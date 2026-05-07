Timişoara se pregăteşte de Ziua Europei. Programul evenimentelor

Piața Sfântul Gheorghe devine, încă o dată, scenă pentru câteva dintre evenimentele plănuite de Ziua Europei. De aceea, ea va fi împodobită de sărbătoare, cu o instalație compusă din flori în culorile europene, ca simbol al păcii (foto).

Piața Unirii va găzdui, la rându-i, o instalație cu tematică europeană – fundal al evenimentelor ce se vor desfășura în „cea mai frumoasă piață barocă europeană” (Neagu Djuvara) și al fotografiilor pe care îndemnăm publicul să le facă în acest colț minunat al Timișoarei.

Tot de Ziua Europei vor recuceri cerul străzii Alba Iulia umbreluțele colorate, care au înlocuit decorațiunile pascale, de primăvară.

Ca în fiecare an, Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului, organizează evenimente menite să accesibilizeze ideea europeană și să transforme Ziua Europei într-o sărbătoare a întregii comunități.

Reafirmând, prin aceste manifestări, vocația europeană a Timișoarei și deschiderea către dialog și diversitate, programul cuprinde activități culturale, artistice, sportive și educative pentru toate vârstele, desfășurate în zona centrală a orașului.

Spectacole pentru mici și mari, Crosul Europei și activități demonstrative de badminton, dans sportiv și judo, concurs cu misiuni și premii pentru liceeni, întâlniri cu membri ai Corpului consular, pentru studenți, dar și exerciții demonstrative de dresaj canin sau activități de prezentare a tehnicii din dotarea Armatei, Jandarmeriei sau Poliției – sunt pregătite, în perioada 8-9 mai 2026, în Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sfântul Gheorghe.

Călător printre stele este un spectacol pentru toate vârstele, care apropie publicul de ideea Europeană printr-o călătorie imaginară, pe care personaje cu caractere diferite – de la studentul hipster, la cuplul tânăr și pretențios – o fac în țările europene, descoperindu-le cultura, istoria sau specificul culinar. Altfel spus, 45 de minute de bună dispoziție și lucruri interesante pe care le aflăm despre Europa.



Program detaliat