Expoziție, ateliere și târg de cactuși și plante suculente, la Timișoara

Între 29 și 31 mai 2026, comunitatea pasionaților de cactuși și plante suculente revine la Indecis artist run, la un an după prima întâlnire.

Timp de trei zile, Bastion 3 va găzdui o expoziție cu exemplare din colecții private, un târg, ateliere practice și discuții informale cu colecționari din mai multe orașe din țară.

Vizitatorii vor putea descoperi plante miniaturale, forme rare, exemplare crescute cu multă răbdare, dar și sfaturi foarte concrete despre îngrijire: cum, cât și când se udă, cum se înmulțesc, ce înseamnă altoirea, cum se adaptează la lumină, la anotimpuri sau la spațiile în care trăiesc.

Evenimentul se adresează atât celor care au deja o colecție, cât și celor care au câteva plante pe pervaz sau sunt pur și simplu curioși să afle de unde să înceapă.

Pe lângă expoziția propriu-zisă, programul include prezentări și ateliere practice pentru adulți și copii. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre udarea cactușilor, despre genuri precum Astrophytum și Haworthia, despre înmulțirea plantelor suculente, înrădăcinarea Aztekium ritterii sau altoirea cactușilor.

Pe cei mai mici dintre vizitatori îi așteaptă un atelier de plantare de plante suculente, în urma căruia copiii își vor putea lua plantele acasă, și un atelier de desen creativ inspirat de formele plantelor.

Evenimentul îi aduce la Timișoara pe Alex Gherguși, Asociația Aztekium, Demeter Zsolt-Mihail, Irina Olariu, Melchior Lévai, Ovidiu Bogdan Colărescu, Vasile Plăcintar, Sergiu Sas, Simona Szabo, Alexandru Cătălin Ungureanu, colecționari din Timișoara, Arad, Turda, Satu Mare, Oradea și împrejurimi.

Intrarea este liberă.

29 – 31 mai 2026, Bastionul Theresia, str. Hector, nr. 1, Timișoara

PROGRAM:

Vineri, 29 mai, 12:00 – 18:00

12:00 – Deschiderea evenimentului & prezentarea colecționarilor — Sergiu Sas

17:00 – Despre udarea cactușilor — Melchior Lévai

17:15 – Despre Astrophytum — Ungureanu Alexandru Cătălin

17:30 – Despre Haworthia — Ovidiu Bogdan Colărescu

Sâmbătă, 30 mai, 11:00 – 17:00

11:00 – Atelier pentru copii: plantarea de plante suculente. Copiii își aleg plantele, le plantează și le pot lua acasă — Ovidiu Bogdan Colărescu

12:00 – Atelier de desen creativ inspirat de plante — Mimi Ciora

14:00 – Atelier de înmulțire a plantelor suculente — Melchior Lévai

15:00 – Atelier: înrădăcinare Aztekium ritterii — Demeter Zsolt-Mihail

16:00 – Atelier de altoire cactuși — Ungureanu Alexandru Cătălin

Duminică, 31 mai, 12:00 – 17:00

Vizite, discuții și întâlniri informale cu colecționarii

O masă specială „Dăruim” va include câteva plante, ghivece ceramice și reviste oferite gratuit vizitatorilor.