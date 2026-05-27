„O zi din viața satului: Banatul în comunism” – expoziție permanentă la Muzeul Satului Bănățean

Muzeul Satului Bănățean Timișoara și Consiliul Județean Timiș invită publicul joi, 28 mai, de la ora 17:00, la vernisajul expoziției permanente și interactive „O zi din viața satului – Banatul în comunism”.

Expoziția reunește aproximativ 1.000 de exponate, obiecte originale, fotografii de arhivă și elemente care reconstruiesc atmosfera vieții de zi cu zi din perioada comunistă.

CITEȘTE ȘI: Femeie accidentată mortal de tren

Un traseu muzeal despre oameni, rutine, obiecte și memoria unei perioade care continuă să lase urme în prezent.

Expoziția poate fi vizitată de miercuri până sâmbătă, între orele 10:00–18:00, și duminică între orele 12:00–20:00.