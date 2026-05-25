Traficant de droguri, „săltat” de mascaţi la Timişoara

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 30 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc în vederea consumului, fără drept.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că persoana cercetată ar fi procurat și deținut canabis, drog de risc, din care, la data de 13 mai 2026, ar fi oferit spre consum, sub formă de țigară artizanală, unui minor de 14 ani.

În contextul constatării infracțiunii, din locuința persoanei în cauză a fost indisponibilizată și o altă cantitate de substanță interzisă.

La data de 25 mai 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea persoanei, pentru 24 de ore.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Poliției municipiului Timișoara – Secția 4 Poliție.