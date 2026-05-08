Incendiu la Universitatea de Științele Vieții din Timişoara

Vineri, în jurul orei 11:25, ISU Timiș a fost solicitat să intervină pentru lichidarea unui incendiu într-un corp de clădire aflată în renovare, la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (Calea Aradului).

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 3 autospeciale de stingere, o autospecială de lucru la înălțime și 16 pompieri.

La sosirea echipajelor la locul evenimentului, s-a constatat că incendiul se manifesta într-o magazie de la parterul construcției, cu degajări mari de fum în toată clădirea.

Din interiorul clădirii, s-au autoevacuat 4 persoane (muncitori). Aceștia nu necesită îngrijiri medicale.

Incendiul este localizat. Se lucrează pentru lichidarea acestuia și evacuarea fumului.

Misiunea este în dinamică, a transmis ISU Timiş.

Update: Focul a fost stins, iar salvatorii acţionează pentru evacuarea fumului şi înlăturarea efectelor negative.