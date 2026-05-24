Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 22 – 29 mai

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 18 – 22 mai, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Ziua / Data

Orar

Localitatea

Strada

Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00FăgetAlte detalii: str.Drumul Gladnei,Aleea CFR,Spitalului-partial
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00DejanAlte detalii: total
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: partial
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Tesatorilor , str. Alea Tesatorilor
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: Str. Viiori, W.A. Mozart
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00FibișAlte detalii: Zona iesire din Fibis spre Masloc partea stanga + Strabag
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Calea Mosnitei (p), Popa Sapca nr.7, Calea Sever Bocu nr. 10-44, str. Gheorghe Leahu (p), str. Martir Motohon Silviu (p)
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00UivarAgenti economici: extravilan -Deponeu Uivar
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00OtelecAgenti economici: SP ANIF
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00Gaiu MicAlte detalii: total
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00MoravițaAgenti economici: Vama Rutier Moravita, SOLOVERDE | Alte detalii: total
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: str. Pades
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00JdioaraAlte detalii: Total
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00CriciovaAlte detalii: Partial
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00CrivinaAlte detalii: Total
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. acad. Remus Radulet nr. 20, , Alte detalii: str. Strada Alexandru Macedonski (p)
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus din spre Pischia si partea stanga
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00BucovățAlte detalii: Zona Vile in partea dreapta langa canal
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Zona str. Intrare in Dinias dispre Peciu Nou si centrala
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00HitiașAgenti economici: Otescu Cosmin (ferma 2 IAS)
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Strada Pades
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00Ohaba-ForgaciAlte detalii: Partial
Luni, 25.05.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: Partial
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str.Batana, Maslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Linitei, Harniciei
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: Partial
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00IohanisfeldAlte detalii: Partial – Extravilan
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00NerăuAgenti economici: Agromec Nerau
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Str. Pestalozzi Iohan Heinrich Nr. 1/A ( NH Hotel ), , Alte detalii: Calea Torontalului nr. ( OMV PETROM)
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: Str Memorandului si Str Plopilor
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: WDP Development 2
Marți, 26.05.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Primariaei, Ciutei, Elanulu, , Alte detalii: Zona Coranaland
Miercuri, 27.05.202608:00 – 16:00TimișoaraAlte detalii: Str. Dragos Voda, str. Closca (p), str. Mircea cel Batran (p), str. Vrancea (p), str. Moise Dobosan (p), str. Horia (p), str. Macilor (p), str. Herta
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Narciselor, Zambilelor, Brandusei, Lalelelor, Daliei, Trandafirului, Petuniei, Garoafelor
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Petuniei nr. 23, , Alte detalii: str. Daliei nr. 13A (Mega IMAGE)
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00IvandaAlte detalii: Total
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00IohanisfeldAlte detalii: Partial – Zona Garii
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00UrseniAlte detalii: Zona cartier vile spre Rudicica
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: Partial
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: Str Buziasului (Cartier nou)
Miercuri, 27.05.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Strada Pedes
Joi, 28.05.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
Joi, 28.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Rovine (p), , Alte detalii: Calea Torontalului nr. 68 sc.B, , Alte detalii: str. Frunzei (p), str. lacului (p), str. Teatrului (p), str. Ana Ipatescu (p), Aleea Cutezatorilor (p)
Joi, 28.05.202609:00 – 17:00LugojStrada Herendeștiului, Alte detalii: Partial
Joi, 28.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Sf. Andrei, Batrana, Primaverii, Gloriei, Tineretului, Inclusiv Primaria si Scoala
Joi, 28.05.202609:00 – 17:00GăvojdiaAlte detalii: Total
Joi, 28.05.202609:00 – 17:00Sânpetru MareAlte detalii: Partial
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Narciselor, Zambilelor, Brandusei, Lalelelor, Daliei, Trandafirului, Petuniei, Garoafelor
Vineri, 29.05.202609:00 – 16:00TeșAlte detalii: Total
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00BrestovățAlte detalii: Total
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00Topolovățu MareAgenti economici: CNAIR – Parcare Topolovatu Mare
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00HodoșAlte detalii: Hodos-Brestovat
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00CralovățAlte detalii: Total
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00LucarețAgenti economici: Antena RTV Lucaret, Parc fotovoltaic Sold Energy Lucaret | Alte detalii: Total
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Rovine (p), , Alte detalii: str. Feleacul nr. 6
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Strada Cornet si Aleea Nucilor
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: Str Memorandului si Str Plopilor
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Zona pe langa Gradinita spre drumul spre Dinias
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00FerendiaAlte detalii: Total
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00PustinișAlte detalii: Partial
Vineri, 29.05.202609:00 – 17:00Sânpetru MareAlte detalii: Partial

