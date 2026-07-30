Alb-verzii deschid sezonul pe teren propriu.

CSC Dumbrăvița pornește la drum în cel de-al cincilea sezon consecutiv la nivelul Ligii a II-a la fotbal.

În prima etapă a stagiunii 2026-2027, alb-verzii vor juca pe stadionul „Ștefan Dobay” în compania unui adversar coborât din SuperLigă, AFC Hermannstadt. Timișenii își propun să trateze cât se poate de serios jocul de mâine, pentru a porni din nou cu dreptul.

De altfel, de când activează în Liga a II-a, CSC Dumbrăvița a câștigat de fiecare dată meciurile ce au contat pentru prima etapă: 1-0 în deplasare cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu (6 august 2022), 3-1 în deplasare cu Progresul Spartac (12 septembrie 2023), 3-1 cu Metalul Buzău 3-1 (3 august 2024), 2-1 cu CS Dinamo București (2 august 2025).

În lotul echipei timișene se află zece jucători noi față de stagiunea precedentă: Mihai Enășescu (Poli Timișoara) – portar; Dragoș Datcu (CSC Ghiroda și Giarmata Vii), Alex Negrea (Unirea Tășnad), Nicholas Pop („U” Cluj, via Bihorul Beiuș), Dennis Krista (Poli Timișoara, via CSC Ghiroda) – fundași; Răzvan Gunie (FC Bihor), Norbert Leczki (Sepsi II Sfântu Gheorghe), Gabriel Gladun (Farul Constanța) – mijlocași; Andrei Burlacu (CSM Reșița), Dragoș Mucuță (Dunărea Călărași) – atacanți.

În prima etapă, cu AFC Hermannstadt, nu vor putea evolua mai vechii accidentați Bogdan Panaite, Damien Dussaut și Robert Curescu.

De asemenea, antrenorul Florin Fabian nu va conta nici pe Răzvan Gunie, care mai are de ispășit trei etape de suspendare, după un cartonaș roșu încasat în sezonul trecut, când evolua la FC Bihor.

„În primul rând, sunt bucuros că voi continua încă un an la echipa din Dumbrăvița. După sezonul precedent, cred că ne putem propune mai mult, astfel încât să nu mai avem aceleași emoții pe final. Îmi doresc ceva mai mult, dar sunt conștient în același timp că nu dispunem de un lot foarte numeros. Dar ceea ce mi-am dorit din lotul care a terminat sezonul trecut am păstrat și am transferat jucători care să aducă un plus de echilibru și valoare pe compartimente.

Bineînțeles, și mulți jucători tineri, care sper să ne ajute la capitolul «under». Așa că gândurile mele sunt optimiste. Sper să începem cu dreptul campionatul și sper să pot să-i capacitez pe băieți așa cum îmi doresc pentru prima etapă.

În ceea ce privește parametrii fizici, cred că stăm destul de bine. Sper să arătăm și mai bine odată cu trecerea etapelor, să intrăm într-un ritm foarte bun de competiție. Eu sper să fim încă de la primul meci așa cum am arătat și sâmbătă, la ultimul meci de pregătire. Din punctul de vedere al obiectivelor de pregătire, cred că ni le-am atins.

Am jucat meciuri de verificare cu echipe puternice, așa cum mi-am dorit, și au fost lucruri pe care m-am preocupat să le remediez, unele să le perfecționez, să consolidăm relațiile de joc și eu cred că ne-am atins obiectivele mari. Rămâne de văzut dacă am reușit acest lucru în campionat, bineînțeles. Sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă la Sibiu, îmi culeg și eu informații din sursele mele.

Ceea ce vreau să transmit și, de altfel, am transmis și echipei încă de săptămâna trecută, este că trebuie să tratăm foarte serios jocul, indiferent cu ce adversar jucăm. Noi nu ne permitem să ne relaxăm, nu ne permitem niciun moment de pasivitate. Așa că vom trata jocul foarte serios, foarte organizat, foarte determinați.

Știm că întâlnim o echipă cu jucători care au evoluat sezonul trecut în prima ligă. Practic, este o echipă care a retrogradat, deci eu cred că trebuie să o tratăm foarte serios.

Am văzut că au mai făcut niște transferuri pe ultima sută de metri, au mai revenit niște jucători împrumutați, deci cu siguranță vor alinia o echipă competitivă în ceea ce privește numele. Acum rămâne de văzut în ce măsură ritmul lor de joc va fi la un anumit nivel, dar pe mine mă interesează în primul rând echipa mea: să jucăm ceea ce ne propunem, să respectăm planul tactic și, bineînțeles, să începem cu dreptul campionatul.

Eu sper să nu mai apară surprize și cred că doar cei patru (n.r. Panaite, Dussaut, Curescu, Gunie) vor fi cei indisponibili pentru meciul de sâmbătă. În rest, mizăm pe același lot care a fost și la ultimul meci, cu Ghiroda. Dăm credit celor care sunt disponibili și sper să facă tot ce le stă în putință să ofere maximum pe teren”, a declarat Florin Fabian.