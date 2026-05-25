Primăria Timișoara a avut lista, Garda de Mediu a dat amenda. Cine răspunde pentru bolovani?

Administrația USR a Timișoarei a anunțat, luni după-amiaza târziu, că va contesta amenda Gărzii de Mediu, dar propria reacție confirmă că fusese avertizată încă din luna martie! Între timp, documentele arată costuri de 97.634,20 lei + TVA, 53 de amplasamente și o „soluție provizorie” ajunsă dosar de mediu.

Cazul bolovanilor nu mai stă în gluma urbană cu „piatra anti-parcare”. A intrat în zona documentelor care se contrazic între ele.

Primăria spune că apără spațiul verde, Garda vorbește despre deteriorare, iar răspunsurile oficiale arată că intervenția avea deja listă, comenzi, costuri și semnături.

Dincolo de disputa care ajunge în instanță, rămâne întrebarea care contează. Cine a transformat o măsură prezentată ca provizorie într-un mecanism administrativ întins prin oraș?

Primăria intră târziu în scenă. Contestă amenda, dar confirmă avertismentul

Primăria Timișoara a intrat în dosarul bolovanilor abia după ce subiectul se mutase deja din zona glumelor de cartier în zona sancțiunilor instituționale. Pe 25 mai 2026, în jurul orei 17.00, administrația locală a publicat o reacție oficială în care anunță că va contesta în instanță amenda de peste 100.000 de lei aplicată de Garda de Mediu Timiș.

Formula aleasă de Primărie încearcă să întoarcă imediat sensul discuției: „Contestăm în instanță amenda de peste 100.000 de lei dată de Garda de Mediu Timiș pentru că protejăm spațiul verde și răspundem la solicitările timișorenilor. În medie, peste 100 de timișoreni cer, lunar, eliberarea spațiilor verzi de mașini”.

Este apărarea clasică prin scop nobil. Primăria nu discută, în primul rând, despre efectele constatate de Garda de Mediu, ci despre intenție, cu narativul de rupt suflete “protejăm spațiul verde, răspundem oamenilor, scoatem mașinile de pe iarbă”.

Nimic de zis, problema parcării ilegale există, este veche și reală. Numai că o intenție corectă nu repară automat o intervenție greșit gestionată. Iar aici propria postare de pe Facebook, a Primăriei, deschide exact fisura pe care administrația încerca să o închidă.

În aceeași reacție, municipalitatea confirmă însă un detaliu esențial, acela că problema nu a apărut brusc în luna mai, odată cu amenda. Primăria recunoaște implicit vinovăția afirmând că, încă din nota de constatare a Gărzii de Mediu din 10 martie 2026, era consemnat faptul că pe strada Andronescu exista un spațiu verde distrus de parcarea ilegală repetată a autovehiculelor.

Prin urmare, conflictul cu Garda de Mediu nu începe cu sancțiunea de peste 100.000 de lei. Începe cu avertismentul din martie și cu întrebarea ce a făcut Primăria între acel moment și controlul care a dus la amendă.

Tot Primăria spune că a primit atunci „un avertisment și un plan cu 3 măsuri de implementat”.

Aceasta este propoziția care schimbă tot. Administrația nu se apără doar contestând amenda. Administrația confirmă că fusese avertizată oficial cu mai bine de două luni înainte de sancțiune.

Cele trei măsuri menționate chiar de Primărie nu sunt detalii de decor. Prima prevedea asigurarea dovezii începerii activității de udare a scoarței de copaci, pentru prevenirea dispersiei în aer.

A doua cerea ca zonele afectate de parcarea autovehiculelor să fie delimitate astfel încât accesul mașinilor să fie restricționat, iar spațiile verzi să fie refăcute.

A treia obliga administrația ca spațiile verzi intabulate în cadastrul verde să fie administrate și întreținute corespunzător, potrivit Legii nr. 24/2007.

Prin urmare, conflictul nu începe cu amenda. Începe cu avertismentul. Iar avertismentul nu era despre estetică urbană, nici despre gustul cuiva pentru piatră naturală. Era despre întreținerea spațiului verde, refacerea terenurilor afectate și prevenirea efectelor asupra mediului.

Primăria susține acum că direcția sa „a fost clară” și că, după două luni, inspectorii Gărzii „s-au răzgândit”, notând că spațiul verde este afectat de depozitarea unor blocuri de piatră și de stratul din resturi de lemn.

Dar această formulare politică lasă pe dinafară exact elementul esențial: între 10 martie și sancțiunea din mai a existat un interval în care administrația trebuia să demonstreze că măsurile dispuse au fost aplicate, nu doar invocate în postări.

Primăria se apără spunând că protejează spațiul verde, dar recunoaște chiar în propria reacție că fusese avertizată oficial și primise măsuri de implementat. Iar când o instituție publică ajunge să conteste sancțiunea, dar în același timp confirmă avertismentul anterior, dosarul nu mai poate fi redus la formula comodă „Garda ne amendează pentru că punem bolovani”.

Întrebarea este ce a făcut Primăria Timișoara între avertismentul din 10 martie 2026 și amenda de peste 100.000 de lei aplicată ulterior de Garda de Mediu?

Cele trei măsuri recunoscute chiar de Primărie

Reacția Primăriei Timișoara din 25 mai 2026 are un pasaj care, probabil fără intenție, mută cazul din zona comunicării politice în zona obligațiilor administrative.

Municipalitatea nu spune doar că va contesta amenda Gărzii de Mediu. Nu spune doar că a acționat pentru a proteja spațiile verzi de mașini. Spune, negru pe alb, că în 10 martie 2026 primise deja un avertisment și un plan cu trei măsuri de implementat.

Cele trei măsuri citate de Primărie sunt importante tocmai pentru că arată că dosarul nu începe cu sancțiunea de peste 100.000 de lei. Începe cu un avertisment anterior și cu obligații concrete.

Prima măsură: „Se va asigura dovada începerii activității de udare a scoarței de copaci, pentru a preveni dispersia în aer”.

Aici nu discutăm despre bolovani ca obiect decorativ, nici despre gustul administrației pentru piatra naturală. Discuția este strict de mediu, de material vegetal uscat, posibilă dispersie de particule, obligația de a dovedi că s-a început udarea. Dacă Garda a cerut dovada unei activități, nu era suficientă intenția declarată. Trebuia probă administrativă.

A doua măsură: „Zonele afectate de parcarea autovehiculelor se vor delimita astfel încât accesul mașinilor să fie restricționat, iar spațiile verzi să fie refăcute”.

Aceasta este cheia întregului conflict. Primăria avea obligația de a delimita zonele afectate, dar și de a reface spațiile verzi. Nu doar să blocheze accesul mașinilor.

Nu doar să pună obstacole și să transforme un spațiu distrus de roți într-un spațiu ocupat de piatră. Măsura indicată de Garda de Mediu conținea două cerințe legate între ele: restricționarea accesului auto și refacerea terenului.

A treia măsură: „Spațiile verzi intabulate în cadastrul verde se vor administra și întreține corespunzător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007”.

Această formulare scoate subiectul din zona improvizației. Spațiile verzi nu sunt terenuri fără regim, pe care administrația poate așeza ce vrea, cât vrea și cum vrea.

Sunt suprafețe înscrise în cadastrul verde, administrate în baza Legii nr. 24/2007. Iar legea nu vorbește despre decor de carieră, ci despre administrare, întreținere și protejare a spațiului verde.

De aceea, reacția Primăriei este mai importantă decât pare. Municipalitatea încearcă să spună că amenda este nedreaptă, dar confirmă că exista deja o procedură de conformare. Nu era o surpriză. Nu era prima discuție cu Garda de Mediu și nici o interpretare apărută brusc după două luni. Era un dosar în care administrația fusese avertizată, primise măsuri și trebuia să arate ce a făcut.

În acest punct cedează apărarea comodă. Când o instituție publică spune „am fost amendată pentru că protejăm spațiul verde”, dar în aceeași postare citează măsuri care cer refacerea spațiilor verzi, udarea materialului vegetal și administrarea corespunzătoare a cadastrului verde, discuția nu mai este despre intenție. Este despre conformare.

Primăria poate contesta sancțiunea în instanță. Dar propriul text public arată că înainte de amendă a existat un avertisment, un plan de măsuri și un termen administrativ în care acele măsuri trebuiau puse în practică.

Primăria afirmă că Garda „s-a răzgândit”. Garda spune că bolovanii au deteriorat spațiul verde

În reacția publicată pe 25 mai 2026, Primăria Timișoara încearcă să mute centrul de greutate al discuției. Administrația nu mai vorbește doar despre necesitatea de a scoate mașinile de pe spațiile verzi, ci sugerează că Garda de Mediu și-ar fi schimbat poziția între avertismentul din martie și sancțiunea din mai.

Formularea folosită de Primărie este una apăsat defensivă: „Direcția noastră a fost clară (…), dar după două luni inspectorii Gărzii s-au răzgândit și au notat că spațiul verde este afectat de depozitarea unor blocuri de piatră, iar mediul de un strat din resturi din lemn. Pentru asta au emis amenda de 100.000 de lei”.

Este o frază construită pentru efect politic. Sugerează că administrația avea o direcție coerentă, iar instituția de control ar fi virat, între timp, spre o interpretare nouă. Doar că această lectură este exact varianta Primăriei, nu concluzia dosarului.

În schimb, Garda de Mediu spune că sancțiunea nu are legătură cu gustul estetic, cu felul în care arată piatra în oraș sau cu preferințele cuiva pentru „mobilier urban” mai rustic.

Reprezentanții Gărzii au formulat explicit acest lucru: „Nu comentăm estetica mobilierului urban”. Cu alte cuvinte, instituția nu a intrat în dezbaterea dacă bolovanii sunt frumoși, urâți, moderni, naturali, europeni sau doar perfect integrați în noua fază minerală a administrației locale. Subiectul ei a fost efectul asupra spațiilor verzi și respectarea măsurilor dispuse anterior.

Aici apare ruptura dintre comunicarea Primăriei și explicația Gărzii. Municipalitatea prezintă bolovanii ca soluție de protecție. Garda vorbește despre deteriorare. Primăria spune că restricționează accesul mașinilor. Garda spune că spațiile verzi au fost afectate. Primăria invocă intenția. Garda verifică rezultatul.

Formula cea mai grea pentru administrație este cea potrivit căreia Primăria „a ignorat avertismentul”. Ea schimbă sensul întregului episod. Dacă exista doar o amendă apărută din senin, Primăria putea construi mai ușor imaginea unei instituții sancționate pentru că a vrut să facă ordine. Dar dacă înainte de amendă a existat avertisment, plan de măsuri și obligație de conformare, atunci povestea nu mai începe cu sancțiunea. Începe cu ce nu s-a făcut între avertisment și controlul următor.

Garda mai precizează un element important: „Obiectivul GNM nu a fost nicio clipă aplicarea sancțiunii contravenționale”. Această formulare contrazice ideea unei amenzi date din zel birocratic sau dintr-o bruscă sensibilitate a comisarilor la piatra naturală. Instituția susține că scopul era aducerea terenurilor la o stare de conformare, prin refacere, întreținere, prevenirea dispersiei de praf și administrarea corespunzătoare a spațiilor verzi.

În explicația Gărzii, problema nu este bolovanul ca obiect izolat. Problema este ce face acesta când este pus pe o suprafață verde deja afectată, acoperită parțial cu resturi vegetale, expusă traficului și vântului. Stratul vegetal uscat nu mai ține umiditatea, iar în loc să contribuie la refacerea terenului poate deveni sursă de particule de praf. Într-un oraș care se plânge periodic de calitatea aerului, soluția cu „piatră și scoarță” începe să arate mai puțin ca urbanism verde și mai mult ca improvizație de șantier cu pretenții ecologice.

Cea mai directă formulare a instituției rămâne însă aceasta: „Blocurile de piatră și bolovanii au deteriorat spațiile verzi”. Ea atinge exact nervul dosarului. Primăria spune că protejează spațiul verde. Garda spune că metoda aleasă a deteriorat spațiul verde. Între cele două afirmații nu mai este doar o diferență de comunicare, ci o dispută de fapt, care va fi tranșată, probabil, în instanță, după ce administrația a anunțat că va contesta sancțiunea.

Până atunci, rămâne un paradox administrativ greu de ambalat. Primăria invocă protecția spațiului verde pentru a justifica bolovanii, dar instituția de control invocă afectarea spațiului verde pentru a justifica amenda. Iar dacă administrația insistă că inspectorii „s-au răzgândit”, ce probe are Primăria că măsurile impuse în martie au fost aplicate integral, la timp și eficient?

Pentru că în acest dosar nu mai ajunge să spui că ai vrut binele spațiului verde. Trebuie să arăți că spațiul verde chiar a fost refăcut, întreținut și protejat. Iar exact aici, potrivit Gărzii de Mediu, bolovanii nu au trecut testul.

Roxana Iliescu aduce documentul care arată costurile și lista

În aceeași zi în care Primăria Timișoara a ieșit public să anunțe că va contesta amenda Gărzii de Mediu, consilierul local Roxana Iliescu a publicat un document care duce discuția într-o zonă mult mai concretă: costuri, amplasamente și lista internă a Primăriei.

Postarea Roxanei Iliescu, publicată pe 25 mai 2026, este importantă deoarece arată că povestea bolovanilor nu se reduce la câteva pietre puse rapid în câteva puncte fierbinți ale orașului. Potrivit acesteia, Primăria avea deja, la 11 martie 2026, un răspuns oficial privind locațiile și costurile aferente amplasării bolarzilor de piatră.

Consilierul local scrie:

„Bolovanii, motiv de mândrie pentru unii, expresia incompetenței și a ridicolului pentru alții!

Urmare a unei cereri de informații pe care am transmis-o primăriei în februarie anul curent, am primit în 11.03.2026 un răspuns oficial referitor la costuri și locațiile alese pentru amplasarea bolovanilor.

Astfel, aflăm ca până în data de 11.03.2026, costurile cu bolovanii au fost în valoare de 97.634,20 lei + TVA.

Totodată, până în 11.03.2026 aflăm ca au amplasat bolovani pe spațiile verzi în 42 (?!) de locații din oraș, dintr-un total de 53 de locații câte au fost votate în Comisia de circulație din cadrul primăriei, condusă de viceprimarul Lațcău.

Din 11.03 și până în prezent nu avem date în cate alte locații au mai amplasat bolovani dintre cele votate și nici dacă au mai votat alte locații noi față de lista transmisă la acel moment. Referitor la costuri, de asemenea, nu avem nicio reprezentare a sumei cheltuite până în prezent. Prin urmare, cred ca ar fi oportun ca reprezentanții primăriei să prezinte datele actualizate pe subiect!”.



Dincolo de tonul politic al postării, cifrele sunt cele care contează. Până la 11 martie 2026, costurile comunicate de Primărie erau de 97.634,20 lei + TVA.

Nu o sumă simbolică, nu o intervenție făcută cu două pietre rămase prin depozit, nu un experiment de cartier.

Aproape 100.000 de lei plus TVA pentru ceea ce, în discursul public, fusese prezentat ca soluție provizorie anti-parcare.

A doua informație este chiar mai importantă. Potrivit Roxanei Iliescu, până la aceeași dată fuseseră amplasați bolovani în 42 de locații, dintr-un total de 53 de amplasamente votate în Comisia de circulație din cadrul Primăriei, comisie condusă de viceprimarul Ruben Lațcău.

Dacă această listă reflectă traseul decizional al administrației, atunci nu mai discutăm despre intervenții spontane, ci despre o rețea de puncte aprobate, planificate și executate treptat în oraș.

Aici apare fisura mare în explicația cu „soluția de avarie”. O avarie se rezolvă punctual. O intervenție de urgență apare într-un loc, poate în două, acolo unde situația scapă de sub control.

Dar 53 de locații votate și 42 deja folosite până la 11 martie înseamnă o practică administrativă extinsă, cu listă, costuri, decizie de comisie și execuție în teren.

La fel de relevant este ce lipsește din răspunsurile publice de până acum. După 11 martie 2026, Primăria nu a prezentat, cel puțin public, o actualizare clară privind câte dintre cele 53 de locații au fost folosite efectiv, dacă au fost aprobate amplasamente noi, câți bani s-au mai cheltuit și care este suma totală la zi. Iar în contextul în care Garda de Mediu a aplicat ulterior o sancțiune de peste 100.000 de lei, această lipsă de actualizare nu mai este un detaliu administrativ.

Primăria spune acum că va contesta amenda și că a acționat pentru protejarea spațiului verde. Roxana Iliescu pune însă în față documentul care arată că, înainte de scandalul cu Garda, existau deja costuri și locații. Cu alte cuvinte, administrația nu era doar în logica reacției rapide, ci în logica unei operațiuni urbane răspândite în oraș.

Iar dacă vorbim despre 97.634,20 lei + TVA până la 11 martie, despre 42 de locații deja folosite și despre 53 de amplasamente votate în Comisia de circulație, întrebarea nu mai este dacă bolovanii au fost puși cu intenții bune sau rele. Întrebarea este ce documente, ce criterii tehnice și ce verificări de mediu au stat în spatele unei decizii care a ajuns, două luni mai târziu, în conflict deschis cu Garda de Mediu.

Documentul Primăriei. „Bolarzi de piatră antiparcare”, costuri și semnături

Dincolo de postări, reacții politice și comunicate scrise cu grijă, documentul transmis Roxanei Iliescu este important pentru că fixează administrativ cazul.

Nu mai vorbim despre impresii, despre ce a vrut să spună Primăria sau despre cum a fost prezentată public măsura. Vorbim despre un răspuns oficial, cu număr de înregistrare, direcție emitentă, compartimente, semnături digitale și costuri.

Răspunsul Primăriei Municipiului Timișoara are nr. TMI2026-010400 din 11.03.2026 și este emis de Direcția Generală de Investiții și Mentenanță, prin Serviciul Siguranța Circulației / Compartimentul Siguranță Rutieră și Transport. Documentul face referire la adresa MTM2026-008497/10.03.2026 și răspunde solicitării privind amplasarea bolovanilor pe raza municipiului.

Formula folosită de Primărie este esențială: „Alăturat vă transmitem lista cu locațiile în care s-au amplasat bolarzii de piatră pentru a preîntâmpina parcarea pe zona verde pe raza municipiului Timișoara”.

Cu alte cuvinte, administrația nu vorbește aici despre peisagistică, nu vorbește despre decor natural și nu vorbește despre o amenajare verde. Folosește o expresie mult mai precisă, respectiv „bolarzi de piatră” și le atribuie o funcție clară, aceea de a preîntâmpina parcarea pe zona verde. În limbajul Primăriei, piatra devine dispozitiv anti-parcare.

Al doilea pasaj este și mai important: „Vă atașăm lista integrală cu locațiile aferentă comenzilor unde au fost amplasați și unde urmează să fie amplasați bolarzii de piatră antiparcare”.

Aici apare miezul administrativ al poveștii. Primăria nu vorbește doar despre locuri în care s-au pus deja bolovani, ci și despre locuri unde aceștia urmează să fie amplasați. Mai mult, folosește expresia „aferentă comenzilor”.

Așadar, există comenzi, există listă, există amplasamente executate și amplasamente programate. Greu de vândut toate acestea ca simplă reacție spontană, născută într-o dimineață de nervi împotriva șoferilor care urcă pe iarbă.

Documentul precizează și costurile: „Costurile totale aferente lucrărilor sunt de 97.634,20 lei + T.V.A.”.

Această sumă este relevantă nu doar prin valoare, ci prin formulare. Primăria vorbește despre lucrări, nu despre o acțiune informală, nu despre material recuperat pus temporar, nu despre o măsură administrativă fără impact financiar. Sunt lucrări cu cost total comunicat oficial, aproape 100.000 de lei plus TVA până la data răspunsului.

Apoi vine fraza care ridică una dintre cele mai serioase întrebări ale dosarului: „Situația de lucrări aferentă lucrărilor la care faceți referire este în curs de verificare”.

Așadar, la 11 martie 2026, Primăria comunica deja costurile, lista și comenzile, dar situația de lucrări era încă „în curs de verificare”. Exact aici apare zona gri. Dacă lucrările au fost executate, cine le-a verificat? Dacă erau încă în verificare, cum a fost stabilit costul total? Dacă amplasamentele erau provizorii, cum se ține evidența materialelor, a intervențiilor și a responsabilității pentru terenul afectat?

Ultimul pasaj-cheie din răspunsul Primăriei complică și mai mult apărarea publică: „Amplasamentele sunt cu titlu provizoriu, ele urmând să fie modificate în funcție de necesități (plantări de arbori, amenajări de zone verzi, etc.)”.

Pe hârtie, bolovanii sunt provizorii. În teren, Garda de Mediu constată ulterior deteriorarea spațiilor verzi. Între cele două momente rămâne exact întrebarea pe care administrația evită să o formuleze clar. Ce înseamnă „provizoriu” când există costuri, comenzi, listă de amplasamente și lucrări? O piatră pusă provizoriu pe spațiul verde nu încetează să afecteze terenul doar pentru că, într-un răspuns oficial, i s-a promis o mutare viitoare în funcție de „plantări de arbori” sau „amenajări de zone verzi”.

Documentul este semnat digital de trei persoane din aparatul administrativ. Vasile Adrian Ghinea, consilier în cadrul Compartimentului Siguranță Rutieră și Transport, semnează la 2026.03.10, ora 13:05:44. Vasile Olar, șef al Serviciului Siguranța Circulației, semnează la 2026.03.10, ora 14:31:16. Mihai Dorin Florescu, director general al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, semnează la 2026.03.11, ora 06:48:28.

Semnăturile nu transformă automat pe nimeni în vinovat. Dar arată că răspunsul nu este o explicație aruncată de un comunicator, ci un document asumat administrativ de structura care gestionează investiții, mentenanță, siguranță rutieră și transport. Iar asta contează.

Pentru că bolovanii nu mai apar doar ca idee politică sau ca „soluție de avarie” rostită de viceprimar. Apar ca lucrare trecută prin compartimente, semnată, cuantificată și legată de comenzi.

În acest punct, contradicția devine greu de evitat. Public, Primăria spune că protejează spațiul verde. În propriul document, bolarzilor li se atribuie funcția de dispozitive antiparcare, sunt legați de comenzi, costă 97.634,20 lei + TVA, apar în locații unde au fost și urmează să fie amplasați, iar situația lucrărilor era încă în verificare.

Asta este substanța dosarului.

Nu piatra în sine, nici gluma cu „Bolovănișoara”. Nu estetica mobilierului urban, despre care Garda spune că nici nu comentează. Substanța este circuitul administrativ prin care o măsură prezentată ca provizorie devine listă, comandă, cost, semnătură și, două luni mai târziu, motiv de conflict cu autoritatea de mediu.

Lațcău și Comisia de circulație. Cine a decis lista?

Din acest punct, dosarul bolovanilor nu mai poate fi ținut doar în zona tehnică a compartimentelor din Primărie. Documentele arată costuri, comenzi și semnături administrative, dar lista amplasamentelor impune o clarificare despre cine a decis unde se pun aceste blocuri de piatră și prin ce filtru instituțional au trecut cele 53 de locații.

Potrivit postării publicate de Roxana Iliescu pe 25 mai 2026, cele 53 de amplasamente ar fi fost votate în Comisia de circulație din cadrul Primăriei Timișoara, comisie condusă de viceprimarul Ruben Lațcău. Această precizare este importantă pentru că mută discuția din zona unei operațiuni executate punctual de aparatul administrativ în zona deciziei asumate într-o structură internă a municipalității.

Dacă lista a trecut prin Comisia de circulație, atunci bolovanii nu mai pot fi prezentați doar ca reacții izolate la sesizări venite din cartiere. O comisie nu votează emoții de moment. Votează amplasamente, soluții de trafic, restricții, intervenții asupra spațiului public.

Iar când vorbim despre 53 de locații, cu 42 deja folosite până la 11 martie 2026, potrivit aceleiași postări, discuția despre „soluție provizorie” începe să aibă o problemă de proporții.

Viceprimarul Ruben Lațcău a explicat public, în februarie 2026, logica administrației. Bolovanii ar fi fost o „soluție de avarie”, determinată de faptul că Primăria cumpără mulți stâlpișori, aceștia sunt loviți și dărâmați constant de mașini, iar microbuzele și dubele folosite pentru transport de marfă ar trece peste ei intenționat.

„Este o soluție de avarie la care am ajuns, cu urmarea faptului că suntem nevoiți să cumpărăm foarte mulți stâlpișori, cheltuim foarte mulți bani pe acești stâlpișori și sunt în mod constant loviți și dărâmați de mașini. Pentru că avem, de exemplu, microbuze, dube folosite pentru transport de marfă, ai căror proprietari nu sunt deranjați de faptul că zgârie mașina și care calcă acești stâlpișori și se urcă cu dubele peste ei în mod intenționat”, declara viceprimarul.

Explicația este utilă politic. Ea pune problema în termeni simpli, în care apar șoferi agresivi, stâlpișori distruși, administrație obligată să găsească o barieră mai grea. Numai că documentele apărute ulterior complică această poveste.

În răspunsul transmis Roxanei Iliescu, Primăria vorbește despre „lista integrală cu locațiile aferentă comenzilor unde au fost amplasați și unde urmează să fie amplasați bolarzii de piatră antiparcare”. Asta nu mai sună a gest de moment. Sună a program operațional.

Mai mult, până la 11 martie 2026, costurile comunicate oficial erau de 97.634,20 lei + TVA. În reacția publică din 25 mai, Primăria invocă și un cost de aproximativ 27 lei pe tonă de piatră. Prin urmare, avem o intervenție prezentată public drept soluție de avarie, dar care are listă de amplasamente, comenzi, costuri, semnături administrative și o logică de extindere în teren.

Însă, cât mai poate fi numită improvizație o intervenție care trece prin Comisia de circulație, are 53 de locații, aproape 100.000 lei + TVA costuri comunicate până la 11 martie și o justificare financiară exprimată deja în lei pe tonă de piatră?

Nu rezultă automat o ilegalitate din simplul fapt că o comisie votează amplasamente. Dar rezultă ceva mult mai greu de ocolit administrativ. Faptul că bolovanii nu au fost doar puși „unde era nevoie”, pe repede înainte, de o echipă trimisă să oprească parcarea abuzivă. Ei apar ca soluție discutată, listată, comandată și executată în mai multe puncte ale orașului.

Iar dacă această soluție a fost votată în Comisia de circulație, condusă de viceprimarul responsabil politic pentru zonă, atunci Primăria trebuie să explice criteriile. De ce aceste 53 de locații? Cine a propus lista? Pe baza căror sesizări, măsurători, avize sau documentații? Ce instituții au fost consultate? S-a verificat anterior dacă amplasarea pe spațiul verde poate produce degradări? A existat un punct de vedere de mediu înainte ca bolovanii să fie trimiși în teren?

Asta este partea pe care comunicarea oficială o ocolește elegant. Primăria vorbește despre protejarea spațiilor verzi și despre solicitările timișorenilor, dar nu explică suficient traseul deciziei. Or, când o măsură ajunge să fie sancționată de Garda de Mediu pentru afectarea spațiului verde, nu mai este suficient să invoci intenția bună.

Trebuie să arăți procedura.

În fond, tocmai aici se află paradoxul administrativ al dosarului. La nivel politic, bolovanul este prezentat ca soluție de avarie. La nivelul Comisiei de circulație, devine listă de 53 de locații. În răspunsul Primăriei, devine comandă și cost. În teren, ajunge intervenție asupra spațiului verde. La Garda de Mediu, devine motiv de sancțiune.

Dosarul Ecopolitica. SDM, marcaje rutiere, piatră brută și decontări

Cazul bolovanilor nu începe cu reacția Primăriei din 25 mai și nici cu amenda Gărzii de Mediu. Acestea sunt doar ultimele piese puse peste un dosar care, în februarie 2026, arăta deja că „soluția de avarie” avea un traseu administrativ și financiar mult mai consistent decât părea din declarațiile publice.

În seria publicată atunci, Ecopolitica.ro a identificat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice mai multe notificări în care apare SC Drumuri Municipale Timișoara SA, CIF 3286536, societatea municipală prin care se execută o parte din intervențiile tehnice din oraș. Obiectul acestor achiziții nu era formulat ca „amplasare bolovani”, „protecție spațiu verde”, „mobilier urban” sau „delimitare anti-parcare”. În acte apărea o altă denumire: „executarea de marcaje rutiere longitudinale în Municipiul Timișoara”.

Codul CPV folosit era 45233221-4 – lucrări de marcaj rutier. În limbaj obișnuit, marcajul rutier înseamnă trasare, vopsire, semnalizare orizontală, linii pe carosabil. În teren, însă, subiectul discutat public nu era o linie albă trasă pe asfalt, ci o serie de blocuri de piatră amplasate la marginea drumului sau pe spațiile verzi, în locuri unde administrația spunea că trebuie oprită parcarea.

Notificările identificate aveau valori de 100.000 lei, publicată la 27.05.2025, 39.999 lei, publicată la 22.08.2025, și 60.000 lei, publicată la 08.10.2025. Ofertantul era același: Palconi Ciprian-Ștefan, CUI 51629707. Așadar, nu discutăm despre o singură operațiune izolată, ci despre mai multe atribuiri, la date diferite, încadrate în aceeași categorie administrativă.

Separat de aceste lucrări apare achiziția materialului. SDM cumpără „piatră brută de construcții mai mare de 500 mm”, în valoare de 270.000 lei, de la SYLC CON TRANS SRL din Arad, CUI RO 16356935.

Firma nu este un chioșc de materiale decorative pentru grădinărit urban. Are activitate principală în lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, CAEN 4211, cifră de afaceri în 2024 de 108.425.775 lei, administrator Bogdan Ioan Faur și asociați Bogdan Ioan Faur și Medriș Raluca Maria.

Aici se vede ruptura care a făcut ca dosarul să devină mai mult decât o dispută despre parcări. În teren se vede piatra. În acte apar marcaje rutiere. Separat, se cumpără piatră brută de construcții, de mari dimensiuni. Iar în răspunsul Primăriei către Roxana Iliescu apare formula „bolarzi de piatră antiparcare”, cu listă de amplasamente, comenzi și costuri de 97.634,20 lei + TVA până la 11 martie 2026.

Puse cap la cap, documentele arată că administrația a operat simultan pe mai multe registre. Public, a vorbit despre protejarea spațiilor verzi și despre solicitările timișorenilor. Administrativ, a vorbit despre comenzi, locații, lucrări și amplasamente provizorii. În SEAP, apar marcaje rutiere și achiziție de piatră brută. Iar în mai, Garda de Mediu a vorbit despre deteriorarea spațiilor verzi și despre avertismente ignorate.

Aceasta este exact zona în care comunicarea politică nu mai ajunge. Primăria poate spune că a vrut să oprească parcarea ilegală. Problema este că documentele nu se opresc la intenție. Ele vorbesc despre bani, furnizori, lucrări, coduri CPV, comenzi și verificări.

Primăria vorbește astăzi despre protecția spațiului verde. Documentele discută despre tonă de piatră, marcaje rutiere, costuri, comenzi și situații de lucrări încă „în curs de verificare”.

Între „protejăm spațiul verde” și „a ignorat avertismentul”

Finalul acestui episod nu stă în bolovani. Stă în diferența dintre două propoziții.

Primăria Timișoara spune, pe 25 mai 2026, că va contesta în instanță amenda de peste 100.000 de lei aplicată de Garda de Mediu Timiș pentru că „protejăm spațiul verde și răspundem la solicitările timișorenilor”. Este formula de apărare pe care administrația o alege public: “nu am pus pietre din capriciu, nu am improvizat urbanistic, nu am degradat terenul, ci am intervenit pentru a scoate mașinile de pe iarbă”.

Garda de Mediu spune însă altceva. Nu intră în discuția despre gust, nu comentează estetica mobilierului urban și nu judecă dacă piatra naturală arată bine sau rău între trotuar și carosabil. Instituția vorbește despre măsuri dispuse anterior, despre teren afectat, despre spații verzi deteriorate și despre un avertisment ignorat.

Între aceste două formulări se află toată problema.

Dacă Primăria doar proteja spațiul verde, atunci ar trebui să fie simplu de arătat ce măsuri au fost executate după avertismentul din 10 martie 2026, cum au fost refăcute zonele afectate, cum s-a dovedit udarea scoarței de copaci, cum au fost întreținute spațiile verzi din cadastrul verde și cine a verificat efectiv lucrările înainte ca Garda să revină în teren.

Dacă, în schimb, Garda are dreptate când spune că administrația „a ignorat avertismentul”, atunci discuția despre intenția bună devine secundară. O instituție publică nu este judecată doar după ce declară că vrea să facă, ci după ce poate demonstra că a făcut.

Aici intră și documentul publicat de Roxana Iliescu. Potrivit postării consilierului local din 25 mai 2026, Primăria avea, încă din 11 martie, costuri comunicate oficial de 97.634,20 lei + TVA, bolovani amplasați în 42 de locații și un total de 53 de amplasamente votate în Comisia de circulație condusă de viceprimarul Ruben Lațcău. Nu mai vorbim, așadar, despre două-trei intervenții punctuale făcute pe grabă, cu o remorcă și o explicație bună pentru conferința de presă. Vorbim despre listă, comenzi, costuri și o decizie extinsă la nivelul orașului.

Aceasta este ruptura pe care Primăria nu o poate acoperi cu formula „soluție de avarie”. O avarie este un eveniment scurt, excepțional, limitat.

Aici avem 53 de locații, aproape 100.000 de lei + TVA până la 11 martie, lucrări încă „în curs de verificare”, reacție publică pe 25 mai și o amendă pe care administrația anunță că o va contesta în instanță.

În martie, Primăria avea lista. În mai, Garda a dat amenda. Pe 25 mai, Primăria spune că merge în instanță.

Pentru că, în final, bolovanul nu mai este doar o piatră pusă împotriva parcării.

Este urma vizibilă a unei decizii administrative. Iar când decizia ajunge să fie apărată politic, contestată juridic și sancționată de mediu, nu mai discutăm despre improvizație. Discutăm despre responsabilitate.