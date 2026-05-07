„Mascații” au descins la 19 adrese din Timiș și Hunedoara, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 900.000 de lei

Joi, 7 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, în județele Timiș și Hunedoara, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2021-2023, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Timiș, având ca obiect de activitate prestarea de servicii de curierat prin intermediul unei platforme, nu ar fi înregistrat în evidența financiar-contabilă și nu ar fi declarat organelor fiscale teritoriale impozitele și contribuțiile de natură salarială aferente muncii prestate de curieri.

Totodată, în actele contabile ale societății ar fi fost evidențiate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în relația comercială cu alte 6 societăți comerciale, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 918.631 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții, a transmis IPJ Timiș.

Activitățile comerciale au fost desfășurate în beneficiul unor persoane fizice din județele Timiș și Hunedoara.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente, telefoane mobile, precum și hard-uri.

11 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și al Grupării Mobile de Jandarmi “Glad Voievod” Timișoara.