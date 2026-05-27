Bărbat arestat pentru spargerea a cel puţin 9 maşini, la Timişoara. A furat camere de bord, dar şi alte obiecte

Bărbat reţinut pentru spargerea a cel puţin 9 maşini, la Timişoara. A furat camere de bord, dar şi alte obiecte

Polițiștii Secției 4 Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 38 de ani bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat, tentativă la furt calificat și distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 23–25 mai 2026, acesta ar fi spart geamurile mai multor autoturisme parcate pe raza municipiului Timișoara, folosind pietre, după care ar fi pătruns în interior și ar fi sustras diverse bunuri, în special camere de bord, provocând totodată distrugeri proprietarilor.

În cauză, polițiștii au documentat până în prezent 9 fapte, comise prin același mod de operare.

De asemenea, bărbatul este bănuit că, la data de 25 mai 2026, ar fi pătruns prin efracție într-o unitate hotelieră din localitatea Giroc, de unde ar fi sustras mai multe televizoare.

În urma probatoriului administrat, la data de 26 mai 2026, față de bărbatul de 38 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind ulterior prezentat magistraților.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de investigare și cercetare au fost desfășurate de polițiștii Secției 4 Timișoara, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 1 Timișoara și Secției 1 Poliție Rurală Ghiroda.