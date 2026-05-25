O butelie a explodat. Două victime cu arsuri, scoase din casă şi duse la spital

Un incendiu izbucnit, luni, la o anexă gospodărească din localitatea Sebiș, judeţul Arad, în urma exploziei unei butelii.

La locul evenimentului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Sebiș, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

De asmenea, a fost alocată și o ambulanță SAJ.

Acţiune salvatorilor este în desfășurare.

UPDATE:

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul a două încăperi ale locuinței, precum și la acoperiș, pe o suprafață totală de aproximativ 50 de metri pătrați.

Concomitent cu acțiunea de stingere, pompierii au acționat și pentru evacuarea victimelor din interior.

Astfel, au fost evacuate două persoane, un bărbat și o femeie, în vârstă de 83, respectiv 79 de ani, ambele conștiente și cooperante.

Cele două victime prezintă arsuri și au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare.

Incendiul a fost localizat și stins în cel mai scurt timp, pentru a preveni extinderea flăcărilor la întreaga locuință.

