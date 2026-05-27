Incendiu puternic în Timișoara, o butelie a explodat

Incendiu într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc cu 8 etaje

În această după-amiază, în jurul orei 15:55, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din Timișoara, str. Dragoș Vodă.

Au fost alertate Detașamentele 1 și 2 Pompieri Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiul se manifestă într-o bucătărie și la acoperiș, pe o suprafață de aproximativ 60 mp, cu pericol de propagare la imobilul învecinat.

Din primele informații, două butelii se aflau în interior, dintre care una a explodat.

Nu se înregistrează victime, potrivit primelor informații.

