Program special la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara în 1 iunie

Luni, 1 iunie, Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Timișoara va avea un program special de funcționare.

În această zi va fi deschis exclusiv Biroul de înregistrare a deceselor, care va funcționa în intervalul orar 10:00–13:00. Celelalte servicii ale Direcției nu vor fi disponibile.

Reamintim că, pentru înregistrarea unui deces, documentele necesare pot fi depuse la orice

primărie, care va transmite dosarul electronic ofițerului de stare civilă competent să înregistreze

decesul. După înregistrarea decesului, certificatul de deces va fi înmânat de către ofițerul de stare civilă de la primăria la care au fost depuse documentele.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor, bulevardul Mihai Eminescu nr 15, la numărul 0256.969, tastele 1-5-1 sau prin email la evpers@primariatm.ro.

CITEȘTE ȘI: Scăpări de gaz la o benzinărie din Giroc. Oameni evacuați, perimetru de siguranță pe 100 de metri