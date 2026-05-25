Polițiștii din Timiș caută un minor de 14 ani dispărut din Fădimac

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale efectuează verificări în vederea depistării unui minor de 14 ani, dispărut din localitatea Fădimac, judeţul Timiş.

La data de 25 mai 2026, polițiștii au fost sesizați de către reprezentanții unității de învățământ cu privire la faptul că minorul VARGA ROBERTO-IANIS, în vârstă de 14 ani, aflat în plasament la o familie din localitatea Fădimac, județul Timiș, după ce a intrat în sala de clasă în jurul orei 07:50, și-ar fi lăsat ghiozdanul și ar fi plecat într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni până în prezent.

Semnalmente: înălțime 1,70 m, greutate 65 kg, păr șaten, tuns scurt, ochi căprui, față ovală.

Îmbrăcăminte la momentul dispariției: pantaloni și bluză tip trening de culoare închisă (negru), pantofi sport de culoare albă.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.