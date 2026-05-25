Un elev din Timișoara s-a calificat la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a găzduit, în perioada 21–25 mai 2026, tabăra Lotului Național de Inteligență Artificială, un program intensiv dedicat selecției și pregătirii celor mai buni elevi din România în domeniul Inteligentei Artificiale.

În urma probelor de selecție desfășurate pe parcursul taberei, elevul David Georgescu, de la Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara, s-a calificat în lotul restrâns al României și va reprezenta Timișoara alături de alți șapte elevi de elită din tara, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI), care va avea loc în perioada 2–8 august 2026, la Astana, Kazahstan.

Evenimentul a reunit treizeci dintre cei mai performanți elevi din țară, care au participat la workshop-uri avansate, sesiuni tehnice și probe de selecție organizate în cadrul Facultății de Informatică a UVT în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara, susținute atât de cadre didactice locale cât și de specialiști internaționali și profesori ai universităților partenere, oferind un cadru de pregătire la standarde internaționale.

Această performanță confirmă nivelul ridicat de excelență al elevilor selectați și evidențiază potențialul academic deosebit al acestora, constituind totodată un motiv de mândrie pentru comunitatea educațională din Timișoara și din România.