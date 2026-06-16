Concurs aranjat într-o primărie din Timiș: au interzis economiștii și au pus un agronom să calculeze taxele și impozitele cetățenilor

Trucarea concursurilor de angajare în primăriile din România a ajuns atât de banală, încât, în unele cazuri, decidenții nici nu se mai obosesc să păstreze aparențele.

Bunăoară, în primăria unei comune aflate la 25 de kilometri de Timișoara, la Orțișoara ne referim, s-a organizat, de curând (5 iunie), un concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector debutant la Compartimentul Taxe și Impozite. S-a prezentat un singur candidat, care a obținut 75,34 puncte la proba scrisă și 86,34 puncte la interviu, punctajul final de 80,84 aducându-i fericitului câștigător jobul la stat pe care și-l dorea mult.

Atât de mult, încât nu a ezitat să joace un rol important în această mascaradă intitulată concurs de recrutare, în care celelalte roluri, și mai importante, au fost jucate de primarul Lucian Ivănescu (foto) și “colega de la resurse umane” – după cum a numit-o edilul-șef -, Claudia Farc.

De ce mascaradă? Păi cum altfel poate fi numit un concurs în care scoți la concurs un post de funcționar public la compartimentul Taxe și Impozite, dar interzici absolvenților de științe economice să participe, singurii acceptați fiind absolvenții de științe… inginerești?!

Cum să-ți bați joc în așa hal de cetățenii care te-au votat ca primar și să pui un inginer agronom – da, conform surselor noastre, câștigătoarea “concursului” este licențiată a universității din Calea Aradului, USVT – să calculeze taxele și impozitele oamenilor din comună?!

Evident, pe site-ul Primăriei Orțișoara, nu mai există anunțul concursului trucat, ci doar rezultatul selecției dosarelor și rezultatul final, deși, la aceeași rubrică, pot fi găsite anunțurile altor concursuri mai vechi, atât pe funcții publice (secretar general, proba scrisă în 29 septembrie 2025), cât și pe funcții contractuale (îngrijitoare, buldoexcavatorist – ambele cu proba scrisă în 10 iunie 2025).



O pâine bună de mâncat pentru procurori

Dispariția de pe site-ul primăriei a probei certe a fraudării concursului nu a rezolvat problema păpușarilor, pentru că anunțul concursului este încă postat pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, www.anfp.gov.ro, acolo unde poate fi vizualizat de către toți cei interesați, indiferent că lucrează la ANFP, Prefectura Timiș sau prin parchete…



Din același anunț, persoanele interesate se pot delecta și cu bibliografia aferentă concursului, una în care pozițiile bibliografice se repetă într-un mod hilar și în care tematica ocolește pe cât se poate specificul funcției. Dacă-i circ, păi circ să fie, nu-i așa?

„Altă întrebare?”

După ce informația despre aranjarea concursului respectiv a ajuns la noi, l-am sunat pe primarul Orțișoarei, Lucian Ivănescu, pe care l-am rugat să ne explice cum au ajuns să fie cerute exclusiv studii inginerești candidaților pe postul de inspector la compartimentul Taxe și Impozite. Mimând totala transparență, domnul primar s-a deplasat rapid, cu telefonul la ureche, în biroul responsabilei de la compartimentul Resurse Umane, Claudia Farc, cu care ne-a rugat să lămurim problema. Conversația cu doamna Farc a fost rapidă și pe deplin lămuritoare:

“– Cum puteți cere drept condiții de studii științe inginerești pentru un post de inspector la Taxe și Impozite? – Dumneavoastră la ce punct vreți să ajungeți acum, că eu asta nu înțeleg?

– La punctul în care nu cred că este în regulă ca aceste condiții de concurs să apară la postul de inspector la Taxe și Impozite. – Dacă condițiile nu erau acceptate de ANFP, atunci ANFP nu posta concursul respectiv. Atâta timp cât a trecut de ANFP, care este problema?

– Deci dacă a trecut de ANFP, nu contează ce condiții de studii treceți în anunțul de concurs? Vi se pare normal să impuneți studii inginerești pentru un post la Taxe și Impozite, unde ai nevoie de studii economice?! – Da. Mai aveți și alte întrebări?

– Nu, mulțumesc, îmi cer scuze că v-am deranjat, o zi bună să aveți, la revedere!”.

N-au fost atenți când s-au spălat pe mâini…

Nu este prima oară când scriu despre un concurs aranjat, dar așa tupeu ca în Primăria Orțișoara mai rar am întâlnit… Cică dacă anunțul a trecut de ANFP, ce mai contează că le-au interzis licențiaților în finanțe să concureze pe o funcție publică ce le era adresată și că i-au dedicat postul unei pile care a terminat Agronomia? Doamna Farc a sărit, se pare, peste avertismentul postat de ANFP în interiorul anunțului concursului cu pricina:

“Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului”…



După ce am „lămurit” problema cu atât de amabila doamnă Farc, i-am transmis un mesaj pe WhatsApp primarului Lucian Ivănescu, în care-l rugam să ne confirme sau infirme informația primită între timp, și anume că domnișoara care a câștigat concursul este o cunoștință a dumnealui și că ar fi absolvit aceeași facultate de agricultură din cadrul USVT pe care o urmase și primarul.

“Întrebările astea sunt tendențioase și mie nu-mi plac”

Decis să ne convingă de bunele sale intenții, domnul primar a pus mâna pe telefon și ne-a sunat, negând că ar ști cine este absolventa de agronomie care a câștigat concursul la Taxe și Impozite și plângându-se de șicanele la care este supus, pasămite, de opoziția politică, prin răspândirea unor informații false. Observând că omul pare dornic de dialog, am profitat de ocazie:

“– Cine a decis că acest post trebuie scos la concurs? – Decizia se face de către ANFP, nu noi… – (n.r. – l-am întrerupt pe domnul primar, pentru că se făcea că nu înțelege întrebarea)

– Cine a decis din primăria dumneavoastră, domnule primar? – Nu este decizie, astea nu sunt decizii…

– Cum adică? A scos ANFP post la concurs în primăria dumneavoastră, fără să vă întrebe, sau cum?! – Nu, nu, noi scoatem posturi la concurs…

– OK, deci cine a decis dintre acești <noi>, că se scoate acest post la concurs? – Că se scoate postul la concurs?

– Da. – Sigur că primăria, noi…

– Puteți să dați nume și prenume? Dumneavoastră, primarul, ați decis că aveți nevoie de acest post scos la concurs? – Categoric da, categoric da, avem nevoie de…

– OK, deci nu <noi>, ci <eu, primarul Lucian Ivănescu>. Bun. Cine a stabilit condițiile de studii pentru candidații la postul de inspector debutant la compartimentul Taxe și Impozite? – Cred că comisia… vedeți, mă întrebați pe mine lucruri pe care nu știu să vi le dau și nu știu dacă contează pentru dumneavoastră…

– Păi contează, că nu v-aș fi întrebat dacă nu ar conta. Pe site-ul primăriei nu există nici o comisie, există un singur nume, Farc Claudia Ioana, cu care am discutat și care mi-a comunicat că așa a fost alegerea dumneaei, să pună științele inginerești drept condiție de studii pentru postul de la compartimentul Taxe și Impozite. – Bun, dar și în cadrul dumneavoastră… nu știu cum este structurată…

– Haideți să nu divagăm… – Dar vreau să spun că în cadrul fiecărui… nu știu cum să zic… sunt compartimente în care lumea-și face treaba, da? Eu mă duc la secretariat, spun că vreau să fac ședință de consiliu, secretara știe ce are de făcut, așa și aici, fiecare știe ce are de făcut…

– Am înțeles, deci nu dumneavoastră ați decis… – Dar nu mă întrebați asta pe mine, că eu nu știu, înțelegeți, când se discută concursurile…

– Domnule primar, eu v-am întrebat ceva ce numai dumneavoastră puteați să-mi spuneți și anume: nu dumneavoastră ați decis ca acea condiție de concurs, studii inginerești… – (n.r. – mă întrerupe) – Știți cum… întrebările astea sunt tendențioase și mie nu-mi plac… eu știu că sunteți ziarist, dar nu așa, ca și cum cineva e vinovat de ceva ce nu… Vrem să lucrăm, atât…

– Dar de ce spuneți că întrebarea mea e tendențioasă? – Așa o simt eu… nu puneți întrebarea corect cumva…

– Cum adică n-am pus întrebarea corect? Eu încerc să aflu cine a decis să fie scos acest post la concurs – și mi-ați spus că dumneavoastră ați decis acest lucru -, iar apoi am încercat să aflu cine a stabilit condițiile de concurs. V-am întrebat dacă dumneavoastră și îmi spuneți că întrebarea este tendențioasă… – Genul acesta de întrebare, cine a decis sau cine e comisia, astea sunt detalii pe care eu n-am cum să vi le dau ca primar, că nu stabilesc eu cine zice ANFP-ul să fie în comisie sau legile, eu nu le citesc…

– OK, păi asta înțeleg de la dumneavoastră, că n-ați avut habar despre ce condiții de studii au fost puse pentru participarea la concurs. – Eu, ca primar, și ca tot ceea ce înseamnă coordonarea acestei primării, solicit la compartimente… am scos la concurs postul, da?

– Da… – În rest… Să vă mai zic altceva… Am stat pentru postul de secretar, primăria în sine a stat cinci ani de zile…

– Domnule primar, haideți să nu divagăm… – Nu, nu, ca să înțelegeți un pic, pentru că doar dacă facem așa, un caz singular, atunci se pot face foarte multe povești (n.r. – ?!). Eu vă spun, de când am intrat aici, am vrut ca să am și eu, ca și alte primării, un secretar…

– Dar nu vorbim acum despre secretar, domnule primar… – Știu, eu vă dau exemple, na… Când treceți pe la mine, putem să vorbim mai mult, eu vă răspund cu mare drag la toate întrebările, după cum vedeți…

– Păi spuneți că întrebarea mea e tendențioasă… – Sunt speculații și vedeți cât e ora, 4 și jumătate, 5 fără 20, care primar îl mai găsiți în cadrul primăriei? Eu, de când am venit aici, muncesc de îmi sar capacele și atunci trebuie să mă apăr și împotriva opoziției, că sunt tot felul de dezinformări… Ce pot să fac mai mult decât să lucrez, că altceva nu știu? Să aud de la dumneavoastră care îmi spuneți că este nu știu cum concursul…

– Domnule primar, eu vă spun direct cum este acest concurs: este trucat. – Vedeți? Asta e o acuzație (n.r. – începe să se bâlbâie, probabil din cauza supărării pe care i-am provocat-o)… nu… e o acuzație falsă care o ziceți dumneavoastră…

– Vă rog frumos ca, după ce va apărea articolul în care voi scrie acest lucru, să urmați toate căile legale pentru a demonstra că nu am dreptate. – Domnu’… domnu’…

– Da… – Cum puteți… Dumneavoastră puteți să scrieți orice, că sunteți ziarist, am înțeles asta… Scrieți așa în ziar: a trebuit să las fonduri europene la o parte, ca să răspund la acuzații fără dovezi din partea opoziției, care v-a adus aceste informații false…

– Așa… – Să las proiectele europene pe care trebuie să le închid pe PNRR…

– Da… – Să nu mai muncim, să nu mai facem nimic, să răspund… Vă dați seama, domnule…

– Deci vă dați seama, domnule primar, că, din cauza celor cinci-zece minute în care am discutat noi, ați pierdut un proiect pe fonduri europene?! – Să știți că la ora asta, e 5 fără 20, să știți că da… timpul e atât de comprimat încât… (n.r. – îl întrerup, că discuția deraiase complet)

– Eu vă las să lucrați în continuare, dar dumneavoastră m-ați sunat, eu, ca să nu vă deranjez, v-am dat doar un mesaj pe WhatsApp, dumneavoastră m-ați sunat ca să discutăm… – Bine, domnu’…

– Bine, o zi bună să aveți!”.

După doi ani de mandat de primar, domnul Lucian Ivănescu ne comunică senin că el nu citește legile, în schimb, califică drept acuzații false etichetarea de către noi ca fiind concurs trucat/aranjat/fraudat mascarada organizată de primăria pe care o conduce.

Poate n-ar fi rău ca tânărul edil să pună mâna pe carte și să înceapă, de exemplu, cu articolul 465 din Codul administrativ, care spune, printre altele că “poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice”, iar după aceea să parcurgă și atribuțiile stabilite în fișa postului de inspector debutant la Taxe și Impozite și să identifice care dintre atribuțiile respective pot fi îndeplinite de un absolvent de agronomie și care pot fi îndeplinite de un absolvent de științe economice…