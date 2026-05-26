Veşti bune de pe secţiunea Margina-Holdea a autostrăzii A1 Lugoj-Deva (video)

Progres fizic de 60 % pe șantierul Secțiunii Margina-Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva! Pe cei 9,13 km ai șantierului, asocierea de constructori români și bosniaci (UMB Spedition -EuroAsflat) lucrează simultan la galeriile tunelurilor, structuri și terasamente.

Tunelul 1, format din două galerii (415 m și 367,5 m): au fost finalizate excavația, torcretarea și fundațiile boltei întoarse. Se lucrează la cea de-a doua cămășuire, hidroizolație și drenuri laterale.

Tunelul 2 , format din două galerii (1.985 m și 1.825 m): au fost excavați 986 m din galeria de pe calea 2 și 1.163 m din galeria de pe calea 1.

Pentru construcția tunelurilor de pe secțiunea Margina-Holdea se folosește noua metodă austriacă (NATM), tehnologie utilizată și la construcția tunelurilor de pe Secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a autostrăzii Sibiu-Pitești.

Cele 2 viaducte și cele 2 pasaje de pe traseu: au fost finalizate lucrările la fundații și structuri.

Terasamente: stratul de formă și stratul inferior de fundație sunt realizate în proporție de 90%.

Contractul are o valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA) și este este finanțat prin #PNRR.

După deschiderea circulației pe cei 9,13 km ai secțiunii Margina-Holdea, se va circula continuu pe autostradă, pe o distanță de peste 360 km de la Boița la Nădlac.