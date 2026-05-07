Punctul de trecere a frontierei pe pista de biciclete Timișoara – Zrenjanin, deschis până duminică, 10 mai

Publicat în de Mihaela Roşa
În perioada 7–8–9–10 mai 2026 (joi, vineri, sâmbătă și duminică), punctul temporar de trecere a frontierei de pe pista de biciclete de pe canalul Bega este din nou funcțional, oferind cicliștilor ocazia de a parcurge una dintre cele mai apreciate rute transfrontaliere din regiune.

Program de funcționare: 08:00 – 20:00

Trecerea se face pe baza unui document de identitate valabil.

Traseul Timișoara – Zrenjanin însumează aproximativ 70 km, dintre care 37 km pe teritoriul României, fiind o rută de mobilitate verde și recreere tot mai populară.

Inițiativa este realizată de Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Banat și Provincia Autonomă Voivodina, pentru a sprijini turismul transfrontalier și activitățile în aer liber.

Cei care doresc să exploreze orașul Zrenjanin pot găsi informații utile despre cazare și gastronomie aici: www.visitzrenjanin.com

