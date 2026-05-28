„Leii” din Banat au încheiat sezonul 2025-2026 pe locul al zecelea

Meciul decisiv din seria în cel mult trei acte cu CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, medaliată cu bronz în ediția precedentă a Ligii Naționale de Baschet Masculin, a fost câștigat la mare luptă de echipa olteană: 94-90, miercuri seară, la sala „Constantin Jude”.

Această partidă a marcat sfârșitul stagiunii pentru ambele formații. Învingătoare cu 2-1 la general, CS Vâlcea 1924 s-a clasat pe locul al nouălea, în timp ce SCM Politehnica Timișoara a ocupat poziția a zecea.

La ultima reprezentație, a 39-a (37 în campionat și două în Cupa României, din 23 septembrie până în 27 mai), elevii antrenorului Dragan Petričević au făcut un joc bun, conducând până aproape de final.

Când mai erau două minute și jumătate de joc, CS Vâlcea 1924 a reușit să întoarcă rezultatul și să se impună sub privirile unei galerii proprii de doar cinci persoane ce a dominat însă fondul sonor în sala „Constantin Jude”.

Bogić Vujošević a fost cel mai bun marcator al echipei timișorene, cu 22 de puncte marcate. El a fost urmat, în ordine, de Dejan Bjelić (21p), Robert Schipor (14p), Adam Mirković (14p), Jalen Nesbitt (7p), Șerban Horga (6p), Marcu Badiu (4p), Laszlo Lazar (2p). De la CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea s-au evidențiat Bryn Forbes și Emmanuel Lecomte, cu câte 23 de puncte puse pe tabelă.

„Am fi meritat victoria în acest meci. Nu am avut suficiente resurse, ne-au lipsit trei jucători, organizatori de joc.

După Bogić Vujošević, următorul a fost Șerban Horga.

Dacă ne așteptăm să învingem echipa cu al doilea cel mai mare buget din România cu un tânăr în vârstă de 19 ani… Am fost foarte aproape să facem asta!

Îmi pare rău că nu am reușit să învingem în ultimul meci acasă din acest sezon, însă consider că a fost un sezon bun, mai dificil decât precedentul”, a declarat antrenorul Dragan Petričević.