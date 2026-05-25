Consiliul Local aprobă bugetul Timișoarei aproape de mijlocul anului, pe fugă, cu o zi înaintea plenului ordinar

Bugetul Timișoarei pe 2026 a trecut luni, 25 mai, într-o ședință extraordinară online, cu un singur punct pe ordinea de zi, aproape la jumătatea anului și cu doar 24 de ore înaintea plenului ordinar fizic al Consiliului Local.

Dominic Fritz l-a prezentat ca pe un buget „echilibrat”, de aproape 3 miliarde lei, dar votul a venit după o consultare publică scurtă, fără o explicație convingătoare pentru graba procedurii, iar amendamentele au arătat o altă hartă a orașului: bazine, parcuri, protecție civilă, cartiere rămase în urmă, linii de tramvai, ștranduri și proiecte împinse iar spre SF-uri, DALI-uri și credite de angajament.

Timișoara și-a votat bugetul pe 2026 ca și cum ar fi închis o restanță, nu ca și cum ar fi decis finanțarea orașului pentru un an întreg.

Aproape 3 miliarde lei au trecut luni, 25 mai, printr-o ședință extraordinară online, cu un singur punct pe ordinea de zi, în timp ce plenul ordinar fizic aștepta cuminte a doua zi.

Dominic Fritz a vorbit despre echilibru, investiții, mobilitate, educație și rețele. Dar nimeni din vârful administrației nu a explicat convingător de ce bugetul trebuia scos din sala de plen și împins prin videoconferință, la câteva zile de luna iunie.

Bugetul pe anul în curs, votat online, la sfârșit de mai

Formula administrativă a fost curată, scurtă și rece, cu ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului pe anul 2026, vot pe ordinea de zi, apoi intrarea în subiect. Ordinea de zi a trecut cu 21 de voturi pentru.

Până aici, procedura poate părea banală. Consiliul Local s-a întrunit, ordinea de zi a fost votată, bugetul a intrat în dezbatere. Numai că banalitatea se termină repede când ne uităm la calendar.

Vorbim despre bugetul pe 2026, votat pe 25 mai 2026, cu doar câteva zile înainte de luna iunie. Pentru un municipiu de talia Timișoarei, care vorbește constant despre predictibilitate, digitalizare, administrație modernă și ritm european, momentul este greu de împachetat festiv. Orașul își aprobă principalul document financiar al anului aproape la jumătatea anului.

Mai ciudată este însă forma aleasă. Bugetul anual nu este o anexă cadastrală, nu este o rectificare de rutină și nu este un proiect tehnic care poate trece discret printre alte puncte.

Este actul care stabilește mersul financiar al orașului, cine primește bani, ce investiții continuă, ce proiecte rămân în așteptare, ce servicii se finanțează, ce priorități sunt reale și ce promisiuni rămân în prezentări.

Tocmai de aceea, votarea lui online, la sfârșit de mai, într-o ședință extraordinară separată, cerea măcar o explicație publică serioasă.

Explicația nu a venit. Nu în sensul limpede al întrebării care plutea deasupra întregii ședințe, de ce bugetul trebuia votat luni, 25 mai, online, într-o ședință extraordinară, când a doua zi, marți, 26 mai, era programată ședința ordinară fizică a Consiliului Local?

Aceasta este chestiunea politică centrală. Nu spunem că ședința extraordinară online este ilegală. Nu acesta este punctul. Spunem că, pentru cel mai important vot administrativ al anului, alegerea este greu de justificat politic.

Diferența dintre online și plen fizic nu este o nostalgie pentru mobilierul sălii de consiliu. Într-o ședință fizică, votul are greutate publică.

Consilierii se văd între ei, presa vede sala, tensiunile se simt, amendamentele capătă corp politic, iar administrația este obligată să stea, fizic, în fața întrebărilor.

În online, totul devine mai steril: camere pornite sau oprite, microfoane, poll-uri, nume în pătrățele, intervenții comprimate și o senzație de videoconferință corporatistă peste un act care decide miliarde.

Ședința a început exact în această atmosferă de procedură scurtată. Președintele de ședință a anunțat că există un singur punct pe ordinea de zi, proiectul privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2026, apoi a cerut votul pe ordinea de zi. După aprobarea ei, cu 21 de voturi pentru, i-a dat cuvântul primarului Dominic Fritz.

Aici se vede prima ironie a zilei. În loc ca bugetul să fie momentul mare, așezat, al administrației locale, el a intrat în scenă ca o urgență procedurală.

Nu într-o dezbatere amplă, nu într-o sală plină, nu în plenul ordinar fizic de a doua zi, ci într-o ședință online separată, cu un singur punct. Timișoara nu a primit doar un buget întârziat. A primit un buget întârziat și trecut printr-o formulă care reduce vizibilitatea politică, adică exact ceea ce ar fi trebuit să maximizeze.

Faptul că bugetul a ajuns atât de târziu era, în sine, suficient pentru o discuție serioasă. Faptul că a fost votat online, separat, înaintea plenului ordinar fizic, adaugă încă un strat de întrebare.

Dacă administrația avea deja programat cadrul firesc de dezbatere al Consiliului Local, de ce a ales să ducă bugetul în ședință extraordinară online? De ce nu a fost lăsat pentru plenul ordinar de a doua zi? Ce anume justifica graba de 24 de ore, după o întârziere de aproape cinci luni?

Aceste întrebări nu au primit un răspuns convingător în ședință. În schimb, ședința a mers mai departe. S-a votat ordinea de zi, s-a prezentat bugetul, s-au discutat amendamentele, s-a votat final. Procedural, mecanismul a funcționat. Politic, rămâne senzația unei administrații care a tratat cel mai important document financiar al orașului ca pe o restanță de bifat rapid, în online, înainte ca plenul fizic să apuce să îi dea greutatea firească.

Bugetul anual este actul prin care administrația își arată prioritățile reale. Tocmai de aceea, felul în care este adus la vot spune aproape la fel de mult ca cifrele din anexă. Iar la Timișoara, în 25 mai 2026, mesajul procedural a fost greu de ignorat. Bugetul a venit târziu, a venit online și a venit într-o ședință extraordinară separată, deși plenul ordinar fizic era la doar o zi distanță.

Fritz: „buget echilibrat, nu fantezist”. Orașul: aproape la mijlocul anului, fără buget

După votarea ordinii de zi, primarul Dominic Fritz a încercat să fixeze cadrul politic al bugetului. A vorbit scurt, în cheia administrației care vrea să pară realistă, prudentă, echilibrată.

Nu a vândut bugetul ca spectacol, ci ca instrument de lucru. Numai că, dincolo de tonul ponderat, problema de fond rămânea în cameră, sau mai exact în videoconferință, aceea că orașul își vota bugetul inadmisibil de târziu.

Fritz a spus că este un buget „în ușoară creștere față de anul trecut”, un buget de „aproape 3 miliarde de lei”. A introdus imediat și avertismentul fiscal, spunând că din cauza schimbărilor legislative privind impozitul pe venit, cota orașului de 63% „pentru prima oară în ultimii ani se micșorează ușor”, lucru care, în formularea primarului, „trebuie să ne îngrijoreze pe viitor”. Cu alte cuvinte, bugetul e mare, dar nu atât de confortabil pe cât pare în comunicare.

Primarul a insistat apoi pe ideea de echilibru. A spus că bugetul este „destul de echilibrat între investiții și funcționare”, cu o pondere „un pic mai mare la investiții”. Tot el a introdus însă și o rezervă importantă: „e foarte posibil să nu se realizeze chiar întreaga absorbție”.

Tradus din limbaj bugetar, asta înseamnă că pe hârtie investițiile arată bine, dar execuția poate rămâne, ca de atâtea ori, în urma planului. Orașul știe deja acest film, cu bugete ambițioase, proiecte mari, cifre frumoase, apoi realitatea șantierelor, licitațiilor, avizelor și întârzierilor.

Fritz a mai spus că administrația a reușit să reducă zona cheltuielilor de personal, în contextul în care a fost obligată să reducă maximumul de posturi cu încă 30%.

În același timp, a susținut că bugetul încearcă „să le împace pe toate” – servicii mai bune, transport public, iluminat, curățenie, spații verzi, dar și continuarea investițiilor mari, cu accent pe finalizarea stadionului și a Pasajului Solventul în acest an.

Topul politic prezentat de primar a fost clar. Pe primul loc, mobilitatea, cu 790 milioane lei alocați pe dezvoltare și funcționare, adică mijloace noi de transport în comun, infrastructură și subvențiile pentru STPT. Pe locul al doilea, educația, cu 424 milioane lei, unde Fritz a enumerat investiții și reparații la Henri Coandă, Generală 30, Școala 7, Școala 16, sala de sport de la Auto, sala de sport și reabilitarea de la Generală 24, Electro Timiș și altele. Pe locul al treilea, rețelele, cu 378 milioane lei, adică retehnologizare, iluminat public și subvenția la Colterm.

Lista proiectelor mari a venit imediat după această ierarhie. În ordine, stadionul Lego și Pasajul Solventul, ca investiții de finalizat în 2026, apoi Podul Muncii, Pasajul Polonă, Podul Solventul, regenerările urbane din Traian și Mocioni. Primarul a admis că acestea „vor mânca din bani”, dar a susținut că vor produce rezultate importante. Formula aleasă de Fritz pentru întregul buget a fost una calculată: „un buget echilibrat, nu fantezist, nu spectaculos, dar care face cinste nevoilor Timișoarei”.

Aici se află ironia. Nu spectaculozitatea lipsea acestui buget, ci calendarul normal. Un buget „echilibrat, nu fantezist” poate fi un lucru bun. Dar un buget votat pe 25 mai, online, într-o ședință extraordinară separată, cu o zi înaintea plenului ordinar fizic, rămâne un buget adus târziu în fața Consiliului Local. Oricât de echilibrată ar fi hârtia, momentul politic este greu de apărat, când Consiliul Local aprobă principalul document financiar aproape la jumătatea anului.

Cea mai interesantă frază a primarului a venit însă la finalul intervenției sale introductive. După ce a spus că au existat discuții cu mai mulți consilieri, Fritz a adăugat: „până la urmă, consultarea cea mai importantă este cea pe care o facem acum”.

Fraza merită reținută. După o dezbatere publică anunțată pe 20 mai pentru 21 mai, după un proiect publicat târziu, după o consultare scurtă și după convocarea unei ședințe extraordinare online pentru 25 mai, administrația ajunge să numească ședința de vot drept „consultarea cea mai importantă”.

O formă interesantă de participare publică: întâi se ajunge la vot, apoi votul devine consultare.

Reacția politică nu a întârziat. Consilierul Ilie Sîrbu a intervenit spunând că, în cazul grupului său, „nu a fost niciun fel de discuție” cu primarul și a întrebat de ce sunt evitați de aproape doi ani. A precizat că a fost la dezbaterea publică, că a avut observații și că a făcut „tot ceea ce a ținut” de el ca ales local, dar că, înainte de elaborarea unui asemenea proiect, ar fi trebuit să existe discuții cu tot Consiliul Local.

Această replică sparge decorul de echilibru. Dacă „consultarea cea mai importantă” este chiar ședința de vot, iar unii consilieri reclamă că nu au fost consultați înainte, atunci problema nu mai este doar întârzierea bugetului. Problema este felul în care administrația înțelege să transforme un document de aproape 3 miliarde lei într-un act discutat la final, online, cu amendamente introduse și ajustate în timp real.

Fritz a vândut bugetul ca realist, echilibrat și orientat spre investiții. Dar exact în prezentarea lui au apărut limitele, cu venituri afectate de schimbări legislative, reducere de personal, posibilă neabsorbție integrală, resurse încă mici față de orașe europene comparabile și proiecte mari care consumă masiv din bani.

Nu este neapărat un buget fantezist. Dar este un buget care ajunge la vot prea târziu pentru a mai fi prezentat ca exercițiu de predictibilitate administrativă.

Orașul real intră peste bugetul oficial prin amendamente

Dacă prezentarea primarului a încercat să țină bugetul în zona echilibrului și a marilor priorități, amendamentele au spart repede vitrina. Dincolo de cele aproape 3 miliarde lei, de mobilitate, educație și rețele, ședința a arătat altă hartă a Timișoarei.

Bazine care lipsesc, parcuri care așteaptă modernizare, ștranduri intrate în uitare, cartiere care cer proiecte, protecție civilă subțire, linii de tramvai care mai au nevoie de studii și o listă lungă de investiții aflate încă în eterna anticameră administrativă, cele ce presupun SF, DALI, expertize, documentații, credite de angajament.

Prima zonă a amendamentelor a fost sportul și agrementul. Un amendament a cerut introducerea în buget a unui nou obiectiv de investiții, „Bazin municipal de înot acoperit”, ca studiu de fezabilitate, cu suma de 750.000 lei, bani care urmau să fie adăugați în lista de investiții la capitolul sport și diminuați de la capitolul 67.02.03.04 — instituții de spectacole.

Argumentul a fost simplu. Infrastructura publică de înot acoperit este deficitară, orașul stă practic în bazinul din Dacia și, parțial, în bazinul de la Politehnica, prea puțin pentru sport de performanță și pentru comunitate. Amendamentul a trecut cu 19 voturi pentru.

Tot în zona sport-agrement au intrat propunerile pentru modernizarea ștrandului termal și reabilitarea Parcului Rozelor. Pentru ștrandul termal, propunerea inițială a fost de 500.000 lei pentru documentație DALI.

În timpul discuției, suma a fost ajustată la 200.000 lei, restul urmând să fie trecut pe credit de angajament, după observația că licitația, avizele și fazele tehnice nu pot fi parcurse realist în cele aproximativ șase luni rămase din an.

Pentru Parcul Rozelor, aceeași logică: 200.000 lei în bugetul anului și 300.000 lei pe credit de angajament. Ambele amendamente au trecut cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri.

La Parcul Copiilor, amendamentul a cerut 500.000 lei pentru SF/DALI, cu argumentul că au trecut peste 15 ani de la ultima modernizare majoră și că este vorba despre cel mai important spațiu pentru familii și copii din oraș. Propunerea a vizat refacerea aleilor, infrastructurii, mobilierului urban, spațiilor verzi și locurilor de joacă.

Amendamentul a trecut cu 21 de voturi pentru și 3 abțineri.

A existat și episodul USZODA, poate cel mai savuros al ședinței. Propunerea inițială mergea mult mai departe decât o simplă reabilitare.

Consilierul Simion Moșiu a propus un proiect ambițios, cu bazin olimpic, bazin de inițiere, antrenament, parcare supraetajată sub bazin, un concept prezentat ca îndrăzneț și aproape istoric pentru oraș. Discuția s-a transformat rapid într-o dezbatere despre ce se poate construi, unde, cât costă și cât de specific poate fi un amendament bugetar.

Până la urmă, ideea a fost coborâtă din zona viziunii spectaculoase în limbajul mai pământesc al administrației: expertiză, DALI, studiu de fezabilitate. Amendamentul pentru USZODA, ajustat, a trecut cu 21 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri.

A doua temă a fost protecția civilă și cartierele rămase în urmă. Grupul AUR a propus un pachet de amendamente care, cel puțin ca tematică, lovea în zone vulnerabile ale orașului, printre care program municipal de protecție civilă, adăposturi civile și spații pentru sinistrați, cu suplimentare de 5 milioane lei; program prioritar de investiții pentru cartierele Kuncz și Plopi; punerea în siguranță și reabilitarea imobilului monument istoric din Piața Libertății nr. 1, cu 8 milioane lei; introducerea unui studiu de fezabilitate pentru amenajare port Timișoara și bază olimpică de canotaj-caiac, cu 1,5 milioane lei; igienizarea, punerea în siguranță și reabilitarea complexului memorial 1989 din Cimitirul Eroilor de pe Calea Lipovei.

Politic, pachetul a căzut compact. Toate cele cinci amendamente au primit 3 voturi pentru, 16 voturi împotrivă și 2 abțineri. Înaintea votului, a existat chiar o observație de procedură, aceea că ar fi fost mai logic ca amendamentele să fie discutate și votate după fiecare argumentație, nu încărcate la pachet, pentru că „unele sunt bune, altele sunt mai puțin bune”.

Răspunsul procedural a fost că voturile sunt separate, doar că apar încărcate împreună. Iar scena a primit și mica ei notă de videoconferință administrativă. Un consilier a spus că nu îi apare poll-ul, iar indicația a fost să caute butonul de Polls în Zoom.

A treia zonă a amendamentelor a fost mobilitatea, piețele și infrastructura de proximitate. Un amendament a propus o hală pentru produse de carne, pește și lactate, gândită ca piață pentru produse de origine animală, în zona mallului din Calea Șagului, lateral de Dedeman.

Suma propusă pentru studiul de fezabilitate a fost de 500.000 lei, iar amendamentul a trecut cu 21 de voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri. În același bloc a fost discutat și studiul de trafic și fezabilitate pentru modernizarea și reconfigurarea mobilității în zona Spitalului Județean, argumentul fiind accesul ambulanțelor, medicilor și pacienților într-o zonă medicală tot mai aglomerată. Suma a fost ajustată la 300.000 lei, restul pe credit de angajament, iar amendamentul a trecut cu 21 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă.

Pentru linia 7 de tramvai, pe traseul Bulevardul Dâmbovița — Piața Bălcescu, amendamentul a vizat elaborarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale. Suma inițială era de 500.000 lei, dar a fost redusă la 200.000 lei, după intervenția administrației privind suma rezonabilă pentru anul curent.

Amendamentul a trecut cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri. În schimb, proiectul-pilot „Orașul din Cartier” în zona Aradului, gândit pentru locuri de joacă, terenuri multifuncționale, zone de relaxare pentru seniori și mobilier urban, a primit doar 9 voturi pentru, 12 împotrivă și 3 abțineri.

Mai apar și amendamentele pentru Ceasul Floral și Grădina de Vară Capitol, care spun multe despre felul în care orașul își cară după el spațiile simbolice.

La Ceasul Floral, întrebarea era dacă proiectul de reabilitare include și spațiul comercial din spate, fosta cofetărie. Dacă nu, se propunea suplimentarea cu 50.000 lei. La Grădina de Vară Capitol, discuția a vizat interiorul, nu doar zidul și porțile, cu propunerea unui concurs de proiecte de 100.000 lei pentru o amenajare totală.

Răspunsul primarului a fost că un concurs de arhitectură în trei luni este „iluzoriu”. Cele două amendamente au fost respinse: unul cu 10 voturi pentru, 13 împotrivă și 3 abțineri, celălalt cu 9 voturi pentru, 13 împotrivă și 3 abțineri.

Dincolo de rezultatul fiecărui vot, ședința a arătat ceva mai important decât contabilitatea punctuală a amendamentelor.

Bugetul oficial vorbește în miliarde și capitole mari. Amendamentele au vorbit despre lucruri neterminate, amânate, neîncepute sau uitate, Lunga listă conține bazine, ștrand, parcuri, tramvaie, piețe, cartiere, adăposturi, memoriale, grădini de vară, parcări, spații pentru copii și infrastructură de urgență. Orașul real a intrat peste bugetul oficial prin lista lungă a lucrurilor care încă așteaptă să devină măcar documentație.

Aceasta este fotografia crudă a ședinței. Timișoara nu duce lipsă de idei. Duce lipsă de proiecte ajunse la capăt. Iar dincolo de bugetul mare, orașul funcționează încă pe logica eternului început: SF, DALI, expertize, studii de trafic, documentații, credite de angajament. În limbaj administrativ, toate acestea sunt pași necesari. În limbajul cetățeanului, sunt încă un fel elegant de a spune că mai avem mult până să se vadă ceva.

Bugetul a trecut. Timișoara „se poate apuca de treabă”

După prezentarea primarului, după observațiile politice, după amendamentele trecute, ajustate, respinse sau coborâte în realismul rece al creditelor de angajament, bugetul local al Timișoarei pe anul 2026 a ajuns la votul final.

Nu într-o sală de plen, nu într-o ședință ordinară, nu într-un cadru fizic în care cel mai important document financiar al orașului să aibă greutatea publică pe care o merita, ci în aceeași videoconferință de luni după-amiază.

Votul final a fost clar, cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri. Bugetul a trecut. Apoi a venit formula administrativă care încheie, de obicei, asemenea momente cu un amestec de ușurare și triumf birocratic: „Așadar, Timișoara are buget.” Imediat după aceea, concluzia a fost dusă mai departe: „Ne putem apuca de treabă.”

Formula este involuntar perfectă. „Ne putem apuca de treabă.” Problema este că orașul se apucă de treabă pe 25 mai, aproape la mijlocul anului, după o dezbatere publică scurtă, după o ședință extraordinară online și după o avalanșă de amendamente care au arătat câte restanțe structurale stau încă sub luciul bugetului de aproape 3 miliarde lei.

Pentru administrație, votul înseamnă start. Pentru oraș, întrebarea este de ce startul vine atât de târziu. Bugetul pe 2026 nu a fost aprobat în ianuarie, nu în februarie, nu în martie, nici măcar la început de primăvară administrativă.

A fost aprobat la final de mai, cu câteva zile înainte ca anul să intre în luna iunie. În calendarul real al investițiilor, asta nu este o notă de subsol. Este timp pierdut.

Iar timpul pierdut se vede tocmai în amendamente. O parte importantă dintre ele nu cerea lucrări gata de pornit mâine dimineață, ci studii de fezabilitate, DALI-uri, expertize, documentații, concursuri de soluții, credite de angajament.

Cu alte cuvinte, orașul nu cerea doar bani pentru proiecte mature, ci bani pentru a începe să afle, încă o dată, ce ar putea face cândva. Bazin municipal de înot, USODA, ștrand termal, Parcul Copiilor, Parcul Rozelor, linia 7 de tramvai, zona Spitalului Județean, cartiere, protecție civilă, Grădina de Vară Capitol, Ceasul Floral, parcări, piețe.

Multă memorie urbană, multă nevoie reală, mult început administrativ.

Aceasta este ironia votului. Bugetul trece ca act de guvernare, dar ședința arată un oraș care încă își împinge propriile restanțe în formule preliminare. Nu avem doar proiecte. Avem proiecte despre proiecte. Nu avem doar investiții. Avem studii pentru investiții. Nu avem doar ambiții. Avem ambiții puse în așteptare, transformate în SF, DALI și credite de angajament.

Dominic Fritz a prezentat bugetul ca pe unul „echilibrat”, „nu fantazist”, „nu spectaculos”. Poate că aceasta este chiar descrierea corectă pentru document. Dar problema acestui vot nu a fost lipsa de fantezie. A fost lipsa de timp.

Un buget poate fi echilibrat pe hârtie și totuși dezechilibrat procedural dacă ajunge la vot aproape în iunie, online, într-o ședință extraordinară, cu o zi înaintea plenului ordinar fizic.

Timișoara are buget. Are și stadion, Solventul, Traian, Mocioni, transport, rețele și ambiții. Dar are, în același timp, cartiere care cer protecție civilă, parcuri care așteaptă DALI, ștranduri care intră în studii, linii de tramvai care cer SF, baze sportive rămase în legendă și o administrație care votează bugetul anului online, la sfârșit de mai, cu o zi înaintea plenului ordinar.

Nu e un buget fără proiecte. E un buget votat ca și cum timpul pierdut nu ar costa nimic.