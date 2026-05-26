O aeronavă IAR-330 a aterizat de urgență lângă Reșița din cauza unei defecțiuni în timpul zborului

O aeronavă IAR-330 aparținând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata a aterizat de urgență, marți, în apropierea municipiului Reșița, din cauza unei defecțiuni tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție.

Potrivit MInisterului Apărării Naționale, aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol.

„Situația a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activitățile de verificare tehnică și evaluare sunt în desfășurare. Siguranța personalului și desfășurarea în condiții de securitate a activităților de zbor reprezintă priorități permanente ale Forțelor Aeriene Române”, transmite MApN, potrivit Mediafax.

Sursa foto: arhivă Ministerul Apararii Nationale, Romania – www.mapn.ro