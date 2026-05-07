Drum județean deschis circulației. Leagă două dintre comunele periurbane ale Timișoarei. Foto

Veste bună pentru locuitorii din două comune periurbane ale Timișoarei. Un drum județean care leagă cele două localități, parte a Centurii Alternative a Timișoarei, a fost deschis circulației.

„Astăzi am deschis circulația pe drumul județean ce leagă Sânmihaiu Român de Șag. Șoseaua este parte a Centurii Alternative a Timișoarei și este destinată mai mult traficului local și de tranzit.

Când am ajuns la Consiliul Județean, în noiembrie 2024, stadiul de realizare era de sub 10% la sută, deși, în acel moment, proiectul trebuia să fie finalizat. Asta după ani de promisiuni, amânări și lipsă de interes din partea fostei administrații.

Patru ani au fost pierduți doar pentru ca un proiect cu studiul de fezabilitate deja finalizat să fie predat constructorului. Nepăsare, neglijență, bătaie de joc față de timișeni.

Am avut mai multe discuții cu constructorul și i-am explicat foarte clar că modul în care s-a lucrat în trecut nu mai poate continua. Nu avem nevoie de scuze și șantiere abandonate.

A trebuit să mai treacă un an și jumătate până când șoseaua a fost finalizată”, afirmă Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

„Este un drum important, care va face parte din centura mică a municipiului Timișoara, care se continuă către Sânmihai, Săcălaz, după aceea merge la Dudești și ocolește practic pe la Ianova și se întoarce.

Și sperăm să găsim un acord cu MAPN-ul pentru a putea și pe lângă mănăstire, pe lângă pădurea de la Giroc să legăm, să închidem practic întreg inelul, centura mică a municipiului Timișoara, astfel încât cei care vin din afara județului spre oraș să nu mai trebuiască nici măcar pe centură să ajungă. Să aibă această mini-centură chiar înainte de centura mare a variantei de ocolire a municipiului Timișoara.

Sensurile giratorii – cele două care se află, unul aici la Sânmihai și celălalt la Parța, Șag, zona aceea cu Peciu, vor rămâne în forma asta cu pământ. Am făcut dispoziție de șantier și am renunțat la configurarea în faza inițială pentru că vrem să le adaptăm la ceea ce am stabilit cu toții că vor arăta sensurile giratorii pe drumurile județene de deja de câteva luni, săptămâni de zile”, mai declară Alfred Simonis.

Proiectul a avut un deviz de aproximativ 20 de milioane de lei.