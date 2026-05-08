Bărbat acuzat de pornografie infantilă, la Timişoara. Cu un cont de socializare fals, având profilul unui minor 15 ani, individul a abordat numeroase tinere

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă în formă agravantă și continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, cel în cauză ar fi procurat, deținut și stocat imagini și videoclipuri cu minori în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, probatoriul a relevat faptul că, utilizând un cont de socializare, în care ar fi folosit profilul unei persoane minore, de 15 ani, bărbatul ar fi abordat un număr însemnat de tinere (cu trăsături fizionomice specifice vârstei minoratului), cărora le-ar fi solicitat să înregistreze, să producă și să distribuie pe contul său de socializare, imagini și videoclipuri în care să se expună și să exercite acte de natură sexuală.

Cel în cauză ar fi recurs la manipularea psihologică a victimelor minore, folosind inclusiv jocuri de tipul „adevăr sau provocare”, modalitate în care ar fi determinat persoanele vătămate să producă și transmită materiale pornografice, a transmis IPJ Timiş.

Totodată, în dispozitivele mobile ale bărbatului, ridicate pe parcursul percheziției domiciliare, în mai multe aplicații și galerii au fost găsite un număr mare de imagini și videoclipuri ce redau minori implicați atât în executarea unor acte de natură sexuală, cât și în raporturi sexuale.

La data de 7 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea bărbatului, de 30 de ani.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.