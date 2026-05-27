STPT: Venituri proprii mai mari în 2025

Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a încheiat exercițiul financiar al anului 2025 cu venituri totale de 191,4 milioane lei (+2,2% față de 2024), un profit net de 3,77 milioane lei și un volum operațional record de 10,38 milioane kilometri parcurși (441.378 km mai mulți decât în 2024).

Numărul de biletele vândute a crescut cu peste 600.000 de unități, acest lucru ducând la creșterea veniturilor proprii cu 19,4% (+5,7 milioane lei), permițând reducerea cu ~1,5 milioane lei a veniturilor din subvenții, acordate în 2025 de Primăria Municipiului Timișoara și UAT-urile membre ale ADI SMTT, iar costul de operare mediu la transportul public, activitatea preponderentă, a scăzut la 17,01 lei/km de la 17,23 lei/km în 2024.

Indicatori financiari 2025 vs. 2024

Indicator (mii lei)

2024

2025

Variație

VENITURI TOTALE din care:

187.229

191.402

+2,2%

Venituri proprii

29.343

35.043

+19,4%

Venituri din subvenții reprezentând compensația

157.887

156.359

-1,0%

CHELTUIELI TOTALE

178.237

186.889

+4,9%

1. Creșterea veniturilor proprii — reducerea directă a veniturilor din subvenții

Veniturile proprii ale STPT (vânzări de titluri de călătorie, venituri din activitatea de întreținere iluminat public, servicii prestate către terți, închirieri, publicitate, venituri financiare) au crescut cu 5,7 milioane lei față de 2024, ajungând la 35,058 milioane lei (+19,4%). În același interval, veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie au crescut cu 25,7%, de la 24.006 la 30.186 milioane lei (peste 600.000 bilete vândute în plus în 2025 față de 2024)

Conform mecanismului de calcul al compensației de serviciu public — compensația se determină ca diferență între costurile eligibile (la care se adaugă un profit rezonabil de 4,23%) și veniturile încasate de operator.

Practic, fiecare leu generat suplimentar din venituri proprii înseamnă, automat, un leu mai puțin solicitat de la bugetele locale ale UAT-urilor pentru care prestăm serviciul public de transport. Concret, în 2025:

  • veniturile proprii ale STPT au crescut cu 5,7 milioane lei față de 2024 (+19,4%);

  • veniturile din subvenții reprezentând compensația s-a redus cu ~1,5 milioane lei (de la 157,9 la 156,4 milioane lei), deși costurile au crescut din cauza inflației și scumpirii energiei;

  • gradul de auto-acoperire (venituri proprii/cheltuieli totale) a crescut de la 16,5% la 18,8% (+2,3 puncte procentuale);

  • productivitatea per salariat a crescut de la 171,5 la 178,7 mii lei/salariat (+4,2%), în condițiile reducerii numărului mediu de personal de la 1.092 la 1.071.

2. Cost pe kilometru în scădere — economii suplimentare pentru UAT-uri

Costul mediu de operare pe kilometru pe cele 4 tipuri de transport s-a redus de la 17,23 lei/km la 17,01 lei/km (-1,3%):

Mod de transport

Cost/km 2024

Cost/km 2025

Variație

Autobuz

11,98 lei

11,90 lei

-0,7%

Troleibuz

22,48 lei

22,35 lei

-0,6%

Tramvai

24,55 lei

23,75 lei

-3,3%

Transport naval

115,56 lei

110,48 lei

-4,4%

Cost mediu / km

17,23 lei

17,01 lei

-1,3%

3. Disciplina în controlul costurilor

Profitul net al exercițiului 2025 — 3,77 milioane lei — este inferior celui din 2024 (7,90 milioane lei). Reducerea reflectă presiunea reală asupra structurii de cost a unui operator de transport public, în special pe două direcții:

  • energia electrică și combustibilii: +23,6% (de la 11,2 la 13,9 milioane lei), pe fondul scumpirii energiei electrice utilizate de rețeaua electrificată (tramvai, troleibuz, autobuz);

  • prestațiile externe de servicii: +44,5% (de la 11,8 la 17,1 milioane lei), reflectând costurile de reparații pentru noile vehicule.

În acest context inflaționist, faptul că STPT a reușit să crească veniturile proprii cu 19,4%, să reducă subvenția cu 1,5 mil. lei și să reducă costul de operare pe kilometru la toate tipurile de transport, confirmă viabilitatea operațională a societății și eficacitatea măsurilor interne de management.

4. Indicatori operaționali

Indicator operațional

2024

2025

Variație

Km parcurși – total (mii)

9.937

10.379

+4,4%

Tramvai

2.467

2.684

+8,8%

Troleibuz

1.549

1.629

+5,2%

Autobuz

5.874

6.023

+2,5%

Transport naval

47

43

-9,8%

Anul 2025 ne-a confirmat că STPT poate fi eficient fără compromisuri privind calitatea serviciului public. Pentru 2026 am stabilit trei priorități: creșterea calității serviciului pentru călători, digitalizarea completă a operațiunilor și creșterea continuă a veniturilor proprii. Nu sunt obiective separate, ci o singură direcție — un transport public modern, transparent și responsabil față de cetățeni și față de bugetele Primăriei Timișoara și a UAT- urilor membre ale ADI SMTT”Florin Petolea, director general STPT.

 

