La Timișoara a fost efectuat, în premieră, transplantul de cornee (foto)

Încă o premieră medicală aduce Timișoara în atenția oftalmologiei naționale: aici a fost acreditat și operaționalizat singurul centru de transplant cornean din vestul țării, iar primii nouă pacienți au fost operați la finalul lunii aprilie având o evoluție postoperatorie bună.

Clinica Oftalmologică Prof. Univ. Dr. Munteanu devine astfel a patra unitate medicală din România unde pacienții pot beneficia de această procedură de vârf.

„A fost foarte importantă susținerea partenerului nostru în acest demers, și anume Banca de cornee afiliată Lions World Vision Institute din Tampa, Florida și a reprezentanților acestora în România, Farmatin Medical. Transplantul de cornee este o procedură care necesită anumite dotări și o anumită dexteritate. În primul rând, atât centrul în care se efectuează procedura, cât și echipa de transplant trebuie să fie acreditate de către Agenția Națională de Transplant și sunt necesare cursuri de pregătire a medicilor care efectuează transplantul, dar și echipamente de ultimă generație”, a precizat prof.univ.dr. Mihnea Munteanu, coordonatorul intervențiilor de transplant de la Timișoara.

Transplantul de cornee este recomandat într-o serie de afecțiuni care au ca finalitate degradarea transparenței corneei, situație ce poate apărea la orice vârstă.

„În aproximativ 90% dintre situații pot fi cazuri de boli congenitale precum distrofiile corneene. Pot fi cazuri de pacienți care au suferit un traumatism și se vindecă cu cicatrice, sau pot fi complicații post-operatorii ale unor intervenții chirurgicale pre-existente. În toate situațiile, fără această procedură de transplant, pacienții nu ar mai putea vedea niciodată bine”, a adăugat prof. univ. dr. Mihnea Munteanu.

Transplantul cornean reprezintă aproximativ 1% din totalul procedurilor chirurgicale oftalmologice și implică îndepărtarea țesutului bolnav și înlocuirea lui cu o cornee prelevată de la un donator. România nu are în acest moment o Bancă de cornee, dar s-au făcut primele demersuri în acest sens, și singurele alte trei centre de transplant cornean acreditate mai funcționează la București și Iași. Țesuturile necesare intervențiilor sunt obținute fie de la donatori din țară, fie de la bănci din străinătate, iar lipsa acestor țesuturi și a unei bănci de cornee poate determina o perioadă de așteptare pentru pacienții care au nevoie de acest transplant.

Foto: CONSTANTIN DUMA