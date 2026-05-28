Recomandări de weekend de la Visit Timiș: două evenimente de neratat în județul Timiș, pentru familii, copii și pasionați de sport, în weekendul prelungit 29 mai – 1 iunie 2026

Visit Timiș invită locuitorii și vizitatorii județului să descopere, în weekendul prelungit de Ziua Copilului, două evenimente care aduc împreună natura, sportul și bucuria comunității: Electroruga de Copii, la Buzad, și prima ediție a Dumbrăvița Generation Cup, turneul internațional de fotbal juvenil organizat la Dumbrăvița.

De Ziua Copilului, universul festivalului Electroruga de Buzad se deschide pentru cei mici și pentru familiile lor, printr-un eveniment dedicat copilăriei, jocului și reconectării cu natura. Păstrând spiritul festivalului, „rădăcini adânci, rânduială nouă”, organizatorii propun o zi întreagă de joacă, descoperire și explorare, la The Village, spațiul aflat la poalele dealurilor împădurite ale Lipovei.

Programul include ateliere creative, jocuri și competiții, drumeții, teatru de păpuși, momente de magie, muzică și activități prin care copiii descoperă viața la țară și frumusețea timpului petrecut afară. În același timp, părinții se vor putea relaxa în hamace, vor savura mâncare bună și băuturi răcoritoare și vor putea participa la ateliere și momente dedicate lor.

„Ne dorim ca Electroruga de Copii să fie mai mult decât un eveniment de 1 Iunie. Vrem să oferim familiilor o experiență autentică, într-un cadru natural, unde copiii să poată explora liber, iar părinții să încetinească ritmul și să se bucure de timp petrecut împreună”, transmit organizatorii.

Intrarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Pentru acces este necesară achiziționarea unui bilet în valoare de 20 de lei, sumă care se transformă integral în consumație în cadrul festivalului. Participanții au la dispoziție două variante de parcare: gratuit, pe un spațiu cu iarbă aflat înainte de intrarea în sat (la aproximativ 15-20 de minute de mers pe jos până la The Village), sau contra cost, în parcarea amenajată în sat (la aproximativ 5-7 minute de mers pe jos). Electroruga de Copii este susținută de Consiliul Județean Timiș, prin Visit Timiș, și organizată cu sprijinul Primăriei Bogda.

În aceeași perioadă, Dumbrăvița devine gazda primei ediții a unui turneu internațional dedicat micilor fotbaliști, organizat de Academia de Fotbal Dumbrăvița în parteneriat cu Hotel Ibis Timișoara City Center.

Dumbrăvița Generation Cup aduce la start 32 de echipe din țară și din străinătate, iar prima ediție este dedicată copiilor născuți în anii 2016 și 2017.

Viziunea pe termen lung a organizatorilor este transformarea competiției într-o tradiție anuală, care să acopere toate generațiile de sportivi, de la 2009 până la 2020.

Organizarea beneficiază de expertiza fostului internațional Srgian Luchin, iar Litens România este sponsorul principal al evenimentului. Imaginea turneului este asigurată de Tudor Buțan, prezent pe parcursul competiției pentru a încuraja micii fotbaliști și pentru a crea o atmosferă de spectacol sportiv autentic.

„Am văzut plusurile și minusurile turneelor la care am participat în țară și străinătate și am încercat să organizăm totul cât mai bine, atât pe partea sportivă, cât și pe cea de logistică. Ne dorim ca acest turneu să rămână o amintire plăcută pentru acești copii”, a declarat Srgian Luchin.

„Visul nostru este să punem Dumbrăvița pe harta turneelor importante de fotbal juvenil. Este un proiect de suflet pentru comunitate și sperăm ca acești copii să ajungă în viitor la echipe mari”, a adăugat Anca Răcnea, președinta Academiei de Fotbal Dumbrăvița.

Visit Timiș susține proiectul ca pe o inițiativă esențială pentru promovarea unui stil de viață activ și a valorilor precum disciplina, respectul și spiritul de echipă.

Prin aceste recomandări, Visit Timiș continuă să promoveze evenimentele care fac din județul Timiș o destinație vie, primitoare și diversă. Familiile, sportivii și toți cei care caută experiențe autentice sunt invitați să descopere în acest weekend prelungit o parte din ceea ce înseamnă spiritul Banatului.

