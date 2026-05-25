Accident grav în Timiș, o persoană a fost rănită

Un accident rutier grav, soldat cu rănirea unei persoane, s-a produs luni, 25 mai, în județul Timiș

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 42 de ani, a condus un autoturism pe strada Birda din localitatea Moșnița dinspre strada Ghilad înspre strada Sofia, iar la un moment dat, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de o femeie de 32 de ani.

În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv femeia de 32 ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit în dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.