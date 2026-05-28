Şoferii care transportă mărfuri nu sunt obligaţi să le descarce sau să le încarce, au decis deputații

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care interzice obligarea conducătorilor auto din transportul rutier de mărfuri la efectuarea operaţiunilor de descărcare/încărcare a încărcăturii, transmit Agerpres și economedia.ro.

„Prezenta lege are ca obiect reglementarea obligaţiilor privind desfăşurarea activităţilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor deplasate în transportul rutier contra cost de mărfuri cu vehicule ce au o masă maximă autorizată mai mare de 12,5 tone, precum şi stabilirea responsabilităţilor ce revin transportatorilor, furnizorilor, beneficiarilor şi intermediarilor transporturilor rutiere cu privire la aceste activităţi”, prevede un amendament.

Aceşti conducătorii auto nu pot fi constrânşi de către beneficiarul transportului, furnizorul mărfurilor, intermediari sau reprezentanţi ai acestora să efectueze operaţiuni de descărcare sau încărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor, potrivit unui alt amendament.

Prin excepţie, ei pot efectua operaţiuni de descărcare a mărfurilor exclusiv în cazul transporturilor specializate, atunci când natura transportului impune acest lucru, iar contractele de muncă sau actele adiţionale la acestea încheiate cu propriul angajator prevăd această posibilitate.

Tot prin excepţie de la prevederile proiectului, nu constituie contravenţie situaţia în care conducătorul auto îşi exprimă consimţământul expres, în formă scrisă, pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare sau descărcare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor prevăzute constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 5.000 lei la 20.000 lei aplicate beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei aplicate transportatorului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 se realizează de către personalul împuternicit al Inspecţiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, şi de către personalul ISCTR.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în luna februarie a acestui an.