SCM Politehnica Timișoara termină pe locul 4 în Liga Zimbrilor. Ultimul meci al carierei pentru Zoran Nikolic

Handbaliștii alb-violeți au câștigat meciul din ultima etapă a Ligii Naționale. SCM Politehnica Timișoara s-a impus cu 35-30 (21-18), duminică, pe terenul formației CSM Sighișoara.

Bănățenii au fost mereu în controlul partidei, având starturi foarte bune de repriză. A fost 6-2 (minutul 6) și apoi s-a ajuns la 17-10.

Mureșenii au redus diferența de la pauză la trei goluri, dar alb-violeții au marcat toate primele cinci goluri de după odihnă și s-au dus la 26-18.

„Am încheiat sezonul cu obiectivul îndeplinit, ceea ce este foarte important pentru noi. Astăzi am făcut unele greșeli, dar ținând cont că a fost ultimul meci e de înțeles o oarecare relaxare. Am obținut ceea ce ne-am propus, adică ambele puncte și cea mai bună clasare din acest deceniu”, a spus Andrei Păiuș, antrenor secund SCM Politehnica Timișoara.

Marcatori SCM Poli: Manojlovic 6, Ravnic 5, Kozakevych, Vujacic – câte 4, Szasz, Denysov – câte 3, Nikolic, Sadoveac, Kraljevic, Fenici – câte două, Ponciano, Nantes – câte unul.

Meciul care a încheiat acest sezon a fost ultimul al carierei pentru Zoran Nikolic.

Un excelent om de echipă, pivotul născut în urmă cu 35 de ani în Belgrad a contribuit la calificarea echipei timișorene în finala Cupei României și în cupele europene de handbal.

Venit la SCM Poli în vara anului trecut, Nikolic încheie în alb-violet un întreg deceniu în handbalul românesc.

SCM Poli a terminat pe poziția a patra, cu 24 de puncte, la egalitate cu Potaissa Turda, ocupanta locului al cincilea. Rezultatele directe cu echipa din județul Cluj – o victorie și o remiză – au făcut departajarea.