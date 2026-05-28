Spitalul Municipal Timișoara pregătește activități dedicate copiilor și viitorilor părinți la ”Supereroii Sănătății”

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara va participa, în data de 1 Iunie, la evenimentul „Supereroii Sănătății”, organizat de Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în Parcul Copiilor.

Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediție, se va desfășura între orele 10:00 și 14:00. Acesta se adresează copiilor cu vârste între 3 și 10 ani, care vor putea descoperi, prin joc și activități interactive, informații despre sănătate, prevenție și îngrijirea celor mici.

În zona dedicată instituțiilor medicale se vor afla Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Echipa medicală a Spitalului Municipal va pregăti un stand dedicat promovării Noii Maternități Odobescu și îngrijirii nou-născutului, sub conceptul „Învăț să am grijă de un bebeluș”.

Copiii vor putea descoperi, într-un mod adaptat vârstei lor, cum este îngrijit un nou-născut și vor avea ocazia să participe la demonstrații interactive legate de îngrijirea bebelușilor. La rândul lor, proaspeții părinți vor putea primi sfaturi utile direct de la specialiștii în neonatologie.

„Ne dorim ca cei mici să descopere, prin joacă și interacțiune cu echipa noastră medicală, că spitalul nu este un loc de care trebuie să le fie frică, ci un loc în care oamenii au grijă de sănătatea lor. Prin participarea la acest eveniment vrem să îi ajutăm pe copii să înțeleagă cât de importante sunt prevenția, igiena și grija față de cei din jur, inclusiv față de cei mai mici dintre noi”, transmite dr. Stela Iurciuc, managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

În cadrul evenimentului, cei mici vor putea participa și la alte activități educative organizate în Parcul Copiilor, unde vor învăța cum funcționează anumite echipamente medicale, cum se acordă primul ajutor și cât de importante sunt regulile de igienă și prevenție pentru sănătate.