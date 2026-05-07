Probleme cu transportul și cazarea pentru fanii Arsenal din finala Cupei Campionilor de la Budapesta.

Biletele pentru meci, transportul, cazarea (ca să nu vorbim decât de strictul necesar) le dau bătăi de cap fanilor Arsenal care vor veni la Budapesta să-și susțină echipa favorită în finala Ligii Campionilor. Un expert în călătorii recomandă Bucureștiul.

Finala UEFA Champions League de la Budapesta, programată pe 30 mai, riscă să devină cel mai scump și mai complicat eveniment fotbalistic din istoria competiției pentru fanii lui Arsenal, scrie joi The Guardian.

Zboruri directe din Londra care costă până la 1.500 de lire sterline, hoteluri epuizate în raza Capitalei ungare și bilete pe piața neagră la aproape 4.000 de lire sterline transformă visul prezenței pe Puskas Arena într-un exercițiu de anduranță logistică și financiară.

Arsenal a primit din partea UEFA o alocare de 16.824 de bilete oficiale, reprezentând aproximativ 27% din capacitatea arenei de 61.400 de locuri.

Distribuția se face prin tragere la sorți, cu prioritate pentru deținătorii de abonamente.

Prețurile oficiale pornesc de la 70 de euro pentru categoria „fan first” și urcă până la 950 de euro pentru categoria întâi.

Cu toate că UEFA interzice revânzarea pe platforme secundare și avertizează că biletele achiziționate astfel pot fi anulate, ofertele de pe piața neagră pornesc deja de la aproape 4.000 de lire sterline.

Wizz Air, companie maghiară, a anunțat miercuri că dublează numărul de zboruri de la Londra la Budapesta în ziua de vineri, 29 mai, ajungând la opt curse, și va opera șase zboruri sâmbătă.

Însă prețurile rămân prohibitive pentru mulți.

Alternativele includ zboruri spre orașe apropiate – Bratislava sau Viena – urmate de deplasarea terestră, sau chiar București, de unde există trenuri de noapte spre Budapesta, la o distanță de aproximativ 15 ore.

Un autobuz direct Londra – Budapesta există și el, la sub 300 de lire sterline dus-întors, cu singura condiție de a suporta 48 de ore de drum și o noapte la Nürnberg.

Cazarea mai vine cu alte probleme.

Hotelurile din Budapesta sunt practic epuizate, iar cele disponibile se află la circa 32 de kilometri de oraș.

Tom Hall, expert în călătorii la Lonely Planet și abonat Arsenal, sugerează ca soluție de avarie renunțarea la somn: „Având în vedere că meciul este sâmbătă seara, nu este exclus să stai treaz până la miezul nopții duminică.”

Complicația finală vine dinspre echipă: rapoartele indică faptul că, în cazul câștigării trofeului, o paradă în nordul Londrei ar putea avea loc pe 31 mai, a doua zi după finală.

Arsenal nu a confirmat oficial, dar perspectiva de a găsi un zbor de întoarcere spre Londra în aceeași dimineață transformă aventura Budapesta într-un maraton cu finale multiple.

(sursa: Mediafax)