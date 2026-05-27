Femeie accidentată mortal de tren

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Femeie accidentată mortal de tren

O femeie în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața, în seara zilei de 26 mai 2026, după ce a fost surprinsă și accidentată de un tren de călători care circula pe relația Arad – București Nord, în zona municipiului Petroșani.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Petroșani și Livezeni, incidentul s-a produs în jurul orei 21:55, pe firul 2 al căii ferate, la kilometrul feroviar 82+400, între stațiile CFR Petroșani și Livezeni.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima, o femeie de 49 de ani, din municipiul Petroșani, ar fi încercat să traverseze calea ferată în momentul în care a fost surprinsă de trenul Inter Regio 1822, aparținând CFR Călători, compus din șase vagoane.

Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul femeii, trupul acesteia fiind transportat ulterior la morga Spitalului Municipal Petroșani.

Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Circulația feroviară a fost închisă pe ambele fire între stațiile Petroșani și Livezeni în intervalul orar 21:45 – 23:02, iar trenul IR 1822 a înregistrat o întârziere de 77 de minute, a transmis IPJ Hunedoara.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *