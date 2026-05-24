Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 22 – 29 mai.
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 18 – 22 mai, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
Ziua / Data
Orar
Localitatea
Strada
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: str.Drumul Gladnei,Aleea CFR,Spitalului-partial
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Dejan
|Alte detalii: total
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: partial
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Tesatorilor , str. Alea Tesatorilor
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: Str. Viiori, W.A. Mozart
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Fibiș
|Alte detalii: Zona iesire din Fibis spre Masloc partea stanga + Strabag
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Calea Mosnitei (p), Popa Sapca nr.7, Calea Sever Bocu nr. 10-44, str. Gheorghe Leahu (p), str. Martir Motohon Silviu (p)
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Uivar
|Agenti economici: extravilan -Deponeu Uivar
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Otelec
|Agenti economici: SP ANIF
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Gaiu Mic
|Alte detalii: total
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Agenti economici: Vama Rutier Moravita, SOLOVERDE | Alte detalii: total
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: str. Pades
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Jdioara
|Alte detalii: Total
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Criciova
|Alte detalii: Partial
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Crivina
|Alte detalii: Total
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. acad. Remus Radulet nr. 20, , Alte detalii: str. Strada Alexandru Macedonski (p)
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus din spre Pischia si partea stanga
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Alte detalii: Zona Vile in partea dreapta langa canal
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Zona str. Intrare in Dinias dispre Peciu Nou si centrala
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Hitiaș
|Agenti economici: Otescu Cosmin (ferma 2 IAS)
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Strada Pades
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Ohaba-Forgaci
|Alte detalii: Partial
|Luni, 25.05.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: Partial
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str.Batana, Maslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Linitei, Harniciei
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: Partial
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Alte detalii: Partial – Extravilan
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nerău
|Agenti economici: Agromec Nerau
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str. Pestalozzi Iohan Heinrich Nr. 1/A ( NH Hotel ), , Alte detalii: Calea Torontalului nr. ( OMV PETROM)
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Str Memorandului si Str Plopilor
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: WDP Development 2
|Marți, 26.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Primariaei, Ciutei, Elanulu, , Alte detalii: Zona Coranaland
|Miercuri, 27.05.2026
|08:00 – 16:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str. Dragos Voda, str. Closca (p), str. Mircea cel Batran (p), str. Vrancea (p), str. Moise Dobosan (p), str. Horia (p), str. Macilor (p), str. Herta
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Narciselor, Zambilelor, Brandusei, Lalelelor, Daliei, Trandafirului, Petuniei, Garoafelor
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Petuniei nr. 23, , Alte detalii: str. Daliei nr. 13A (Mega IMAGE)
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Ivanda
|Alte detalii: Total
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Alte detalii: Partial – Zona Garii
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: Zona cartier vile spre Rudicica
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Str Buziasului (Cartier nou)
|Miercuri, 27.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Strada Pedes
|Joi, 28.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
|Joi, 28.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Rovine (p), , Alte detalii: Calea Torontalului nr. 68 sc.B, , Alte detalii: str. Frunzei (p), str. lacului (p), str. Teatrului (p), str. Ana Ipatescu (p), Aleea Cutezatorilor (p)
|Joi, 28.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Strada Herendeștiului, Alte detalii: Partial
|Joi, 28.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Sf. Andrei, Batrana, Primaverii, Gloriei, Tineretului, Inclusiv Primaria si Scoala
|Joi, 28.05.2026
|09:00 – 17:00
|Găvojdia
|Alte detalii: Total
|Joi, 28.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânpetru Mare
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Narciselor, Zambilelor, Brandusei, Lalelelor, Daliei, Trandafirului, Petuniei, Garoafelor
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 16:00
|Teș
|Alte detalii: Total
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Brestovăț
|Alte detalii: Total
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Topolovățu Mare
|Agenti economici: CNAIR – Parcare Topolovatu Mare
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Hodoș
|Alte detalii: Hodos-Brestovat
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Cralovăț
|Alte detalii: Total
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lucareț
|Agenti economici: Antena RTV Lucaret, Parc fotovoltaic Sold Energy Lucaret | Alte detalii: Total
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Rovine (p), , Alte detalii: str. Feleacul nr. 6
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Strada Cornet si Aleea Nucilor
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Str Memorandului si Str Plopilor
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: Zona pe langa Gradinita spre drumul spre Dinias
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Ferendia
|Alte detalii: Total
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Pustiniș
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 29.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânpetru Mare
|Alte detalii: Partial