Paradigma educației contabile în era digitală: concluziile Întâlnirii Anuale a Consorțiului Universitaria de la Băile Govora

Departamentul Contabilitate și Audit din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA), Universitatea de Vest din Timișoara, a organizat, recent, la Băile Govora, județul Vâlcea, cea de-a IX-a Întâlnire Anuală a Cadrelor Didactice de Contabilitate din cadrul Consorțiului Universitaria.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai principalelor școli românești de contabilitate, audit și fiscalitate, consolidând dialogul academic național privind viitorul educației economice în era inteligenței artificiale.

La reuniune au participat reprezentanți ai universităților membre ale Consorțiului Universitaria: Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea din Craiova. Reuniunea s-a consolidat, de-a lungul ultimilor ani, ca una dintre cele mai importante platforme academice naționale dedicate educației și cercetării contabile.

Desfășurată sub tema „Educația contabilă în transformare: inteligența artificială, digitalizarea și viitorul profesiei”, reuniunea a facilitat un dialog interdisciplinar privind adaptarea mediului universitar la noile provocări generate de tehnologie, automatizare și schimbările accelerate din profesiile financiar-contabile.

„Suntem într-un moment de cotitură unde tehnologia nu mai este doar un instrument, ci devine parte integrantă a modului în care gândim procesele contabile și de audit. Rolul nostru este să pregătim studenții nu doar pentru a utiliza aceste tehnologii, ci pentru a aduce valoare adăugată prin analiză și etică profesională”, a declarat prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, Directorul Departamentului Contabilitate și Audit din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Temele abordate s-au aliniat tendințelor europene privind transformarea profesiilor financiar-contabile sub impactul digitalizării, sustenabilității și inteligenței artificiale. Sesiunile de lucru și dezbaterile s-au concentrat pe două direcții strategice majore:

Reconfigurarea competențelor profesionale – Prezentarea susținută de Silvia Feldiorean (ACCA Southern Europe) a evidențiat modul în care inteligența artificială și automatizarea transformă profilul contabilului și auditorului financiar, subliniind necesitatea dezvoltării unui model educațional hibrid, capabil să combine competențele digitale cu gândirea critică și raționamentul profesional.

Excelența în cercetarea științifică – Sesiunea coordonată de lector dr. Delia Deliu (Universitatea de Vest din Timișoara), Associate Editor al European Journal of Innovation Management, a abordat rigorile procesului editorial și ale mecanismului de peer review în jurnalele academice internaționale, cu accent pe creșterea vizibilității și impactului cercetării românești din domeniul contabilității.

Dincolo de componenta academică, evenimentul a integrat și o dimensiune culturală și identitară, reafirmând rolul universității ca promotor al valorilor comunitare și al patrimoniului cultural românesc:

Promovarea patrimoniului imaterial: Prin sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Comunei Stoenești, județul Vâlcea, participanții au avut ocazia să descopere tradiția prelucrării borangicului, expresie autentică a patrimoniului imaterial românesc și a continuității meșteșugurilor locale.

Dialogul artelor: Hotelul Palace din Băile Govora a găzduit, pe parcursul evenimentului, o expoziție de icoane și acuarelă organizată în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Vâlcea, oferind un spațiu de dialog între educație, cultură și expresia artistică contemporană.

Documentare culturală: Programul a inclus, de asemenea, vizite documentare la Mănăstirea Hurezi – monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO – și la Salina Ocnele Mari, contribuind la consolidarea relațiilor de colaborare interuniversitară într-un cadru informal și interdisciplinar.

Succesul ediției din acest an a fost susținut de parteneri instituționali precum Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Camera Consultanților Fiscali din România (CCF) și Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), alături de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității locale, reflectând convergența dintre mediul academic, profesiile financiar-contabile și societate.

Mesajul central al reuniunii a fost aceea că viitorul profesiei contabile va aparține specialiștilor capabili să combine competențele digitale și utilizarea inteligenței artificiale cu gândirea critică, etica profesională și capacitatea de interpretare strategică a informației financiare.

Prin organizarea acestei ediții, Universitatea de Vest din Timișoara reconfirmă rolul său activ în dezvoltarea dialogului academic și profesional din domeniul contabilității și auditului.

Într-un context global marcat de digitalizare accelerată și redefinirea profesiilor economice, universitățile românești își reafirmă astfel rolul strategic în formarea profesioniștilor care vor modela economia viitorului.