă clar forța documentului:

„Dispune anularea art. 1 alin. 5 din HCLMT nr. 655/2018, în ceea ce privește majorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Dispune anularea art. 1 alin. 5 din HCLMT nr. 542/2019, în ceea ce privește majorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. Dispune anularea art. 1 alin. 5 din HCLMT nr. 487/2020, în ceea ce privește majorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. Dispune anularea art. 1 alin. 5 din HCLMT nr. 459/2021, în ceea ce privește majorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice”.

Imediat după anulare vine partea care schimbă totul dintr-un litigiu juridic într-un dosar cu impact bugetar. Tribunalul Timiș obligă pârâtul și intervenienta, adică Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, la restituirea către reclamante a diferențelor de impozit achitate în plus pentru anii fiscali 2018–2022, rezultate din aplicarea cotelor adiționale prevăzute de articolele anulate, precum și a majorărilor de întârziere aferente.

Administrația care a încasat bani suplimentari de la firme este trimisă acum de instanță să îi dea înapoi, cu majorări de întârziere. Direcția Fiscală, instituția care știe să calculeze fără emoții penalități pentru contribuabili, ajunge în situația de a participa la nota de plată a propriului mecanism fiscal.

Cele 14 reclamante sunt CRISMA INVESTITII SRL, TOTAL RECYCLING SRL, SCREENPLAY COMPANY SRL, DEL CORSO FAMILY SRL, MVT LOGISTIK SRL, FRANCK SRL, FSET PROPERTY SRL, TAKE SHOWROOM SRL, TAKE PROJECT SRL, TAKE WORK SA, CENTRUL OPTIC MUNTEANU SRL, CESSENA TRADE COMPANY SRL, TIMCO SA și BOAVISTA SPORT SRL. De cealaltă parte apar Municipiul Timișoara prin primar, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Instanța respinge acțiunea față de Municipiul Timișoara prin primar, pe lipsă de calitate procesuală pasivă, dar asta nu salvează miezul dosarului. Lovitura cade acolo unde contează, mai exact pe hotărârile Consiliului Local și pe mecanismul de încasare aplicat de Direcția Fiscală.

Mai există un detaliu important în minută. Cererea de anulare a art. 1 alin. 5 din HCLMT nr. 664/2022 este respinsă ca fiind fără obiect. Asta nu trebuie ascuns, ci explicat corect. Tribunalul Timiș nu le-a dat reclamantelor tot ce au cerut. A admis parțial acțiunea. Dar partea admisă este exact partea care doare fiscal, adică anularea majorărilor pentru patru HCL-uri și obligația de restituire a diferențelor de impozit plătite în plus, cu majorări.

Hotărârea nu este definitivă. Recursul poate fi exercitat în termen de 15 zile de la comunicare. Dar formula „nu este definitivă” nu poate fi folosită ca perdea de fum. Pentru că această soluție nu vine singură. Vine după o serie întreagă de hotărâri, avertismente, plângeri prealabile respinse, procese pierdute și contribuabili împinși spre instanță.

Iar în aceeași informare transmisă după pronunțarea Tribunalului Timiș apare piesa pe care administrația ar prefera probabil să nu o vadă în prim-plan: dosarul de la Tribunalul Gorj.

Lovitura de la Tribunalul Gorj. Nu doar majorarea cade, ci și cota de bază de 1,3%

În paralel cu soluția Tribunalului Timiș apare o notă care schimbă complet temperatura politică a subiectului. Într-un dosar similar, nr. 1969/95/2025, Tribunalul Gorj a dispus anularea hotărârilor adoptate de Consiliul Local Timișoara pentru anii 2023–2025, atât în ceea ce privește majorarea impozitului, cât și în ceea ce privește cota de bază de 1,3%, pe care instanța a redus-o la 0,2% din valoarea impozabilă a clădirilor.

Aici nu mai vorbim doar despre cota adițională de 50%, adică despre suprataxa lipită peste impozitul de bază. Aici lovitura coboară în fundația fiscală. Chiar cota de bază de 1,3% este pusă sub semnul întrebării și redusă de instanță la 0,2%. Diferența este uriașă. Nu este o ajustare. Este o prăbușire a sarcinii fiscale, de peste șase ori, în favoarea contribuabilului.

Dacă la o clădire nerezidențială impozitul se calcula la 1,3%, o reducere la 0,2% înseamnă că baza de plată scade dramatic. Iar dacă, pe lângă această cotă de 1,3%, administrația mai aplica și cotă adițională, atunci povara fiscală devenea și mai apăsătoare. Tribunalul Gorj, potrivit acestei informări, nu a tăiat doar adaosul, ci chiar rețeta de bază.

Acesta este motivul pentru care nota despre Tribunalul Gorj trebuie pusă în deschiderea problemei care a reapărut pentru administrația Fritz, nu îngropată la final.

Ea arată că litigiile nu mai discută doar despre o suprataxă punctuală. Discută despre modul în care Timișoara și-a construit, din 2019 până în 2025, politica locală de impozitare a clădirilor nerezidențiale.

Dacă soluția Tribunalului Gorj va rămâne în picioare după căile de atac, consecințele pot fi mult mai serioase decât într-un simplu dosar de restituire a cotei adiționale. Pentru că acolo se deschide discuția despre legalitatea cotei de 1,3% însăși, adică despre acel nivel maxim pe care administrația l-a tratat ani la rând ca pe o normalitate fiscală, nu ca pe o excepție ce trebuie justificată serios.

Cu alte cuvinte, dacă în dosarul Tribunalului Timiș vedem factura pentru trecutul 2018–2022, în dosarul de la Tribunalul Gorj vedem pericolul pentru anii 2023–2025. Iar dacă într-un dosar instanța obligă la restituirea diferențelor, iar în altul reduce cota de bază de la 1,3% la 0,2%, administrația Fritz nu mai are în față o simplă problemă juridică. Are în față un front fiscal deschis pe mai mulți ani.

De aceea, administrația Timișoarei trebuie să comunice exact câți bani a încasat Timișoara prin acest mecanism, câți contribuabili sunt în situații similare, ce risc bugetar real există dacă hotărârile se înmulțesc și de ce nu a existat o procedură administrativă generală de clarificare după primele procese pierdute.

Nu ajunge să spui „așteptăm motivarea”. Nu mai suntem în prima zi a primei spețe. Suntem după ani de litigii, după hotărâri definitive, după plângeri respinse și după sute de contribuabili organizați în acțiuni colective.

În martie 2023 apare prima fisură serioasă. Tribunalul Timiș a spus că triplarea impozitelor a fost construită fără criterii

Cronologia reală începe în martie 2023, când Tribunalul Timiș pronunță prima sentință importantă în dosarul privind HCL nr. 459/16.12.2021. Aceasta era hotărârea prin care Consiliul Local Timișoara stabilise impozitele și taxele locale pentru anul 2022, inclusiv impozitul pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice.

Mecanismul era exploziv. Pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice, impozitul ajunsese la 1,95%, prin aplicarea unei cote adiționale de 50% peste cota de 1,3%. În anul anterior, cota fusese de 0,6%. Saltul nu era o ajustare tehnică. Era o triplare. În limbaj administrativ, o „aliniere”. În limbajul contribuabilului, o factură de trei ori mai mare.

Procesul fusese deschis de avocatul Anton Trăilescu, profesor de drept administrativ la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și proprietar al unui imobil cu destinație nerezidențială. Iar cel care a luptat contra abuzului a fost fiul său, avocatul Alin Trăilescu.

Argumentul său central lovea exact în procedura de fundamentare: înainte ca un consiliu local să aplice cote adiționale de impozitare, criteriile trebuie hotărâte de Consiliul Local. Nu de primar, nu de aparatul financiar, nu de un referat, nu de o impresie generală despre nevoia de bani la buget.

Avocatul a arătat în proces că, potrivit legii, criteriile în funcție de care se pot stabili cote adiționale de impozitare nu se stabilesc de primar sau de compartimentul financiar din cadrul primăriei, pentru că legea nu le conferă această competență. Ele trebuie hotărâte de consiliul local, ceea ce presupune deliberare, vot și adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Aceasta este miza tehnică, dar și politică. Dacă administrația putea majora masiv impozitul printr-o construcție bazată pe referate și justificări generale, atunci contribuabilul rămânea la mâna unei majorități politice. Dacă însă legea cere criterii clare, asumate de autoritatea deliberativă, atunci impozitarea nu mai este un act de forță, ci o decizie care trebuie justificată.

Tribunalul Timiș a văzut fisura. Instanța a reținut că pârâtul Consiliul Local nu a făcut dovada că, înaintea adoptării actului administrativ contestat, ar fi existat o hotărâre a autorității deliberative prin care să fie stabilite criteriile economice, sociale, geografice, urbanistice și necesitățile bugetare locale care să justifice majorarea impozitului cu o cotă adițională de 50%.

Formularea care rămâne pentru istoria acestui dosar este aceasta: „un referat de aprobare a proiectului de hotărâre nu poate suplini lipsa unei hotărâri a consiliului local prin care să fie stabilite în mod clar criteriile avute în vedere pentru majorarea cotei de impozit”.

Această frază ar trebui pusă pe peretele etajului I al primăriei, ca o placă de control tehnic aplicată peste toată politica fiscală locală din ultimii ani.

Pentru că instanța nu a spus doar că Primăria a greșit un alineat. A spus că administrația a încercat să transforme un referat într-un substitut de deliberare. A vrut să pună pe umerii contribuabilului o sarcină fiscală suplimentară fără să arate, prin actul cerut de lege, criteriile clare ale majorării.

În același dosar au fost invocate lipsa studiilor și evaluărilor privind impactul supraimpozitării asupra mediului economic, lipsa consultărilor cu specialiștii, lipsa informărilor publice reale și încălcarea transparenței decizionale. Pentru administrație, aceste lucruri pot părea proceduri.

Pentru contribuabil, ele sunt protecția minimă împotriva unei fiscalități împinse după nevoile de moment ale bugetului.

Adevărul dur al episodului din 2023 este că administrația a cerut bani mai mulți înainte să demonstreze serios de ce, după ce criterii și cu ce efecte. Iar când instanța a desfăcut mecanismul, s-a văzut că formula politică a „tratamentului egal” nu ține loc de fundamentare legală.

În dezbaterea publică din 2021, city managerul Matei Creiveanu a oferit fraza devenită emblematică pentru această ruptură dintre discurs și legalitate: „Noi vrem să preîntâmpinăm o practică de optimizare fiscală. Este o aritmetică simplă. Vrem tratament egal la activitate similară. Nu avem mămăița simbolică cu brâul de lână, nici milionarul veros și necruțător. Nu tratăm în clișee. Impozitul și politica fiscală este o aritmetică simplă”.

Doar că impozitul local nu este doar aritmetică. Este act administrativ, procedură și fundamentare. Este transparență, bazată pe proporționalitate și pe legalitate. Când toate acestea lipsesc sau sunt puse pe repede înainte, aritmetica devine abuz fiscal cu formulă de calcul.

Impactul bugetar al majorării din 2022 era estimat la aproximativ 18 milioane lei. Nu era mărunțiș. Era o sumă serioasă, suficient de mare cât să facă diferența în buget și suficient de mare cât să ceară o fundamentare solidă.

Când iei 18 milioane lei în plus de la contribuabili, nu poți veni cu un discurs frumos și cu un referat. Trebuie să vii cu temei, criterii, studii și procedură.

8 iunie 2023. Curtea de Apel confirmă definitiv.

Din acel moment, administrația nu mai putea invoca surpriza. Pe 8 iunie 2023, Curtea de Apel Timișoara respinge recursul Consiliului Local Timișoara. Soluția Tribunalului Timiș devine definitivă. Triplarea impozitelor pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice rămâne declarată ilegală.

Acesta este momentul în care administrația Fritz nu mai putea spune că nu știe. Înainte de 8 iunie 2023, putea invoca incertitudinea unui litigiu aflat pe rol.

După 8 iunie 2023, avea o hotărâre definitivă. Nu o opinie de avocat și nici o critică de presă. Nu este vorba despre o dispută politică în Consiliul Local. Dureros pentru echipa din primărie, vorbim despre o hotărâre judecătorească definitivă, prin care un element central al politicii fiscale locale fusese declarat nelegal.

După acea decizie, avocatul Alin Trăilescu, care l-a reprezentat pe Anton Trăilescu, a formulat exact dilema morală și administrativă a momentului. El a spus că, prin hotărârea judecătorească, s-a dispus anularea unui act administrativ normativ, iar aceasta produce efecte pentru toată lumea. Pe cale de consecință, „în mod normal ar trebui să se restituie de la bugetul local sumele încasate nelegal cu titlu de impozit”.

Apoi a venit propoziția care, citită astăzi, este aproape o acuzare preventivă: „Dacă ar exista o conduită onestă din partea Consiliului Local, nu ar fi exclusă și adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe restituire a acestor sume încasate în baza unei hotărâri nelegale”.

Apare, acest punct, momentul de cotitură. Consiliul Local putea să admită că există o problemă sistemică, să verifice situațiile similare, să creeze o procedură de restituire sau compensare, să oprească multiplicarea proceselor și să transmită un mesaj de minimă onestitate instituțională. Ar fi fost dureros bugetar, dar curat administrativ.

A ales alt drum. Drumul cu cereri, refuzuri, plângeri prealabile, termene, recursuri și contribuabili transformați în reclamanți. Drumul pe care legalitatea nu se aplică de la sine, ci doar după ce contribuabilul își plătește avocatul, își consumă timpul și își câștigă dreptatea la instanță.

Primăria a transmis atunci că așteaptă motivarea și va pune în aplicare deciziile executorii stabilite de instanțele de judecată, urmând să comunice măsurile după primirea sentinței in extenso. Formula era corectă ca reacție de avarie.

Dar administrația nu avea nevoie doar de un comunicat prudent. Avea nevoie de o decizie de guvernanță fiscală.

Fostul viceprimarul Cosmin Tabără a spus atunci ceva ce merită recuperat în acest context: cetățenii și oamenii de afaceri nu trebuie „subjugați” de taxe și impozite.

A amintit că partidul din care face parte, PNL, s-a opus majorării și că deciziile fiscale trebuie luate după consultări, studii și ascultarea experților tehnici. Dincolo de logica politică a opoziției, fraza rămâne utilă pentru că descrie foarte bine percepția mediului economic, conform căreia taxarea nu poate fi tratată ca un rezervor de urgență pentru buget.

Din acel moment, orice nou proces pierdut nu mai era o surpriză. Era consecință. Orice nouă plângere prealabilă nu mai era un moft. Era efectul unei hotărâri definitive ignorate ca semnal general. Orice nou dosar de restituire nu mai era un accident. Era nota de plată a deciziei de a nu repara administrativ.

Februarie 2025. Cazul CIT GRUP arată că problema nu era doar la persoane fizice. Firmele câștigă și ele

Dacă administrația ar fi încercat să se refugieze în ideea că precedentul din 2023 privea doar persoane fizice, această linie de apărare cade în februarie 2025. Pe 6 februarie 2025, Curtea de Apel Timișoara respinge definitiv recursurile Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara într-un dosar privind imobile nerezidențiale aparținând persoanelor juridice.

Cazul este CIT GRUP SRL, dosarul nr. 2958/30/2023. Sentința civilă nr. 369/18.04.2024 a Tribunalului Timiș fusese atacată de autoritățile locale. Curtea de Apel Timișoara respinge recursurile ca nefondate și obligă Consiliul Local și Direcția Fiscală la plata sumei de 4.760 lei către SC CIT GRUP SRL, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

Citatul instanței este rece și suficient: „Respinge, ca nefondate, recursurile formulate de recurentul-pârât Consiliul Local al Municipiului Timișoara și recurenta-intervenientă Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara”.

Aici se rupe definitiv iluzia că administrația avea doar o problemă izolată, pe categoria persoanelor fizice. Din februarie 2025, problema ajunge clar și pe terenul persoanelor juridice. Adică exact zona în care se află cele 14 firme din dosarul nr. 1574/30/2025.

CIT GRUP nu este un detaliu. Este precedentul care face legătura între prima fisură din 2023 și lovitura din 2026. După cazul CIT GRUP, administrația știa că firmele pot câștiga în instanță împotriva HCL-urilor de majorare a impozitelor. Știa că Direcția Fiscală poate ajunge să recalculeze. Știa că litigiile nu sunt simple exerciții juridice, ci pot produce efect direct în bani.

În acel moment, administrația putea încă să oprească rostogolirea. Putea să spună: avem hotărâri definitive pe persoane fizice, avem hotărâri definitive pe persoane juridice, trebuie să evaluăm expunerea bugetară, să identificăm contribuabilii aflați în situații similare și să construim o soluție generală.

Nu a făcut asta. A ales să trateze fiecare contribuabil ca pe un dosar separat, fiecare dosar ca pe o excepție și fiecare excepție ca pe un risc care poate fi amânat.

Această strategie a amânării este, de fapt, miezul eșecului. Pentru că o administrație care știe că a pierdut pe fondul mecanismului fiscal, dar continuă să lase contribuabilii să se bată unul câte unul în instanță, nu mai apără interesul public. Apără fluxul bugetar de azi pe seama încrederii publice de mâine.

Martie 2025. Direcția Fiscală admite implicit efectul, dar închide ghișeul pentru cei care nu au dat Primăria în judecată

În martie 2025, cazul intră în faza cinică. După hotărâri definitive, Primăria Timișoara și Direcția Fiscală nu mai pot nega complet realitatea. Există HCL-uri anulate în parte. Există contribuabili care trebuie să primească bani. Există decizii ale instanțelor. Dar administrația trasează o linie rece, căci banii se dau doar celor care au fost parte în litigiu.

Poziția Direcției Fiscale trebuie citată pentru că este definiția perfectă a restituirii selective: „Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara atrage atenția că nu există nicio hotărâre a instanței care să oblige la restituirea impozitului pe clădirile nerezidențiale pentru anii 2022–2023 sau în ultimii cinci ani către toți contribuabilii, fără nicio formalitate sau condiție”. Apoi vine fraza-cheie: „dacă instanța a decis restituirea impozitului achitat, această măsură se aplică exclusiv reclamanților implicați în litigiu”.

Aici este punctul moral al întregului caz. Când Primăria are de încasat, sistemul funcționează automat. Când contribuabilul are de primit înapoi bani încasați pe baza unor HCL-uri anulate în parte, automatismul dispare. Apar „formalități”, „condiții”, „calitate de parte”, „efecte limitate”, „perioadă precizată expres” și drumul lung prin instanță.

În limbaj juridic, administrația invocă limitele efectelor hotărârilor judecătorești față de cei care nu au fost parte în proces și efectul pentru viitor al anulării actelor administrative normative. În limbaj public, mesajul se traduce brutal. Cine nu a dat Primăria în judecată nu primește nimic înapoi automat.

Această poziție transformă dreptatea fiscală într-o loterie cu taxă de intrare. Ai bani de avocat, timp și răbdare, intri în joc. Nu ai, rămâi cu paguba. Administrația nu corectează sistemic, ci plătește punctual, doar când este obligată cu nume, perioadă și sumă.

Din acel moment, litigiile nu mai sunt doar despre legalitatea unor HCL-uri. Sunt despre conduita instituției după ce află că a greșit. Iar conduita este defensivă, căci se restituie minimul impus, nu maximul corect administrativ.

Aceasta este legătura directă cu dosarul celor 14 firme din 2026. Firmele nu apar din senin. Ele intră exact în logica pe care administrația însăși a creat-o, aceea că, dacă vrei bani înapoi, du-te la instanță. Au mers. Iar Tribunalul Timiș le-a dat dreptate parțial și a obligat la restituire.

24 iunie 2025. Consiliul Local respinge 77 de plângeri prealabile. Administrația vede valul și ridică zidul

Pe 24 iunie 2025, Consiliul Local Timișoara primește pe masă un semnal administrativ masiv. Pe ordinea de zi apar 88 de puncte, dintre care 77 sunt plângeri prealabile depuse de persoane fizice și juridice împotriva unor hotărâri adoptate între 2021 și 2024, unele vizând chiar acte din 2018–2019.

Toate cele 77 de plângeri sunt respinse.

Acesta este momentul în care administrația transformă litigiul fiscal în politică asumată de rezistență. După prima hotărâre definitivă din 2023, după cazul CIT GRUP din februarie 2025, după comunicarea Direcției Fiscale din martie 2025 privind restituirea doar către reclamanți, Consiliul Local avea de ales între o soluție administrativă și o fortificație juridică. A ales fortificația.

Presa locală scria atunci că votul negativ din CL Timișoara înseamnă 77 de noi procese în instanță. Formula nu era o exagerare, ci descrierea mecanismului. Respingi plângerea prealabilă, forțezi contribuabilul să continue în instanță, câștigi timp, păstrezi banii în buget, speri că nu toți vor merge până la capăt.

Dar tocmai această strategie a produs explozia de acum. Pentru că oamenii și firmele nu s-au oprit. S-au organizat, au depus cereri. Apoi, au intrat în grupuri, au mers pe acțiuni colective. Într-un final previzibil, au început să transforme un litigiu fiscal într-o mișcare de recuperare a banilor.

În acel moment, potrivit informațiilor publicate, era vorba despre primul lot dintr-o serie de peste 750 de contribuabili care ajunseseră să își ceară banii înapoi prin instanță. Printre petenți se regăseau persoane fizice, firme mici, dar și nume mari precum Episcopia Romano-Catolică, centre de cazare studențești, Dedeman și Bega Grup.

Dan Iliescu, reprezentant al Mișcării Întreprinzătorilor Timișoara, transmitea atunci că peste 350 de persoane fizice și juridice acționaseră deja în instanță Primăria, individual sau colectiv, iar grupul de WhatsApp „Mișcarea Întreprinzătorilor din Timișoara” ajunsese la peste 750 de membri. Asta nu mai era o nemulțumire izolată. Era o revoltă fiscală organizată.

Pentru administrație, 77 de plângeri prealabile respinse au părut poate o victorie de etapă. Pentru contribuabili, au fost invitația oficială la proces. Iar acum, în 2026, când Tribunalul Timiș obligă autoritățile locale la restituirea diferențelor către cele 14 firme, vedem efectul acelei decizii. Plângerile respinse nu au stins conflictul, l-au mutat în instanță și l-au făcut mai scump.

Noiembrie 2025. „Experimentul fiscal” era deja descris public. 310 contribuabili cereau Consiliului Local să repare eroarea

În noiembrie 2025, dosarul nu mai era doar o succesiune de procese. Devenise un caz de guvernanță fiscală locală. Renașterea bănățeană scria despre „Timișoara 2019–2025: experimentul fiscal care poate exploda în 2026”. Citit astăzi, titlul nu mai pare avertisment.

Pare proces-verbal anticipat. Articolul integral poate fi recitit aici: Timișoara 2019 – 2025: experimentul fiscal care poate exploda în 2026.

La acel moment, 310 contribuabili din Timișoara, companii și persoane fizice, somaseră Consiliul Local să emită o hotărâre de urgență pentru restituirea diferențelor de impozit considerate încasate nelegal pentru clădirile cu destinație nerezidențială. Demersul era coordonat de avocatul Alin Trăilescu și fusese formulat în numele a 150 de persoane juridice și 160 de persoane fizice.

Documentația transmisă administrației avea 16 pagini. Nu era o petiție scrisă pe genunchi. Era o construcție juridică și fiscală prin care contribuabilii cereau recunoașterea oficială a erorii administrative, restituirea diferențelor de impozit încasate nelegal, recalcularea corectă a impozitelor viitoare și transparență totală în deciziile fiscale.

Citatul avocatului Alin Trăilescu trebuie folosit ca ax moral al articolului: „Nu cerem favoruri, ci doar respectarea legii și restituirea sumelor plătite nejustificat”.

Fraza aceasta taie toată propaganda administrativă. Contribuabilii nu cereau privilegii. Nu cereau scutiri pe sub masă și nici tratament preferențial. Cereau ca Primăria să recunoască efectul hotărârilor judecătorești și să nu transforme restituirea banilor într-un traseu cu barieră judiciară.

În articolul din noiembrie 2025 apăreau două formule care acum capătă forță de diagnostic: „haos fiscal administrativ” și „loterie fiscală”. Prima descrie modul în care administrația a construit venituri locale pe o arhitectură juridică fragilă.

A doua descrie situația absurdă în care doi contribuabili aflați în situații similare pot ajunge la rezultate complet diferite. Unul primește bani pentru că a avut sentință, celălalt rămâne cu pierderea pentru că nu a ajuns sau nu a putut ajunge în instanță.

Mai grav, analiza ridica problema provizionului bugetar. Bugetul municipiului Timișoara pentru anul 2025 era de 2,65 miliarde lei, veniturile proprii estimate erau de 1,2789 miliarde lei, iar în secțiunea „impozite și taxe pe proprietate” era prevăzut un venit de 260.055.830 lei. În același timp, nu apărea public o sumă separată pentru posibile restituiri rezultate din procesele privind impozitele pe clădiri nerezidențiale.

Dacă administrația știa de hotărâri definitive, de plângeri prealabile, de sute de contribuabili organizați și de riscul multiplicării dosarelor, unde era rezerva bugetară pentru restituiri?

Când ai 260 milioane lei estimate din impozite și taxe pe proprietate, dar nu arăți public o linie clară pentru riscul de restituiri, nu gestionezi prudent. Mergi pe speranță. Iar speranța, în buget, se termină de obicei cu rectificări și explicații.

În 2025, presa scria că experimentul fiscal poate exploda în 2026. În mai 2026, explozia are număr de dosar, listă de firme, articole de HCL anulate și obligație de restituire.

Decembrie 2025. După procesele pierdute, Timișoara intră în 2026 cu un nou val de impozite

Ultima piesă a cronologiei vine la finalul anului 2025. În timp ce vechile hotărâri fiscale sunt contestate, anulate, atacate, apărate sau transformate în litigii de restituire, Timișoara intră în 2026 cu un nou pachet de taxe și impozite majorate.

Pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, impozitele cresc cu aproximativ 79% a valorii în lei pe metru pătrat. În același timp, sunt eliminate reducerile în funcție de vechimea imobilului, reduceri care ajungeau la 10%, 30% sau 50%. Pentru proprietarii obișnuiți, asta înseamnă că vechimea clădirii nu mai funcționează ca amortizor fiscal.

Exemplele publicate arată dimensiunea concretă a creșterii. Pentru un apartament cu o cameră de 23 mp, în zona A, într-o clădire veche, impozitul ar urma să fie cu aproximativ 150 de lei mai mare. Pentru un apartament cu două camere, de 50 mp, în zona B, impozitul ar trece de la 119 lei la 447 lei. Pentru un apartament cu trei camere, de 65 mp, în zona C, diferența estimată ar fi de aproximativ 410 lei.

Pentru mașini, formula include și norma de poluare, pe lângă capacitatea cilindrică. Autoturismele electrice, scutite până atunci, primesc o taxă anuală de 40 lei. La nivel de discurs administrativ, totul este împachetat ca adaptare la legislația națională și la Codul fiscal. La nivel de percepție publică, orașul intră într-un nou ciclu de fiscalitate apăsătoare exact când instanțele încep să trimită facturile vechi înapoi la Primărie.

Pentru firme, administrația prezintă o relaxare parțială. Cota de bază rămâne 1,3%, iar cota adițională este redusă la 16%, ceea ce duce la o cotă finală de 1,5%, față de 1,7% în 2025. Pentru o clădire nerezidențială cu valoare impozabilă de aproximativ 29 milioane lei, impozitul ar scădea de la circa 490.000 lei în 2025 la aproximativ 433.000 lei în 2026.

Numai că această „relaxare” vine după ani în care administrația a apărat cote adiționale, a pierdut procese, a refuzat restituiri generale și a forțat contribuabilii să își caute dreptatea în instanță. Din această perspectivă, noul pachet fiscal pentru 2026 nu este doar o decizie de buget. Este un test de credibilitate.

După ce instanțele au arătat că vechile majorări au fost construite greșit sau nelegal, orice nouă majorare va fi privită prin aceeași lentilă. Și generează întrebări. Există criterii clare, fundamentare reală, transparență și proporționalitate sau se schimbă doar procentul, în timp ce reflexul administrativ rămâne același?

Administrația Fritz nu trebuie să explice doar de ce dă bani înapoi pentru trecut. Trebuie să explice și de ce cere mai mulți bani pentru viitor.

Orașul contribuabilului trimis la tribunal

Soluția din 27 mai 2026 nu este finalul poveștii. Este momentul în care toate avertismentele se strâng într-o singură frază de pe portalul instanțelor, o listă de 14 firme, patru HCL-uri lovite în partea privind majorarea, restituiri de impozit, majorări de întârziere. Plus o notă despre un dosar judecat la Tribunalul Gorj în care cota de 1,3% este redusă la 0,2%.

Aceasta este adevărata lovitură pentru administrația Fritz. Nu doar că pierde un proces. Nu doar că instanța dispune restituiri. Nu doar că firmele câștigă parțial. Lovitura reală este că toată cronologia arată o administrație avertizată ani la rând, dar hotărâtă să trateze fiscalitatea ca pe un război de uzură cu propriii contribuabili.

În martie 2023, Tribunalul Timiș arăta lipsa criteriilor și faptul că un referat de aprobare nu poate ține loc de hotărâre a Consiliului Local. În iunie 2023, Curtea de Apel confirma definitiv. În februarie 2025, cazul CIT GRUP arăta că problema ajunsese și pe persoane juridice. În martie 2025, Direcția Fiscală transmitea că restituirile se aplică exclusiv reclamanților implicați în litigii. În iunie 2025, Consiliul Local respingea 77 de plângeri prealabile.

În noiembrie 2025, 310 contribuabili cereau recunoașterea erorii și restituirea sumelor. La final de 2025, Timișoara intra în 2026 cu noi impozite majorate. În mai 2026, Tribunalul Timiș obligă autoritățile locale să restituie bani către 14 firme, iar dinspre Tribunalul Gorj vine semnalul și mai dur al reducerii cotei de bază.

Aceasta nu este cronologia unei greșeli izolate. Este cronologia unei administrații care a primit semnale repetate, le-a contestat, le-a împins în instanță, le-a tratat punctual și a refuzat să repare sistemic.

Într-un oraș administrat corect, o hotărâre definitivă care anulează un act normativ fiscal ar trebui să producă o evaluare internă serioasă, o analiză de impact, o listă a contribuabililor afectați și o procedură transparentă de corectare.

La Timișoara, contribuabilul a primit alt mesaj: “dacă vrei banii înapoi, câștigă-i la tribunal”.

Asta este imaginea dură a cazului. Orașul modern, european, digitalizat și plin de prezentări despre viitor ajunge, în registrele fiscale, un oraș în care legalitatea se obține cu cerere de chemare în judecată. Primăria încasează întâi, apără în instanță, restituie doar unde pierde și apoi intră într-un nou an fiscal cu alte majorări.

În 2025, „experimentul fiscal” era avertisment. În 2026, are minută de instanță.

Iar întrebările care rămân pentru administrația Fritz sunt simple și grele. Câți bani a încasat Timișoara prin aceste majorări, câți contribuabili sunt afectați, ce sume trebuie restituite, unde este provizionul bugetar, cine a fundamentat aceste HCL-uri, cine le-a avizat, cine le-a apărat după primele hotărâri definitive și de ce contribuabilul trebuie să își câștige la tribunal banii pe care administrația i-a luat prin acte anulate de instanță?

Până la răspunsuri, rămâne fotografia momentului: o administrație care a vrut să facă buget din impozite împinse la limită și instanțe care încep să-i trimită factura înapoi.

Sursele publice folosite pentru cronologie: sentința de fond din martie 2023 privind HCL 459/2021, cota de 1,95%, lipsa criteriilor și citatul despre referatul de aprobare; decizia definitivă a Curții de Apel din 8 iunie 2023; cazul CIT GRUP din 6 februarie 2025; poziția DFMT privind restituirea doar către reclamanți; cele 77 de plângeri prealabile respinse; analiza „experimentului fiscal” cu 310 contribuabili și bugetul de 2,65 miliarde lei; noul pachet de impozite pentru 2026; dosarul de la Tribunalul Gorj și reducerea cotei de la 1,3% la 0,2%.