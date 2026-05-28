Cum s-a produs accidentul în care au fost implicate o maşină şi două motociclete, lângă Timişoara

Joi, 28 mai, în jurul orei 09:40, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în apropiere de Timişoara.

Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 65 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, din direcția Timișoara către Becicherecu Mic, iar la un moment dat a intrat în coliziune față-spate cu o motocicletă care circula în fața sa, condusă de un bărbat tot de 65 de ani.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-o altă motocicletă care se deplasa în aceeași direcție, în fața primeia.

În urma evenimentului rutier au rezultat două victime, respectiv motociclistul în vârstă de 65 de ani și pasagera acestuia, o femeie de 61 de ani, ambii fiind transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii vehiculelor implicate în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

