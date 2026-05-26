Administrația USR a Timișoarei se agață de șinele CFR și promite tren metropolitan din banii Ministerului Transporturilor

Pe 25 mai 2026, Primăria Timișoara a anunțat „Trenul Metropolitan” ca mare proiect strategic al administrației Fritz.

Doar că infrastructura grea există deja: CFR modernizează magistrala Timișoara Est – Ronaț Triaj, printr-un lot urban de aproximativ 14 kilometri, finanțat prin PNRR și executat de asocierea condusă de compania Webuild. Primăria nu aduce trenul.

Încearcă să transforme un șantier feroviar european deja pornit într-o poveste politică locală despre mobilitate, oraș verde și viitor metropolitan.

Cum s-a agățat Fritz, fără bilet, de trenul Ministerului Transportului?

Primăria Timișoara a vândut pe 25 mai 2026 imaginea unui oraș care își construiește viitorul pe șine. Doar că șinele nu sunt ale Primăriei, banii mari nu sunt ai Primăriei, iar șantierul nu este al Primăriei.

În spatele „Trenului Metropolitan” promovat de Dominic Fritz se află modernizarea CFR a tronsonului Timișoara Est – Ronaț Triaj, finanțată prin PNRR și executată de Webuild.

Administrația locală nu aduce trenul. Îi pune nume, hartă și poveste, cu ambalaj politic, triumfalist.

„Trenul lui Fritz” care exista deja înainte de primarul Fritz

Pe 25 mai 2026, Primăria Timișoara a împachetat în limbaj de viziune locală un proiect al cărui motor real nu se află în Primărie. „Trenul Metropolitan Timișoara” a fost prezentat ca ambiție strategică a administrației Fritz: tren urban rapid, electric, integrat cu transportul public, stații noi, parcări, biciclete, hub-uri intermodale și conexiuni cu zona metropolitană.

Sună ca începutul unei epoci noi de mobilitate urbană. Doar că, înainte ca Primăria să anunțe trenul metropolitan, trenul mare era deja pe șinele altora.

Scheletul tehnic există deja în proiectul CFR de modernizare a tronsonului Timișoara Est – Ronaț Triaj, parte a magistralei Caransebeș – Timișoara – Arad. Webuild descrie Lotul 3 ca tronson Timișoara Est – Ronaț, comandat de CFR și realizat de un consorțiu condus de Webuild, pe aproximativ 14 kilometri, în zona urbană dintre Timișoara Est, Timișoara Nord și nodul Ronaț Triaj. Noua linie este proiectată pentru viteze de 160 km/h la trenurile de călători și 120 km/h la trenurile de marfă, cu lucrări de electrificare și semnalizare.

Nu este o investiție a Primăriei Timișoara. Nu este un șantier municipal. Nu este o infrastructură inventată în biroul primarului. Este un proiect CFR, prins în logica mare a coridorului european TEN-T Rin–Dunăre, care urmărește interoperabilitate, capacitate, viteză, transport de marfă și conexiuni regionale. Webuild spune explicit că lotul consolidează coridorul transeuropean și presupune modernizarea unei linii existente, dublări de cale acolo unde există cale simplă, modernizarea/extinderea unor stații existente, pasaje rutiere supraterane, poduri feroviare, electrificare și semnalizare.

Aici începe diferența dintre realitatea tehnică și fotografia politică. CFR reconstruiește infrastructura grea. Webuild execută. PNRR și cadrul european dau combustibilul financiar și strategic. Primăria Timișoara vine cu povestea locală: cum această infrastructură poate deveni „tren urban”, cum stațiile pot fi legate de transportul public, cum vechile linii pot fi transformate în promisiune metropolitană.

Articolul de față nu contestă utilitatea ideii de tren metropolitan. Dimpotrivă, un oraș care are infrastructură feroviară în interiorul său ar fi imprudent să o ignore. Timișoara chiar are o șansă urbană dacă știe să folosească magistrala modernizată pentru navetă, conexiuni cu STPT și mobilitate periurbană. Dar între folosirea unei oportunități și revendicarea politică a infrastructurii construite de alții există o diferență pe care comunicarea oficială o estompează atent.

Tren Urban Timișoara

Comunicatul Primăriei din 25 mai 2026 folosește formula decisivă: „Primăria Timișoara își asumă realizarea studiului de fezabilitate pentru întregul traseu”, atât pe terenurile Primăriei, cât și pe cele ale CFR. Nu spune că Primăria construiește trenul. Nu spune că Primăria finanțează infrastructura grea. Nu spune că există operator, material rulant, frecvență sau contract de operare. Spune că administrația își asumă realizarea SF-ului și propune un parteneriat cu CFR.

Proiectul HCL publicat pe site-ul Primăriei în 25 mai 2026 confirmă același nivel administrativ: se aprobă necesitatea și oportunitatea proiectului „Tren Metropolitan Timișoara”, se aprobă oportunitatea încheierii unui acord de asociere între UAT Municipiul Timișoara și CFR, iar primarul este mandatat să semneze documentele necesare includerii proiectului în lista proiectelor aprobate prin ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Este un pas politic și administrativ. Nu este încă un contract de execuție a unui sistem de transport metropolitan.

În momentul în care șantierul feroviar există deja, banii mari sunt în altă parte, iar infrastructura este prinsă în contractele CFR, Primăria apare cu conceptul de „tren metropolitan”. Nu construiește coloana vertebrală. Încearcă să îi dea nume, hartă, estetică și sens politic local. Aici administrația Fritz joacă rolul în care se simte cel mai confortabil – nu pornește motorul proiectului, ci încearcă să devină naratorul lui.

Proiectul de 335 de milioane de euro, viabil de cel puțin 5 de ani

Dominic Fritz nu scoate trenul metropolitan din pălărie în 2026. Tema exista deja în documente mai vechi ale administrației, sub forma unui sistem de transport public integrat metropolitan care urma să folosească atât rețeaua de tramvai urbană, cât și rețeaua feroviară din zona aglomerației urbane Timișoara. Studiul de oportunitate din 2020 avea chiar această formulare amplă și includea trasee locale, metropolitane și regionale.

Înainte de comunicatul din 2026, proiectul avea o altă anatomie, gândit mai mare, mai scump, mai greu de dus. Nu era doar despre o stație nouă în Oituz sau o conexiune urbană elegantă spre Shopping City. Documentele vorbesc despre trasee spre Voiteg, Deta, Buziaș, Lugoj, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Recaș, Arad, Lipova, Radna și Reșița. Apare conceptul de tren-tramvai, adică un sistem hibrid care să lege rețeaua de tramvai urbană de rețeaua feroviară. Apare și ideea achiziției a 10 garnituri de tren-tramvai.

Fișa de proiect din 2023 duce mai departe aceeași arhitectură. În etapa locală apar trasee de tip MT1 și MT2, cu legături prin Gara Timișoara Nord, Gara Timișoara Est, strada Gheorghe Adam, Calea Stan Vidrighin, bulevardul Liviu Rebreanu, strada Drubeta, strada Victor Hugo, Calea Șagului, Shopping City, Gara de Sud, Moșnița, Rudicica și Giroc. În etapa metropolitană și regională apar rute spre Lovrin, Sânnicolau Mare, Cenad, Voiteg, Gătaia, Berzovia, Reșița, Buziaș, Lugoj, Radna, Cărpiniș, Jimbolia, Cruceni, Sânandrei și Periam-Lovrin. Este deja o hartă ambițioasă de sistem regional, nu doar o extensie urbană modestă.

Fisa proiect tren tramvai 2023

Cifra schimbă tonul. În documente apare un ordin de mărime de aproximativ 335 milioane euro pentru investiție, cu împărțire pe etape: 35 milioane euro pentru etapa locală și 300 milioane euro pentru etapa metropolitană și regională. În alte tabele, bugetul fără TVA apare la peste 1,6 miliarde lei, echivalent cu peste 330 milioane euro, iar bugetul cu TVA trece de 1,9 miliarde lei. La aceste valori, nu mai vorbim despre o intervenție minoră de mobilitate locală, ci despre o infrastructură metropolitană cu bani europeni, acorduri feroviare, material rulant, stații, exproprieri, operare, mentenanță și risc administrativ masiv.

Și nu este doar proiectul Primăriei. Ideea Timișoarei feroviare, integrate, metropolitane, circulă prin documente de ani buni. În conceptul „Vision Timisoara 2030” apar CFR, Primăria Timișoara, Politehnica Timișoara și Fraunhofer IPA Stuttgart. Acolo sunt deja formulate obiective despre conectarea inteligentă la transportul urban, periurban și extern, modernizarea stațiilor Timișoara Nord, Timișoara Est, Timișoara Sud și Timișoara Vest ca puncte de transbordare, acces feroviar la Aeroportul Internațional Timișoara, centura feroviară de nord, ridicarea liniei CF pe estacadă și valorificarea rețelei de căi ferate industriale.

Asta face proiectul mai interesant, nu mai slab. Fritz nu inventează viitorul feroviar al Timișoarei. Intră într-o istorie de concepte, prefezabilități, hărți, colaborări instituționale și promisiuni amânate. Administrația actuală găsește pe masă o idee veche, foarte scumpă și greu de finanțat. Apoi apare marele șantier CFR, cu bani PNRR, Webuild, electrificare, ERTMS și infrastructură europeană. Brusc, proiectul municipal de tren-tramvai capătă o șansă politică nouă. Dar nu ca investiție autonomă a administrației Fritz, ci ca poveste urbană lipită de infrastructura pe care CFR o reconstruiește deja.

Acesta este mecanismul. Primăria avea o viziune de peste 300 de milioane euro. Nu avea însă banii, infrastructura și motorul administrativ pentru a o împinge singură. Modernizarea magistralei CFR schimbă ecuația. Dintr-un proiect municipal greu finanțabil se poate construi acum o narațiune metropolitană agățată de un șantier european deja pornit.

Traseul promis: multe stații, multe hărți, puține certitudini

Comunicatul Primăriei din 25 mai 2026 desenează o hartă generoasă. Traseul pornește din cartierul Aeroport, trece prin zona Meteo până la Gara de Nord, continuă spre zona industrială Freidorf, pe lângă centrul comercial Shopping City, apoi pe liniile din sudul și sud-estul Timișoarei, prin Chișoda, Giroc și Rudicica, și se încheie în zona Industrială Buziașului, aproape de Calea Stan Vidrighin.

Lista stațiilor anunțate este la fel de ambițioasă. Pe lângă stațiile existente, Primăria vorbește despre stații noi în zona Oituz, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, în Freidorf, pe strada Ardealului, în zona centrului comercial de pe Calea Șagului, dar și în Chișoda, Giroc, Rudicica și la intrarea în Moșnița Nouă. În zona Industrială Buziașului este invocată o zonă intermodală, cu legături spre rețeaua de tramvai de pe Stan Vidrighin. Fiecare stație ar urma să includă facilități de transfer, parcări, spații pentru biciclete, acces pietonal și conexiuni cu transportul public al Timișoarei.

Această hartă arată bine în comunicare. Arată ca un oraș care începe să își folosească infrastructura feroviară, în loc să o trateze ca pe o cicatrice industrială. Dar exact aici apar primele întrebări tehnice serioase. Câte dintre aceste stații au teren clar? Câte sunt în documentații ferme? Câte presupun exproprieri? Câte au acces rutier, pietonal, STPT și park&ride deja rezolvate? Câte sunt stații reale și câte sunt, deocamdată, puncte frumoase pe o hartă?

Formularea din comunicat, cu „terenurile Primăriei” și „terenurile CFR”, trebuie citită cu atenție. Calea ferată nu înseamnă doar două șine și un terasament. În jurul infrastructurii feroviare există zone de siguranță, zone de protecție, instalații, rețele, cabluri, drumuri tehnologice, terenuri cu regim special și, în foarte multe cazuri, o istorie cadastrală complicată. Iar o stație urbană modernă nu încape într-o fotografie de PR. Are nevoie de peroane, acces pietonal, iluminat, rampe, eventual lifturi, parcări, biciclete, conexiuni cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul, uneori pasaje și terenuri suplimentare.

Primăria poate avea povestea stațiilor. Nu este clar că are și terenul stațiilor.

Aici se mută proiectul din randare în cadastru. Iar cadastru înseamnă cumpărări, negocieri, exproprieri, PUZ-uri, avize, litigii și ani de birocrație. Exact partea mai puțin spectaculoasă, dar decisivă. Trenul urban nu se face doar cu un acord politic și o hartă colorată. Se face cu terenuri, contracte, responsabilități și bani de operare.

Comunicatul mai adaugă o miză regională, mai exact perspectiva unei conexiuni de navetă mai rapide și mai eficiente între Timișoara și Arad. Asta lărgește povestea. Nu mai vorbim doar despre oraș, ci despre o posibilă axă regională Timișoara–Arad, o mini-regiune de mobilitate zilnică. Conceptual, e coerent. Administrativ, depășește cu mult ce poate controla singură Primăria Timișoara.

Protocolul de formă. Cooperare, nu construcție

Piesa documentară esențială este protocolul semnat în 17 mai 2023 între Primăria Municipiului Timișoara și Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara. Documentul poartă și o înregistrare ulterioară, MTM 2023-006440 din 18 mai 2023. Din partea Primăriei apare Dominic Fritz, iar din partea Sucursalei Regionale CFR Timișoara apare Adrian Istrati, director. Pe document apare și Culiță Chiș, șef Transport Feroviar.

Obiectul protocolului este formulat amplu: cooperare interinstituțională pentru derularea și respectarea termenilor, sprijinirea și asigurarea de personal și resurse financiare pentru realizarea obiectivului „Sistem de transport public integrat metropolitan utilizând rețeaua de tramvai urbană și rețeaua feroviară în zona aglomerației urbane Timișoara”. Sună solid. Citit atent, documentul este însă mult mai modest decât promisiunea politică.

Părțile convin să nominalizeze persoane responsabile, să intensifice consultările, să transmită informații, să acorde sprijin pentru îndeplinirea responsabilităților, să înainteze documentații spre avizare și să emită avize în condițiile legii. Primăria își asumă să acorde sprijin către SRCF Timișoara, să înainteze documentații spre avizare, să asigure resurse financiare, umane și logistice, conform competenței, pentru documentațiile necesare implementării protocolului și să depună diligențe pentru avize, acorduri și autorizații. SRCF Timișoara își asumă sprijin și avizare a documentațiilor în condițiile legii.

Este limbaj de cadru administrativ, nu de șantier. Protocolul produce consultări și avize. Nu produce șine, trenuri sau finanțare.

Diferența este importantă. Un protocol cu CFR nu înseamnă tren metropolitan funcțional. Nu înseamnă bani aprobați. Nu înseamnă material rulant cumpărat. Nu înseamnă orar, operator, tarife integrate, stații construite sau exproprieri finalizate. Înseamnă că Primăria și CFR acceptă să vorbească, să schimbe documente și să pregătească terenul birocratic.

La fel de important este ce lipsește. Nu apare un calendar executiv clar. Nu apare valoarea finanțării asumate de părți. Nu apare mecanismul de operare. Nu apare cine cumpără trenurile. Nu apare cine suportă costurile de exploatare. Nu apare cum se împart terenurile, exproprierile și investițiile locale din jurul viitoarelor stații.

Protocolul din 2023 este util Primăriei ca probă de început administrativ. Demonstrează că tema era pe agendă înainte de comunicatul din 2026. Nu demonstrează că Primăria construiește tren metropolitan. Cooperarea există. Construcția rămâne în alt film. Unul SF, deocamdată utopic și total neancorat în realitatea financiară și urbanistică a Timișoarei.

10.000 de lei pentru visul metropolitan

Dacă protocolul din 2023 arată nivelul de cooperare, documentul din 22 aprilie 2024 arată brutal diferența dintre ambiția proiectului și contabilitatea reală. Este o „Propunere de angajare a unei cheltuieli”, emisă de Direcția Generală P.L.M.S.T.F., compartimentul P.M.S.B.S.T., cu numărul 1 din 22.04.2024. Beneficiarul este Municipiul Timișoara, iar scopul este SF pentru „Sistem de transport public integrat metropolitan utilizând rețeaua de tramvai urbană și rețeaua feroviară în zona aglomerației urbane Timișoara – Trim II 2024”.

În tabelul de calcul al disponibilului de credite bugetare apare suma angajată: 10.000 lei. Exact atât. Adică ridicol de mică și în contrast total cu sute de milioane de euro despre care pomenește edilul Timișoarei și comunicatul Primăriei, plus celelalte planuri din 2022 și 2023. Hârtia suportă orice, însă când aceste povești de adormit funcționarii ar trebui puse în practică, realitatea lovește în moalele capului, cu viteza unui tren de mare viteză din Japonia.

Pe document apar semnături și vize administrative. Culiță Chiș apare ca director general/șef pe zona de specialitate, Lidia Vîlceanu apare la întocmire, Cornelia Tiran la compartimentul de contabilitate, iar jos apare ordonatorul de credite, primarul Dominic Fritz. Pe document există și nota manuscrisă privind clarificarea oportunității politice și urmărirea încadrării cheltuielii. Dincolo de formulări, suma rămâne aceeași: 10.000 lei.

Contrastul este aproape didactic. La nivel de discurs, administrația vorbește despre tren-tramvai, mobilitate metropolitană, rețea integrată, reducerea traficului auto, legături regionale și dezvoltare urbană durabilă. La nivel de angajament bugetar, apare o sumă cu care abia începi să studiezi cum vei studia proiectul.

Nu suma în sine este scandalul. Pentru o etapă preliminară, o administrație poate angaja cheltuieli mici, poate pregăti documentații, poate cere avize și poate testa un cadru birocratic. Disproporția dintre retorica politică și maturitatea financiară a proiectului este însă uriașă. Când comunici public o viziune metropolitană de sute de milioane de euro, dar documentele arată pași bugetari de 10.000 lei, stadiul real nu este implementarea. Este pregătirea birocratică a unei intenții.

Această piesă trebuie folosită cu precizie. Nu spunem că un proiect de sute de milioane trebuia plătit dintr-o singură angajare bugetară. Dar putem spune ceva mai greu de combătut. Concret, până acum, contribuția locală vizibilă pare să fie în zona studiilor, documentațiilor și cadrului administrativ, nu în zona investiției grele.

Aici se leagă totul de șantierul CFR. Primăria are un proiect mare, dar pașii locali sunt mici. CFR are un șantier mare, bani europeni și constructor. Din această combinație se naște comunicarea din 2026: un vis metropolitan vechi, cu buget local subțire, lipit de o magistrală europeană aflată deja în reconstrucție. Între trenul metropolitan din discurs și contabilitatea reală stau, deocamdată, 10.000 de lei.

Ce este, de fapt, „al Primăriei” în proiect? Doar spoiala

Dincolo de randări, hărți și formule despre oraș verde, „Trenul Metropolitan Timișoara” trebuie desfăcut rece, aproape contabilicește. Cine aduce infrastructura, cine aduce banii, cine execută și ce rămâne efectiv în sarcina administrației locale?

CFR aduce coloana vertebrală reală a sistemului: liniile, electrificarea, modernizarea magistralei, semnalizarea ERTMS, peroanele, reorganizarea stațiilor, pasarelele și infrastructura feroviară grea. Tot CFR administrează coridorul, terenurile feroviare, sloturile de circulație și interoperabilitatea europeană. Fără CFR, nu există nici infrastructura fizică, nici cadrul tehnic al viitorului tren urban.

PNRR aduce finanțarea mare. Nu Primăria Timișoara suportă miliardele necesare modernizării tronsonului Timișoara Est – Ronaț Triaj. Banii vin prin programul european care finanțează coridorul strategic Caransebeș – Timișoara – Arad. Fără fondurile europene și fără proiectul național de modernizare feroviară, ideea de tren urban ar fi rămas, cel mai probabil, la nivel de powerpoint metropolitan.

Webuild și asocierea de constructori aduc execuția efectivă. Șantierul, demolările, mutările de linii, terasamentele, catenara, pasarelele, reorganizarea stațiilor și infrastructura pentru viteze de până la 160 km/h sunt realizate de contractorii proiectului CFR. Primăria nu coordonează aceste lucrări și nici nu controlează ritmul lor.

În sarcina Primăriei rămân studiile, integrarea urbană, eventualele halte suplimentare, nodurile intermodale, legăturile cu STPT, park&ride-urile, accesele pietonale, reconfigurările urbanistice, exproprierile și brandingul politic al proiectului.

Tocmai aceste componente locale pot deveni cele mai dificile administrativ. O stație nouă nu înseamnă doar un peron și un panou electronic. Înseamnă teren, acces rutier, legături pietonale, parcări, biciclete, relație cu transportul public, avize, PUZ-uri, exproprieri și bani de operare. Iar terenurile din jurul infrastructurii CFR sunt rareori simple. Coridorul feroviar are zone de siguranță și protecție, iar multe dintre viitoarele puncte de acces, stații sau noduri intermodale probabil nu încap pur și simplu în amprenta actuală a căii ferate.

De aici începe partea murdară și lentă, pe care comunicarea politică o preferă în plan secund. Negocieri, cumpărări, exproprieri, avize, litigii, actualizări urbanistice și ani de birocrație. În fotografia oficială avem viitor metropolitan. În dosarul cadastral putem avea surprize de secol XX și XXI.

CFR reconstruiește magistrala. Primăria încearcă timid și forțată de împrejurări și de dezvoltarea care vine peste ea, să construiască sensul urban al magistralei. După scoaterea CFR, PNRR și Webuild din ecuație, din „trenul metropolitan” rămâne partea locală cea mai complicată, dar și cea mai puțin clară: cum legi șina altuia de orașul tău.

O magistrală de 160 km/h nu este, automat, S-Bahn timișorean

Una dintre confuziile utile politic este amestecarea a două lucruri diferite, respectiv modernizarea unei magistrale europene și funcționarea unui tren urban de tip metropolitan. O linie proiectată pentru 160 km/h nu devine, prin simpla modernizare, un S-Bahn timișorean.

CFR și Webuild lucrează pe o infrastructură de coridor european. Logica ei este interoperabilitatea, capacitatea, viteza, siguranța, transportul de marfă, conexiunile regionale și eliminarea unor blocaje tehnice. Webuild vorbește despre stații existente modernizate sau extinse, pasaje rutiere supraterane, poduri feroviare, electrificare și semnalizare. Toate sunt lucrări grele, necesare, importante. Dar un tren metropolitan real înseamnă, în exploatare, frecvență mare, orar predictibil, material rulant potrivit, integrare tarifară, autoritate metropolitană, subvenție de operare, conexiuni rapide cu STPT și capacitate disponibilă pe infrastructură.

Pe aceeași infrastructură pot circula trenuri de călători de lung parcurs, trenuri regionale, marfă, trafic internațional și, eventual, tren urban. Aceste fluxuri nu se armonizează singure pentru că apar într-o prezentare frumoasă. Trebuie sloturi, prioritate, orare, operatori și bani. O magistrală europeană poate deveni scheletul unui sistem metropolitan. Nu devine sistem metropolitan prin declarație.

De aceea, partea Primăriei este, de fapt, mai grea decât pare. Nu să spună că vrea tren urban. Să demonstreze că poate transforma o infrastructură CFR într-un serviciu zilnic, util, frecvent și integrat. Adică exact diferența dintre o linie modernizată și un transport public pe care oamenii îl folosesc fără să verifice de trei ori pe zi dacă au prins singura cursă convenabilă.

Aici apare și tensiunea dintre interese. CFR urmărește eficiența coridorului. Orașul are nevoie de opriri dese. Coridorul european iubește viteza și capacitatea. Trenul urban cere frecvență și proximitate. Între cele două logici se poate construi un compromis. Dar compromisurile feroviare nu se fac prin Facebook. Se fac prin proiectare, operare, acorduri și bani.

Primarul-constructor și managerul de narațiune urbană

Există primari care își construiesc imaginea din beton, borduri, poduri, șantiere și termene împinse cu brutalitate administrativă. Sunt primarii de execuție dură, de tip „se face”, cu toate defectele și excesele modelului: autoritari, tehnici, obsedați de control, dar recognoscibili prin infrastructura pe care o lasă fizic în urmă. În imaginarul politic românesc, acesta este tipul Bolojan, Boc sau chiar Robu: administrație măsurată în șantiere, reorganizări, contracte, utilaje, kilometri, pasaje și recepții.

Dominic Fritz funcționează altfel. El nu se prezintă ca primarul care mută muntele cu excavatorul, ci ca primarul care redesenează sensul muntelui pe hartă. Fritz operează mai degrabă ca manager de narațiune urbană și mediator instituțional decât ca primar-constructor clasic. Specialitatea lui politică nu este neapărat infrastructura grea, ci capacitatea de a lega proiecte, instituții, finanțări și tendințe într-o poveste coerentă despre viitorul orașului. În practică însă, pe puținele proiecte mari începute, a eșuat lamentabil sau le-a finalizat cu deficiențe. Nu ajunge să mergi cu pantofi de piele și cu îmbrăcăminte business-casual, plus lavaliera, să îți faci filmulețe virale pentru Facebook pe șantiere. Nici să pozezi cu casca de protecție pe culoarele etajului I al Primăriei Timișoara.

În acest model, Primăria nu este mereu motorul principal. Uneori este interfața. Alteori este traducătorul politic al unor procese deja pornite. Fluxurile europene, proiectele CFR, investițiile private, presiunile pieței imobiliare, obligațiile de mediu, finanțările PNRR sau dezvoltările inevitabile ale unei metropole regionale sunt absorbite într-un discurs local despre modernizare, sustenabilitate și oraș european.

Trenul metropolitan se potrivește perfect acestui tipar. Infrastructura grea vine din altă parte. Banii mari vin din altă parte. Șantierul este al altcuiva. Dar Primăria încearcă să devină autorul sensului urban al proiectului. CFR modernizează linia; administrația Fritz îi atașează povestea orașului conectat. Webuild lucrează pe terasamente; Primăria vorbește despre mobilitate verde. PNRR plătește magistrala; Fritz o introduce în imaginarul metropolitan al Timișoarei.

Aceasta nu este administrație de tip „am construit infrastructura”. Este administrație de tip „am integrat infrastructura altora în viziunea mea despre oraș”. Diferența nu este mică. Prima se verifică în execuție directă. A doua se verifică în capacitatea de coordonare, negociere, planificare și, mai ales, în onestitatea cu care spui publicului cine face efectiv lucrarea și cine doar îi pune ramă urbanistică.

Trenul nu este un caz izolat. Același model se vede în multe proiecte mari care au în spate fonduri europene, infrastructură de stat, investiții private, șantiere deja pornite sau presiuni inevitabile de dezvoltare urbană. Administrația Fritz are talentul de a le aduce într-o poveste coerentă, de a le pune etichetă europeană, de a le lega de un imaginar occidental și de a le transforma în dovada propriei direcții politice.

Uneori, acest rol poate fi util orașului. Un primar care știe să lege instituții, să împingă teme, să creeze presiune publică și să dea sens unor investiții disparate poate accelera proiecte care altfel ar rămâne în sertare. Dar atunci când povestea devine mai vizibilă decât șantierul, iar autorul poveștii pare mai important decât proprietarul infrastructurii, analiza trebuie să se oprească din aplauze și să se uite la contracte.

Randarea occidentală și șantierul real

Între imaginea proiectului și realitatea șantierului există, deocamdată, o distanță cât o magistrală. În randări și în limbajul Primăriei, „Trenul Metropolitan” vine cu gări elegante, stații intermodale, biciclete, park&ride-uri, hub-uri, piețe urbane, spații verzi și mobilitate verde. Este Timișoara desenată ca într-un manual occidental de regenerare urbană…curată, conectată, fluidă, rațională, cu oameni care schimbă tramvaiul cu trenul și mașina cu bicicleta.

Terenul arată mult mai puțin instagramabil. Pe tronsonul urban al magistralei, realitatea este încă una de șantier feroviar greu. Presa locală nota în aprilie 2026 că, în ultimele șase luni, „nu s-a schimbat prea mult peisajul” pe Lotul 3, pe segmentul care traversează Timișoara de la Gara de Est până în Ronaț Triaj. În zona Gării de Est erau aproximativ 1.500 metri liniari de șină așezați, dar mai trebuiau instalați stâlpii și catenara. Între Gara de Est și Gara de Nord, articolul vorbea despre „multă liniște”, fără niciun metru de linie nouă, cu terasamente primare, panouri fonoabsorbante și un tablier montat de luni bune.

La Gara de Nord, pasarela pietonală era descrisă ca montată cu încetinitorul. Doar două segmente instalate, acces la viitoarele peroane și parcare la stadiu de fundație, spații ale fostelor magazii încă în transformare. Asta nu anulează proiectul. Îi arată ritmul. Șantierul real nu merge în cadența comunicatului politic.

În mai 2026, publicațiile timișorene au relatat că Lotul 3, Timișoara Est – Ronaț Triaj, ajunsese la 22% realizare, potrivit reprezentanților CFR Infrastructură Timișoara. În zona Ronaț Triaj era indicat cel mai slab progres din ultimul an. Pe un segment de la Parcul Industrial și Tehnologic spre Pasajul Solventul se realizaseră terasamente și piatră de stabilizare pe 1 kilometru, se așezaseră aproximativ 500 metri de cale nouă și se instalaseră stâlpi, dar fără catenară.

Aici contrastul devine aproape perfect jurnalistic. Primarul vorbește despre mobilitatea anului 2040 în timp ce constructorii încă mută liniile anului 1975. În comunicare avem oraș european. În teren avem piatră spartă, oțel, praf, utilaje, restricții și pasarele ridicate pe bucăți.

PUZ-ul Oituz, cu imaginea lui de gară urbană integrată într-un campus modern, spune foarte bine ce fel de oraș vrea Primăria să vândă: un oraș al conexiunilor curate, al spațiilor publice civilizate, al nodurilor intermodale și al dezvoltării ordonate în jurul transportului public. Acolo se vede partea seducătoare a proiectului. Gara nu mai este o margine urâtă a infrastructurii, ci devine centru urban. Linia ferată nu mai este o tăietură industrială, ci axă de dezvoltare. Șantierul CFR devine decorul unei viitoare Timișoare occidentale.

Dar o gară frumoasă într-un PUZ nu înseamnă automat tren metropolitan. O pasarelă modernizată nu înseamnă automat frecvență la 15 minute. O linie pentru 160 km/h nu înseamnă automat transport urban funcțional. Iar un hub intermodal desenat în comunicare nu înseamnă că există deja terenul, banii, exproprierile, operatorul, orarul, materialul rulant și integrarea tarifară.

Aici se rupe vraja randării. Proiectul real este mult mai greu, mai murdar și mai lent decât fotografia politică. CFR trebuie să termine infrastructura. Constructorii trebuie să livreze. Statul trebuie să gestioneze coridorul. Primăria trebuie să găsească terenuri, să lege stațiile de oraș, să rezolve accesele, să gândească parcările, să integreze STPT și să transforme o magistrală europeană într-un serviciu urban zilnic, predictibil și util.

Cine controlează povestea viitorului orașului

Trenul metropolitan nu este doar despre tren. Este despre cine are dreptul să spună încotro merge Timișoara. Aceasta este miza politică a proiectului. Dominic Fritz nu încearcă doar să administreze orașul în sensul clasic al termenului. Încearcă să controleze imaginarul modernizării lui. Nu doar ce se construiește, ci cum este povestită schimbarea. Nu doar cine toarnă betonul, ci cine pune titlul, harta și sensul peste betonul turnat de alții.

Aceasta este specializarea politică a administrației Fritz. care transformă infrastructura altora în viziune proprie. Un proiect CFR devine mobilitate urbană Fritz. Un șantier finanțat prin PNRR devine promisiune metropolitană locală. O modernizare de magistrală europeană devine decorul unei administrații care se prezintă ca arhitect al viitorului.

Modelul funcționează electoral pentru că publicul urban educat reacționează bine la asemenea limbaj. Hărți, viziuni, integrare, mobilitate verde, oraș de 15 minute, tren urban, noduri intermodale, regenerare, campusuri, piste, biciclete, hub-uri, conectivitate metropolitană. Sunt cuvinte care dau senzația de direcție, chiar și atunci când execuția reală depinde de CFR, Guvern, constructori, finanțări europene și ani de șantier.

Într-un oraș obosit de improvizație, povestea ordinii europene are putere. Iar Fritz știe să o spună. Nu promite doar o linie de tren. Promite o Timișoară care se vede pe sine ca metropolă occidentală, legată inteligent, verde, civilizată, scoasă din logica mașinii și împinsă spre harta mare a Europei urbane.

Doar că între poveste și proprietatea reală asupra execuției rămâne o distanță enormă. CFR are liniile. PNRR are banii. Webuild are șantierul. Primăria are, deocamdată, narațiunea, studiile, posibilele halte, posibilele terenuri, posibilele exproprieri și promisiunea unei integrări viitoare.

Dacă proiectul va reuși, orașul poate câștiga enorm. Timișoara are nevoie de o mobilitate metropolitană reală, nu doar de trafic sufocat, navetiști împinși spre mașină și cartiere-dormitor crescute în jurul șoselelor. Dar paternitatea politică trebuie ținută sub control. Una este să folosești inteligent infrastructura CFR. Alta este să transformi infrastructura CFR, finanțată european și executată de alții, în certificat de mare constructor local.

Poate că adevărata specializare politică a lui Dominic Fritz nu este construcția infrastructurii, ci construcția poveștii despre infrastructură. Iar în Timișoara ultimilor ani, uneori povestea circulă mai repede decât trenul. Nu personalul de Jimbolia, ci un aizban ICE german transplantat pe Bega sau un TGV francez.