Incendiu puternic la o casă. Focul a pornit de la un acumulator lăsat la încărcat

În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească și la o locuință, în localitatea Curtici.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La locul evenimentului au intervenit și pompierii voluntari din cadrul SVSU Curtici.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la nivelul anexei, flăcările propagându-se și la acoperișul locuinței, pe o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați.

Incendiul a fost localizat și stins în limitele găsite, fără a se înregistra victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric, generat de un acumulator lăsat la încărcat.

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, ISU Arad recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor generate de instalațiile electrice:

– Nu folosiți prize sau întrerupătoare slăbite. Dacă observați că priza se mișcă sau există spații libere în jurul întrerupătorului, solicitați intervenția unui specialist pentru remediere.

– Nu utilizați instalații electrice defecte, improvizate, montate pe materiale combustibile sau cu conductori neizolați corespunzător.

– Reparațiile la instalațiile electrice se execută numai de personal autorizat.

Sursa foto: ISU Arad