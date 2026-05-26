15 străzi din Urseni vor fi modernizate

A fost semnat contractul de execuție pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din satul Urseni, o investiție menită să îmbunătățească infrastructura rutieră locală și să crească nivelul de confort și siguranță pentru locuitori, transmite Primăria Comunei Moșnița Nouă.

Proiectul prevede modernizarea a 15 străzi din Urseni, cu o lungime totală de 3.387,67 de metri, după cum urmează: Mangalia – 104,55 m; Venus – 160,12 m; Jupiter – 592,47 m; Năvodari – 605,94 m; Saturn – 247,88 m; Mamaia – 260,77 m; Eforie – 176,30 m; Costinești – 135,79 m; Neptun – 306,75 m; Olimp – 114,80 m; Cap Aurora – 67,00 m; Nicolae Botoacă – 121,43 m; Satul Bătrân – 153,50 m; Timișului – 186,54 m; Vama Veche – 153,83 m.

Valoarea totală a lucrărilor este de 2.542.954,06 lei (inclusiv TVA).

”Urmează predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor, astfel încât investiția să intre cât mai curând în faza de execuție.

Prin această investiție continuăm modernizarea infrastructurii rutiere, pentru drumuri mai sigure, acces mai facil și condiții mai bune pentru toți cetățenii”, transmite Primăria Moșnița Nouă.