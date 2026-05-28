Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: Viitorul educației începe acum

„Transformările digitale și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale schimbă profund modul în care profesorii predau, comunică și construiesc experiențe de învățare. Dacă în urmă cu câțiva ani digitalizarea era privită mai degrabă ca un instrument complementar, astăzi ea devine o competență esențială pentru profesia didactică.

În acest context, universitățile au un rol strategic în pregătirea și susținerea profesorilor pentru adaptarea la noile realități educaționale”, arată rectorul Universității de Vest din Timișoara (UVT), prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

„Un raport recent OECD, apărut în aprilie 2026, cu titlul „Results from the Teacher Knowledge Survey”, arată că profesorii care dețin competențe pedagogice solide și capacitatea de a integra tehnologiile digitale creează medii de învățare mai eficiente, mai interactive și mai adaptate nevoilor actuale ale elevilor și studenților.

Raportul subliniază că expertiza pedagogică modernă nu mai înseamnă doar transmiterea informației, ci și capacitatea de a utiliza tehnologia pentru stimularea gândirii critice, colaborării și învățării active. Inteligența artificială generează atât oportunități, cât și provocări pentru sistemele educaționale.

Instrumentele bazate pe AI pot personaliza învățarea, pot automatiza sarcini repetitive și pot oferi feedback rapid studenților dar, în același timp, profesorii trebuie să învețe să gestioneze riscurile asociate utilizării acestor tehnologii, inclusiv problemele etice, dependența excesivă de instrumente automate sau dificultățile legate de evaluarea autentică a învățării”, mai arată rectorul UVT.

„În acest nou context, universitățile devin actori-cheie ai transformării educaționale iar rolul lor nu se limitează la formarea inițială a profesorilor, ci include dezvoltarea continuă a competențelor pedagogice și digitale ale personalului academic și didactic.

Universitățile trebuie să creeze programe de formare care să combine competențele pedagogice clasice cu utilizarea critică și responsabilă a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale. În acest context, specialiștii în educație atrag atenția că simpla introducere a tehnologiei în sălile de clasă nu garantează automat îmbunătățirea procesului educațional.

Diferența este făcută de modul în care profesorii utilizează tehnologia pentru a stimula participarea, reflecția și implicarea activă a studenților. De aceea, universitățile trebuie să susțină atât digitalizarea infrastructurii, cât și dezvoltarea unei culturi academice colaborative, bazate pe inovare și învățare continuă”, remarcă rectorul UVT.

„Raportul OECD (2026) evidențiază și faptul că profesorii care beneficiază de formare continuă, mentorat și colaborare profesională gestionează mai eficient stresul profesional și se adaptează mai ușor schimbărilor tehnologice.

Într-o perioadă marcată de transformări rapide ale pieței muncii și ale societății, competențele pedagogice și digitale devin factori esențiali pentru calitatea educației și pentru reziliența sistemelor educaționale”, adaugă profesorul universitar Marilen Gabriel Pirtea.

„În următorii ani, provocarea majoră pentru universități va fi aceea de a pregăti profesori capabili nu doar să utilizeze tehnologia, ci să o integreze într-un mod critic, etic și pedagogic relevant.

Adaptarea la digitalizare și inteligența artificială nu mai reprezintă o opțiune, ci o condiție fundamentală pentru educația viitorului. Într-o lume în care inteligența artificială și digitalizarea transformă rapid educația, adevărata provocare nu este dacă tehnologia va intra în universități, ci dacă profesorii și instituțiile vor reuși să o transforme într-un instrument autentic de dezvoltare umană și intelectuală.

Viitorul educației nu va aparține celor care folosesc cel mai mult tehnologia, ci celor care știu să combine competența pedagogică, gândirea critică și inovația cu valorile fundamentale ale educației.

În acest proces, universitățile au responsabilitatea de a deveni nu doar spații de transmitere a cunoașterii, ci comunități active de învățare, adaptare și transformare socială”, conchide rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea.