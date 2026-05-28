Rusaliile, primul test pentru sezonul estival. Cazare de la 38 de lei pe noapte pe litoral

Weekendul prelungit din perioada 30 mai-1 iunie reprezintă primul test pentru sezonul estival, consideră reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Pe litoral, ofertele la cazare pornesc de la 38 de lei/persoană/noapte.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc consideră că minivacanța de Rusalii 2026 este primul test important al sezonului estival și un semnal că vacanțele petrecute în România rămân în atenția românilor. Rusaliile din acest an se suprapun cu Ziua Copilului, iar perioada 30 mai, 31 mai și 1 iunie 2026 este un weekend prelungit.

Estimările federației arată că interesul românilor pentru turismul intern se menține, iar hotelurile au pregătit oferte pentru toate categoriile de turiști.

Pe litoral, gradul de ocupare estimat la începutul acestei săptămâni a fost de aproximativ 30%, dar având în vedere vremea foarte caldă anunțată operatorii se așteaptă ca mulți români să decidă în ultima clipă și să aleagă litoralul pentru minivacanță.

În zona montană, gradul de ocupare estimat până acum este de aproximativ 40%, iar în stațiunile balneare acest ajunge la aproximativ 70%. Turismul rural, în pensiunile omologate, are un grad de ocupare de aproximativ 60%. În Delta Dunării, aproximativ 50% din locurile din pensiuni și hoteluri sunt rezervate.

Analiza FPTR, realizată pe baza ofertelor disponibile pentru Rusalii, arată că România este o destinație accesibilă financiar.

Astfel, pe litoral, cazarea simplă pornește de la 38 lei/persoană/noapte în Eforie Nord, 49 lei în Neptun Olimp, 57 lei în Saturn, 59 lei în Eforie Sud, 62 lei în Venus, 63 lei în Mamaia și 64 lei/persoană/noapte în Jupiter.

Pentru turiștii care doresc mic dejun inclus, tarifele pornesc de la 97 lei/persoană/noapte în Saturn și ajung la 129 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord. Pentru pachetele all inclusive, tarifele sunt cuprinse între 174 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord și 255 lei/persoană/noapte în Mamaia.

La munte, tarifele pornesc de la 57 lei/persoană/noapte în Brașov, 60 lei în Bușteni, 85 lei în Predeal, 90 lei în Sinaia, 115 lei în Moieciu de Sus și 123 lei în Azuga.

În zona Deltei și a destinațiilor apropiate, tarifele pentru cazare simplă pornesc de la 60 lei/persoană/noapte în Corbu, 72 lei/persoană/noapte în Tulcea, 140 lei/persoană/noapte în Vadu și 165 lei/persoană/noapte în Murighiol.

Pentru turismul rural, au fost identificate tarife de la 75 lei/persoană/noapte în pensiuni din Maramureș.

FPTR reamintește că a declarat anul 2026 „Anul calității în turism”.

„Rusaliile 2026 arată că românii caută vacanțe în România și că operatorii economici sunt pregătiți să îi primească. Există cazare pe litoral de la 38 lei/persoană/noapte, există pachete cu mic dejun sub 100 lei/persoană/noapte și există variante all inclusive pentru turiștii care doresc servicii complete.

La sfârșitul săptămânii trecute, rezervările erau sub nivelul de anul trecut, dar anul acesta sunt mai multe hoteluri pregătite să primească turiști, iar vremea caldă poate aduce multe rezervări de ultim moment.

Românul s-a obișnuit să decidă în ultima clipă, iar noi ne așteptăm ca această săptămână să reconfirme interesul pentru turismul intern. România are prețuri accesibile, iar miza anului 2026 este calitatea.

Nu trebuie să concurăm prin tarife mici, ci prin servicii corecte, ospitalitate, profesionalism și respect față de turist”, a declarat Dragoș Răducan, președinte FPTR, potrivit Mediafax.