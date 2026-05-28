Modernizarea infrastructurii feroviare pe Lotul 2 Lugoj – Timișoara continuă cu intervenții la podul peste Bega (video)

Modernizarea infrastructurii feroviare pe Lotul 2 Lugoj – Timișoara continuă cu intervenții la podul peste Bega

Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare pe Lotul 2 Lugoj – Timișoara continuă în zona podului peste râul Bega, situat la km 537+305, unde se desfășoară în prezent o nouă etapă de execuție.

În aceste zile, pe podul realizat din tablier metalic, cu o deschidere de 85 de metri, se desfășoară operațiuni de montare a predalelor.

”Totodată, în aliniamentul din proximitatea podului, continuă lucrările la suprastructura căii ferate, prin montarea ansamblurilor șină–traversă.

Aceste intervenții fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii feroviare, având ca obiectiv creșterea siguranței circulației, a vitezei de deplasare și a confortului pentru călători”, transmite CFR Infrastructură Timișoara.

