Trei bebeluși și o poveste emoționantă la Maternitatea Bega

Actualitate
Publicat în de Dana Istrat
O poveste emoționantă despre curaj, speranță și profesionalism medical a fost scrisă în cadrul Maternității Bega, aparținând Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

„O pacientă în vârstă de 44 de ani, cu o sarcină obținută natural, a adus pe lume tripleți — o sarcină bicorială, triamniotică, monitorizată atent pe tot parcursul evoluției sale până la 35 de săptămâni de gestație.

Cei trei băieței, Darko, Milan și Deian, au venit pe lume în condiții bune, având greutățile de: Darko – 2000 g, Milan – 2000 g și Deian – 1800 g”, au precizat reprezentanții unității sanitare.

Nașterea a fost posibilă datorită implicării și colaborării unei echipe medicale multidisciplinare dedicate: dr. Timircan Mădălina, dr. Burnescu, dr. Vienescu, as. Nadis Mona, dr. Ocică, dr. Dima Mirabela, dr. Cerbu Bogdan, dr. Barth Denisa alături de echipa de asistenți medicali din cadrul secției de neonatologie.

