Simion Moşiu, consilier local: „Azi are loc cea mai importantă ședință a CL Timișoara, votarea bugetului. Din păcate, online”

Consilierul local Simion Moşiu şi-a arătat indignarea, într-o postare pe Facebook, pentru faptul că cea mai importantă ședință a Consiliului Local Timișoara, cea în care se votează bugetul capitalei Banatului, unul de 3.000.000.000 de lei, se va desfăşura online, potrivit deciziei administraţiei USR a oraşului.

„Azi are loc cea mai importantă ședință de CL Timișoara; votarea bugetului, din păcate online.

Ștrandul Uszoda (baza de înot, în maghiară) este lăsat în paragină de prea mulți ani, spre nemulțumirea cetățenilor. Multe amintiri frumoase mă leagă din anii studenției când ne răcoream aici la baie sau la un suc. Un motiv în plus ca, în calitate de consilier liberal, să fac un amendament pt demararea unui proiect îndrăzneț cu dublă semnificație: parcare supraetajata pe câteva nivele, iar deasupra un bazin olimpic standard, unul mai mic pt antrenament și vestiare. Bazinul de inițiere și recuperare poate fi la parter. Investitia moderna ar rezolva două mari probleme: inclusiv pt autocare din zona Catedralei și nevoia unui bazin olimpic care lipsește Timișoarei.

Fix acum 100 de ani erau construite Băile populare cunoscute de generatii ca și Uszoda. Aici echipa de polo a câștigat 10 titluri naționale. Aici în anii 1930 au loc primele concursuri de Miss Timișoara. Tot aici, zeci de mi de copii și nu numai au învățat să înoate. Haideti ca măcar acum, când se împlinesc 100 de ani, să începem construcția celui mai modern și frumos centru de natație din oraș”, a scris Moşiu pe reţeaua de socializare.