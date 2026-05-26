Ultimul meci al sezonului pentru SCM Politehnica Timișoara

Meciul decisiv al seriei pentru locul al nouălea din Liga Națională de Baschet Masculin se joacă miercuri, 27 mai, la sala „Constantin Jude”.

SCM Politehnica Timișoara o înfruntă de la ora 19 pe CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, cu care se află la egalitate, 1-1 la general.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de patru ori în acest sezon și fiecare dintre ele s-a impus pe teren propriu: 7 decembrie, sezonul regulat, SCM Politehnica Timișoara – CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 96-91 (după prelungiri); 29 martie, sezonul regulat, CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea – SCM Politehnica Timișoara 88-85; 20 mai, seria 9-10, SCM Politehnica Timișoara – CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 90-84; 23 mai, seria 9-10, CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea – SCM Politehnica Timișoara 92-85.

Ambele formații s-au luptat până în ultima etapă a Ligii Naționale pentru calificarea în play-off, clasându-se în final pe cele două locuri de sub linie.

Acesta este al 39-lea și totodată ultimul meci al sezonului pentru baschetbaliștii alb-violeți (37 în Liga Națională și două în Cupa României), care au acumulat 23 de victorii și 15 înfrângeri.