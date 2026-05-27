Garda de Mediu Timiș a aplicat o sancțiune de 70.000 de lei pentru nereguli privind gestionarea deșeurilor

În urma verificărilor efectuate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, în continuarea acțiunii mixte desfășurate în 26 mai la amplasamentul situat în extravilanul municipiului Lugoj, au fost constatate noi neconformități privind nerespectarea obligațiilor legale în domeniul protecției mediului.

Pentru deficiențele constatate, comisarii GNM – CJ Timiș au aplicat miercuri o nouă sancțiune contravențională în valoare de 70.000 lei, ca urmare a nerespectării prevederilor legale privind gestionarea deșeurilor și a obligațiilor stabilite în sarcina operatorului economic.

”Reamintim faptul că depozitarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate și neîndeplinirea măsurilor dispuse de autoritățile competente pot produce efecte semnificative asupra mediului, afectând solul, apele și sănătatea populației.

GNM – CJ Timiș va continua monitorizarea amplasamentului și verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, iar în cazul identificării unor noi abateri vor fi aplicate măsurile legale corespunzătoare”, transmite Luci Musuroi, comisar-șef al Gărzii de Mediu Timiș.