Proiect: Salariul profesorului aflat la început de drum, mai mic decât cel al polițistului local debutant

Proiectul noii legi a salarizării personalului bugetar, aflat în consultare publică, scoate din nou în evidență nivelul scăzut de apreciere acordat dascălului din preuniversitar.

Munca învățătorului care învață generații de copii să scrie, să socotească și să citească este într-atât de subapreciată, încât, în viziunea guvernanților, merită o remunerație mai mică decât cea pe care o primesc alte categorii profesionale care ștampilează hârtii sau aplică amenzi la colțul străzii.

Conform proiectului, profesorul, respectiv învățătorul și educatorul cu vechime mai mare de 25 de ani și grad didactic I va fi salarizat pornind de la coeficientul 2.35, în timp ce secretarul-șef dintr-o universitate are coeficientul 2.76.

De asemenea, profesorului debutant i se va aplica coeficientul 1.80, mai mic decât cel al unui polițist local debutant (1.84) dintr-o localitate cu peste 250.000 de locuitori.

În această săptămână, au loc consultări la nivelul ministerelor cu reprezentanți ai sindicatelor, pe marginea proiectului.