Timişoara se pregăteşte de Ziua Europei. Programul evenimentelor

Piața Sfântul Gheorghe devine, încă o dată, scenă pentru câteva dintre evenimentele plănuite de Ziua Europei. De aceea, ea va fi împodobită de sărbătoare, cu instalație compusă din flori în culorile europene, ca simbol al păcii (foto).

Piața Unirii va găzdui, la rându-i, o instalație cu tematică europeană – fundal al evenimentelor ce se vor desfășura în „cea mai frumoasă piață barocă europeană” (Neagu Djuvara) și al fotografiilor pe care îndemnăm publicul să le facă în acest colț minunat al Timișoarei.

Tot de Ziua Europei vor recuceri cerul străzii Alba Iulia umbreluțele colorate, care au înlocuit decorațiunile pascale, de primăvară.

Ca în fiecare an, Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului, organizează evenimente menite să accesibilizeze ideea europeană și să transforme Ziua Europei într-o sărbătoare a întregii comunități.

Reafirmând, prin aceste manifestări, vocația europeană a Timișoarei și deschiderea către dialog și diversitate, programul cuprinde activități culturale, artistice, sportive și educative pentru toate vârstele, desfășurate în zona centrală a orașului.

Spectacole pentru mici și mari, Crosul Europei și activități demonstrative de badminton, dans sportiv și judo, concurs cu misiuni și premii pentru liceeni, întâlniri cu membri ai Corpului consular, pentru studenți, dar și exerciții demonstrative de dresaj canin sau activități de prezentare a tehnicii din dotarea Armatei, Jandarmeriei sau Poliției – sunt pregătite, în perioada 8-9 mai 2026, în Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sfântul Gheorghe.

Călător printre stele este un spectacol pentru toate vârstele, care apropie publicul de ideea Europeană printr-o călătorie imaginară, pe care personaje cu caractere diferite – de la studentul hipster, la cuplul tânăr și pretențios – o fac în țările europene, descoperindu-le cultura, istoria sau specificul culinar. Altfel spus, 45 de minute de bună dispoziție și lucruri interesante pe care le aflăm despre Europa.

Program detaliat

VINERI, 8 MAI 2026

12:00, Piața Sfântul Gheorghe​ Cine ești tu, Europa?
lecție de educație civică pentru studenți
Invitat: Jose Miguel Viñals Ariño, consul onorific al Spaniei
Moderator: Robert Șerban

13:00, Piața Sfântul Gheorghe​​ Călător printre stele
18:00, Piața Unirii​​​​ Călător printre stele
spectacol, 13+
Regia: Mirela Puia. Distribuția: Adrian Jivan, Marin Lupanciuc, Matei Chioariu, Diana Nițu

SÂMBĂTĂ, 9 MAI 2026

10:00, Piața Libertății​​​

Ceremonia militar-religioasă
Parada steagurilor țărilor Uniunii Europene

10:40, Piața Libertății​​​

Vizita pavilioanelor consulatelor și partenerilor

Start Crosul Europei

Înscriere la Crosul Europei

11:00, Piața Sfântul Gheorghe​​ Doi purceluși și cei șapte ani de-acasă
spectacol Teatrul de Copii și Tineret „Merlin” (5+)

11:00-12:00, Piața Libertății​​ Program artistic al Inspectoratului Școlar Județean
11:00-14:00, Piața Libertății​​ Prezentarea tehnicii din dotarea structurilor

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, Direcția Generalăa Poliției Locale Timișoara, Serviciul Județean de Ambulanță Timiș și Penitenciarul Timișoara

12:00, Piața Libertății​​​

Premiere Crosul Europei
Exerciții demonstrative de dresaj canin
Exerciții demonstrative de badminton, judo și dans ​sportiv

13:00, Piața Libertății​​​ Matineu Europa
concert Muzica militară

17:00, Piața Libertății​​​ Concert Europa
„Carmina Burana”, de Carl Orff (fragmente), corul „Ion Românu”, al Filarmonicii „Banatul”
„Imnul Europei”, corul comunitar

19:00, Piața Unirii​​​​ Cântând printre stele
Busking happening
Invitat special: Luke Silva

