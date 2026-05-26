Aproape 150 de cereri pentru programul gratuit de sterilizare a animalelor de companie din Timișoara

Programul gratuit de sterilizare a animalelor de companie derulat de Primăria Timișoara a stârnit un interes ridicat în rândul timișorenilor, aproape 150 de cereri fiind depuse în doar câteva zile de la extinderea facilităților oferite.

”Am extins programul de sterilizare gratuită și l-am făcut mai accesibil, iar semnalele au venit rapid: aproape 150 de  cereri în doar câteva zile.

Ne bucurăm să vedem atât de mulți timișoreni responsabili care aleg să facă un bine pentru animăluțele lor și pentru comunitate.

Am eliminat criteriul legat de venitul proprietarului, am inclus și pisicuțele în program, iar pentru cei care nu pot ajunge la cabinet am introdus transport gratuit dus-întors la clinică.

Programările la cabinet încep din 2 iunie, transmite Primăria Timișoara.

