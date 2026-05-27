Femeie accidentată mortal de tren

O femeie în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața, în seara zilei de 26 mai 2026, după ce a fost surprinsă și accidentată de un tren de călători care circula pe relația Arad – București Nord, în zona municipiului Petroșani.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Petroșani și Livezeni, incidentul s-a produs în jurul orei 21:55, pe firul 2 al căii ferate, la kilometrul feroviar 82+400, între stațiile CFR Petroșani și Livezeni.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima, o femeie de 49 de ani, din municipiul Petroșani, ar fi încercat să traverseze calea ferată în momentul în care a fost surprinsă de trenul Inter Regio 1822, aparținând CFR Călători, compus din șase vagoane.

Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul femeii, trupul acesteia fiind transportat ulterior la morga Spitalului Municipal Petroșani.

Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Circulația feroviară a fost închisă pe ambele fire între stațiile Petroșani și Livezeni în intervalul orar 21:45 – 23:02, iar trenul IR 1822 a înregistrat o întârziere de 77 de minute, a transmis IPJ Hunedoara.