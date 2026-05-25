Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 25 – 31 mai

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente, evenimente muzicale, dar și un spectacol de teatru.

Muzeul Național de Artă Timișoara propune publicului evenimentul muzical „Medalion «John Dowland»”, dedicat compozitorului și lăutistului englez John Dowland (1563–1626), una dintre figurile fundamentale ale muzicii renascentiste europene.

Recitalul va fi susținut de lăutistul Caius Hera, incluzând lucrări reprezentative din creația lui John Dowland, și face parte din seria de manifestări culturale dedicate comemorării a 400 de ani de la moartea compozitorului.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș invită iubitorii de folclor la spectacolul clasei de canto – muzică populară, coordonată de profesorul Carmen Popovici Dumbravă, acompaniată de Orchestra Școlii de Arte Timișoara, coordonată de profesorul Silviu Drăgan.

De asemenea, instituția organizează și spectacolul „Armonii zglobii”. Participă cursanții Școlii de Arte Timișoara din clasa de canto – muzică ușoară/clasică, coordonată de profesorul Vanana Ciolac, precum și cei ai clasei de dans modern/balet pentru copii, coordonată de profesorul Adela Scorobete. Evenimentele vor avea loc în sala de spectacole a centrului, iar intrarea este liberă.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” pune în scenă spectacolul „Doi purceluși și cei șapte ani de acasă”. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

LUNI, 25 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MARȚI, 26 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”;

Spectacol folcloric al clasei de canto – muzică populară, prof. Carmen Popovici Dumbravă, ora 17:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Doi purceluși și cei șapte ani de acasa”, 3+, ora 12:00.

MIERCURI, 27 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”;

Spectacol „Armonii Zglobii” – muzică ușoară/clasică, prof. Vanana Ciolac și clasa de dans modern/balet copii – prof. Adela Scorobete, ora 17:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

JOI, 28 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

VINERI, 29 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Eveniment musical ‹‹Medalion „John Dowland”››, în Sala Baroc, ora 19:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

SÂMBĂTĂ, 30 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1.

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

DUMINICĂ, 31 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

