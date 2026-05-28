Va fi asfalt nou între Timișoara și Beregsău Mare

Între Timișoara și Săcălaz, pe DN 59A continuă lucrările executate de PORR Construct pentru eliminarea tasărilor locale (refacerea fundației drumului și stabilizarea structurii rutiere).

De săptămâna viitoare, începe frezarea vechiului covor asfaltic, dinspre Beregsău Mare către Săcălaz și Timișoara.

„Reamintim că pe aproape 16 km ai DN 59A, între Timișoara și Beregsău Mare, va fi așternut covor asfaltic nou.

Circulați cu prudență, adaptați viteza la condițiile din teren și respectați semnalizarea rutieră temporară!”, a transmis DRDP Timişoara.

Sursa foto: DRDP Timişoara

