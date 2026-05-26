Veşti bune de pe secţiunea Margina-Holdea a autostrăzii A1 Lugoj-Deva (video)

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Veşti bune de pe secţiunea Margina-Holdea a autostrăzii A1 Lugoj-Deva (video)

Progres fizic de 60 % pe șantierul Secțiunii Margina-Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva! Pe cei 9,13 km ai șantierului, asocierea de constructori români și bosniaci (UMB Spedition -EuroAsflat) lucrează simultan la galeriile tunelurilor, structuri și terasamente.

Tunelul 1, format din două galerii (415 m și 367,5 m): au fost finalizate excavația, torcretarea și fundațiile boltei întoarse. Se lucrează la cea de-a doua cămășuire, hidroizolație și drenuri laterale.

Tunelul 2 , format din două galerii (1.985 m și 1.825 m): au fost excavați 986 m din galeria de pe calea 2 și 1.163 m din galeria de pe calea 1.

Pentru construcția tunelurilor de pe secțiunea Margina-Holdea se folosește noua metodă austriacă (NATM), tehnologie utilizată și la construcția tunelurilor de pe Secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a autostrăzii Sibiu-Pitești.

Cele 2 viaducte și cele 2 pasaje de pe traseu: au fost finalizate lucrările la fundații și structuri.

Terasamente: stratul de formă și stratul inferior de fundație sunt realizate în proporție de 90%.
Contractul are o valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA) și este este finanțat prin #PNRR.

După deschiderea circulației pe cei 9,13 km ai secțiunii Margina-Holdea, se va circula continuu pe autostradă, pe o distanță de peste 360 km de la Boița la Nădlac.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *